Цены на свинину на мировом рынке достигли исторического максимума

Могут ли белорусские производители воспользоваться этим и резко увеличить объемы производства?

По словам генерального директора ООО «Центр повышения эффективности в животноводстве» (Украина) Николая БАБЕНКО, в 2019 г. цены на свинину на мировом рынке начали стремительно расти, и этот рост продолжается до сих пор. В Евросоюзе на свинину в полутушах они достигли исторического максимума - 1,97 евро/кг в декабре 2019 г. против 1,37 евро/кг в январе 2019 г. Хотя себестоимость производства не изменилась и составляет 0,9 евро/кг.

- Причина такого стремительного роста - снижение вдвое из-за африканской чумы свиней (АЧС) поголовья в Китае, который является топ-импортером и самым большим потребителем свинины в мире. Так как Евросоюз - поставщик свинины №1 в мире (4 млн т ежегодно), а рост цен на нее никак не связан с себестоимостью (она остается неизменной), европейские свиноводы сейчас зарабатывают на этом очень неплохо. Как долго это продлится? Очевидно, долго, потому что в восточной части Евросоюза до сих пор не решена проблема распространения АЧС, и эта болезнь продолжает продвигаться на запад. А появление болезни в центральной части Евросоюза, в частности, в Германии, Испании или Дании, которые являются самыми большими производителями свинины, спровоцирует еще более резкий и неконтролируемый рост цен на свинину не только в Евросоюзе, но и во всем мире, - уверен эксперт.

Мировой дефицит этого продукта в 2019 г. составил около 10 млн т и продолжает увеличиваться. Объемов производства, которые бы позволили оперативно «закрыть» этот дефицит, в мире просто нет и не будет. По крайней мере, в ближайшие 3-5 лет. А значит, цена на этот вид мяса будет расти.Беларусь сейчас является одним из мировых лидеров по производству и потреблению мяса на душу населения. И, по мнению украинских аналитиков, у нас есть возможности для наращивания объемов производства свинины.

- Цена на живых свиней в Беларуси достаточно высокая - порядка 1,4 евро/кг, но сверхприбылей свиноводам она не обеспечивает. Главная причина - высокая себестоимость, которая находится на примерно таком же уровне, - поясняет Н. Бабенко. - В сложившейся ситуации есть два сценария развития этой отрасли в Беларуси. Первый - оптимистический: снижение себестоимости на имеющемся поголовье свиней до европейского уровня 0,9 евро/кг живого веса и ниже, реализация стратегии повышения эффективности работы свинокомплексов Беларуси. Теоретически это реально, так как Беларусь имеет выгодное соседство с Украиной - производителем всех компонентов кормов, зерна, сои, подсолнечника в объеме до 100 млн т в год. Минимальная логистика способна обеспечить низкие затраты на корма. Второй сценарий - пессимистический: отрасль так и останется нереализованной возможностью Беларуси, несмотря на соседство с крупным ресурсным производителем кормов.

По оценкам специалистов, только за счет внедрения эффективных технологий на имеющемся поголовье, действующих свинокомплексах и практически без инвестиций Беларусь может увеличить производство мяса свиней вдва раза. 400 тыс. т экспорта свинины при существующих на начало 2020 г. ценах в ЕС даст отрасли320 млн евро добавленной стоимости. А при прямых поставках в Китай - в два раза больше.

Полностью статью Н. Бабенко «Рост цен на свинину - шанс для Беларуси» читайте в печатной версии журнала «Директор» №2/2020.

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