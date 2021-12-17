Беларусь увеличила экспорт продовольствия на 12,6%

По итогам 9 месяцев 2021 г. поставки продукции отечественного АПК на внешние рынки составили 4,7 млрд долл. А прирост валютной выручки - 530 млн долларов.

Как сообщил в интервью порталу Союзного государства заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, доля белорусского АПК в общем объеме белорусского экспорта составила почти 17%. Основным рынком сбыта белорусских продуктов остается Россия, куда было поставлено такой продукции на сумму 3,4 млрд долларов - это 72% в общем объеме экспорта продовольствия.

Однако, хотя поставки в Россию в текущем году выросли на 7,8%, доля Российской Федерации в экспорте продовольствия снизилась к уровню 2020 г. на 3,2%. По словам заместителя министра, это следствие многолетней политики по диверсификации экспорта и расширению географии поставок. Сегодня Беларусь поставляет продовольствие в 104 страны мира.

Доля стран дальнего зарубежья достигла 16,3% - 772 млн долларов (+40% к прошлому году). Поставки в страны ЕС также выросли на 44,6% и достигли 320 млн долларов. Если такая динамика сохранится до конца года, то Беларусь по экспорту продовольствия превысит планируемые годовые показатели в 6 млрд долларов (в 2020 г. этот показатель составил 5,8 млрд).

- Склады действительно пустые. Все очень хорошо продается. Мы просто диверсифицируем наши рынки сбыта по другим государствам. Это вдумчивая политика, и она согласовывается с тем направлением, которое мы обсуждаем на площадках в рамках Союзного государства, - отметил А.Богданов.

По данным Европейской комиссии, Беларусь является одним из ведущих экспортеров молочной продукции наряду с ЕС, Новой Зеландией, США и Австралией. Страна занимает 3-е место в мире по экспорту сливочного масла, сухой молочной сыворотки и сгущенного молока, 4-ю позицию по экспорту сыра, 5-е место по экспорту сухого обезжиренного молока.

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