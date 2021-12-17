Какие товары, и из каких стран попадут под контрсанкции?

Опубликовано постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров».

На портале Pravo.by появился документ, который с 1 января 2022 г. вводит продовольственное эмбарго в отношении товаров из ряда зарубежных стран. Как сообщается по этому поводу, «вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны».

В перечне товаров, импорт которых будет приостановлен на 6 месяцев, значатся в основном продовольственные товары. В частности: мясо свежее, охлажденное и замороженное крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы, субпродукты, жиры, колбасы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов. А также - молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и другие товары.

При этом ввоз такой продукции для личного потребления, для изготовления детского питания, а также импорт некоторых позиций критического импорта - не ограничивается. Кроме того, в постановлении говорится, что действие запрета не распространяется на такие товары, ввозимые «для переработки и помещаемые под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления в рамках установленных тарифных квот». Для этого будет необходима специальная лицензия, выданная МАРТ. А квоты будут формироваться «в соответствии с Положением о квотировании ввоза на территорию Республики Беларусь отдельных видов товаров, утвержденным настоящим постановлением, для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке».

Как сообщается, правительство примет меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. А импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из других государств. Но, вероятно, ситуация на рынке будет мониториться, и если по каким-то товарным группам возникнет дефицит, импортерам будут выдаваться квоты на ввоз продукции из санкционного списка.

Как заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, продовольственное эмбарго, введенное против западных стран, не отразится на покупателях. По его словам, за 9 месяцев текущего года из стран, попавших под контрсанкции, импортировано продовольствия более чем на 2 млрд долларов. Порядка четверти этих товаров войдут в ограничительный перечень. То есть, предполагаемый объем сокращения поставок согласно постановлению №700 составит более 500 млн долларов.

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