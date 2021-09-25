Регулирование цен в Беларуси продлили до конца года

На текущий момент в перечне социально значимых в общей сложности 30 групп товаров.

20 сентября 2021 г. МАРТ приняло постановление №60, которым по 31 декабря 2021 г. включительно продлевается государственное регулирование цен на 20 групп социально значимых товаров. Ранее в Беларуси также по 31 декабря было продлено ценовое регулирование еще на 10 групп товаров в соответствии с постановлением №59.

Таким образом, по 31 декабря 2021 г. включительно ценовое регулирование на социально значимые товары будет осуществляться в соответствии с постановлениями МАРТ №59 и №60. С общим перечнем регулируемых социально значимых товаров можно ознакомиться здесь.

По итогам августа в антимонопольном ведомстве отметили определенную стабилизацию роста потребительских цен. Прирост ИПЦ в годовом выражении третий месяц подряд сохранялся на уровне около 9,8%, а на социально значимые товары - четвертый месяц на уровне около 8,4%.

Тем не менее, ведомство продолжает массовые проверки предприятий розничной торговли. Недавно нарушения в формировании розничных цен на социально значимые товары были выявлены в Гродненской области. Как сообщалось, разница между фактической выручкой, полученной от реализации таких товаров и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, суммарно составила 35 086,24 руб. В результате общая сумма штрафных санкций оказалась больше 70 тыс. рублей.

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