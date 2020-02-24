В России снижается потребление молока. Разбираемся – почему

Белорусские производители говорят о резком снижении платежеспособного спроса на российском рынке.

По официальной статистике, потребление молока на душу населения в Российской Федерации в 2018 г. снизилось до 225,2 кг на человека в год, в то время как рекомендуемая Минздравом РФ норма - 325 кг. Как говорят аналитики рынка, это связано с сокращением реальных располагаемых доходов населения и с подорожанием молочной продукции.

С 2014 г. реальные располагаемые денежные доходы населения России сократились более чем на 10,6%. Поэтому на восстановление покупательского спроса до докризисного уровня в ближайшее время рассчитывать нереально. Одновременно выросли затраты производителей, что объясняется дефицитом сырья и введением обязательной ветеринарной сертификации молочной продукции.

В свое время правительство России возлагало большие надежды на то, что введение экономических санкций позволит значительно увеличить объемы собственного производства. Однако исследования маркетологов позволяют сделать вывод, что если до введения санкций внутреннее производство действительно испытывало серьезное давление со стороны импорта, то (как это ни парадоксально) уход сильных внешних поставщиков не смог обеспечить существенного прироста выпуска молокопродукции. Как полагают эксперты, влияние фактора импортозамещения уже исчерпало себя, и он более не стимулирует развитие молочного рынка РФ.

Сейчас на российском рынке готовой молочной продукции наблюдается устойчивое превышение предложения над платежеспособным спросом, результатом чего становится ужесточение конкурентной борьбы. Из позитива: наблюдается увеличение спроса на сырье со стороны российской молокоперерабатывающей промышленности. По результатам 10 месяцев 2019 г. их закупки выросли более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

За 9 месяцев 2019 г. Беларусь увеличила экспорт молока и молочной продукции на 16,1% - до 1,7 млрд долл. Основным потребителем нашей «молочки» являлась Россия, куда было поставлено продукции на 1,4 млрд долл.

Подробнее о ситуации на российском молочном рынке читайте в статье А. Алесина «Дружба дружбой, а молочко врозь…» в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

Ссылки по теме:

На «молочном» фронте ожидаются перемены

Молочный вопрос: ставка на свои силы? ...