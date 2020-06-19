Как заработать… на пандемии

Нынешний кризис может стать «золотой жилой» для производителей продуктов питания.

Даже в этих сложных условиях они способны значительно увеличить предложение продовольственных товаров на мировом рынке.

Не подлежит сомнению, что сегодня система снабжения продовольствием во всем мире переживает беспрецедентное потрясение из-за COVID-19, что может привести к значительному росту цен на продукты питания. Это следует из отчета Международного центра сотрудничества при Нью-Йоркском университете (NYU CIC).

«Существует реальный риск возникновения кризиса цен на продовольствие в результате распространения COVID-19», - говорится в исследовании. Причиной этого, с одной стороны, стал возросший на панических настроениях населения спрос на отдельные виды продуктов питания. При этом на другую часть товаров он упал из-за изоляционных мер, принимаемых правительствами многих стран.

В январе-феврале 2020 г. предприятия АПК нарастили экспорт продукции на 9,7%, или почти 920 млн долл.

Резкий рост цен на продовольственные товары повседневного спроса уже грозит многим странам мира. И не только таким бедным как Афганистан и Нигерия, но и высокоразвитым, вроде Германии и Австралии. Волатильность цен на продукты питания в первую очередь связана с вводимыми странами-экспортерами ограничениями.

Эксперты CIC опасаются, что несогласованность экспортных ограничений может привести к социальной нестабильности не только в отдельных государствах, но и в целых регионах мира. С американскими аналитиками согласны и европейские. По их мнению, подобная разбалансировка мирового аграрного рынка ведет не просто к росту цен. Она может нарушить устоявшиеся логистические цепочки снабжения и стать реальной угрозой продовольственной безо­пасности многих стран. В первую очередь тех, которые критически зависят от импорта продуктов питания.

Если в богатых государствах удорожание продовольственной корзины чревато некоторым снижением качества жизни, то в бедных оборачивается не только дефицитом пищевых продуктов, составляющих привычный рацион питания самых широких слоев населения, но и полным их исчезновением из предложения. А это может стать «спусковым крючком» масштабных социально-политических потрясений.

Многие эксперты считают, что одной из главных причин серии восстаний и революций, случившихся в конце 2010 г. в государствах Северной Африки и Ближнего Востока и получивших название «Арабская весна», стал всплеск мировых цен на продовольствие вследствие сокращения его поставок ведущими производителями. И гарантий от повторения подобного сценария не может дать никто.

Однако, как это всегда бывает в рыночной экономике во время кризисов, потери для одних оборачиваются дополнительными возможностями для других. И нет ничего зазорного в том, чтобы ими воспользоваться.

Как отмечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин (его мнение приводит БелТА): «Закрытие предприятий во многих странах и задержка сроков посевной кампании может привести к тому, что осенью возникнет нехватка основных продуктов питания». Это предоставляет стране широкие возможности для наращивания экспорта продовольственной продукции. И она уже ими пользуется. В январе-феврале 2020 г. предприятия АПК увеличили экспорт продукции на 9,7%, что позволило дополнительно получить почти 920 млн долл.

Обращает на себя внимание география зарубежных поставок. Согласно данным Минсельхозпрода, экспорт на рынок России возрос на 5,5%, в государства ЕС - на 50%, в страны Азии и Океании - на 100%.

И это далеко не предел. В течение последних 20 лет в Беларуси активно проводилась политика развития аграрного сектора. В стране с 2017 г. реализуется уже вторая национальная доктрина продовольственной безопасности (первая стартовала в 2004 г.). Это позволило за счет собственного производства не только закрыть на 85% потребность внутреннего рынка в продуктах питания, но и выделить серьезные ресурсы для зарубежных поставок.

«Сегодня, в период фактического передела мировой карты по поставкам и компаниям, основным игрокам важно получить свою долю и не упустить возможность по наращиванию экспорта. Все сложные периоды, связанные с коронавирусом или ожидаемым экономическим спадом, пройдут, а доли на внешних рынках останутся. Сейчас как раз хорошая конъюнктура, чтобы успешно завоевывать рынок», - считает А.Авдонин.

Уровень самообеспечения Беларуси по мясу и мясным продуктам составляет 135,2%, по «молочке» - 235,1%.

Тем более что по данным Минсельхозпрода, на которые ссылается sb.by, в Беларуси уже несколько лет наблюдается превышение производства мясомолочной продукции над потреблением. Уровень самообеспечения составляет: по мясу и мясным продуктам - 135,2%, по «молочке» - 235,1%.

В этой ситуации, как говорится, сам бог велел поделиться (конечно, не безвозмездно) с теми, кому еды не хватает. Согласно обнародованным в СМИ заявлениям начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексея Богданова, в этом году объем экспорта агропродукции и продовольствия должен составить 5,7 млрд долл. И нет оснований сомневаться в достижимости этой цели.

Только за 2 месяца 2020 г. подведомственными Минсельхозпроду организациями и предприятиями переработано 107,6% молока к уровню 2019 г., скота - 108,6%. Соответственно выросло и производство всех видов мясомолочной продукции. И это притом, что у переработчиков имеются свободные мощности. А на складах - достаточный (не только для внутреннего рынка, но и для экспорта) запас высококачественного продовольствия.

Александр АЛЕСИН

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