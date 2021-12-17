Почему растут цены на рынке логистики и грузоперевозок

Объем европейского рынка автомобильных перевозок в 2021 году увеличится на 8,6% и превысит допандемийный уровень на 2,2%. Как говорят эксперты, спрос на транспортные и логистические услуги превышает предложение.

Цены на грузоперевозки начали расти во 2-й половине 2020 года на фоне восстановления мировой экономики после локдаунов, связанных с пандемией COVID-19. В 2021-м этот процесс продолжался. Как сообщают аналитики Transport Intelligence (TI) и Upply в своем квартальном отчете, средние ставки фрахта в грузовых автомобильных перевозках в Европе в 3-м квартале 2021 г. выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. А по сравнению со 2-м кварталом - на 0,9%.

По предварительным оценкам по итогам года объем европейского рынка автомобильных перевозок составит 352,39 млрд евро, или +8,6% к результатам 2020 года. Это почти вдвое больше, чем прогнозировалось аналитиками в январе.

Примерно такая же картина наблюдается и в Беларуси. Рост транзита в коридоре ЕС - Россия, переориентация части грузопотока из-за санкций на другие направления, повышенный спрос на некоторые виды белорусских товаров в ЕС и РФ, общий рост объемов внешней торговли - все это подстегивает активность на рынке грузоперевозок. Отложенный спрос, который реализовался в этом году, способствует росту цен в сегменте логистических услуг. Как говорили участники недавней Бизнес-встречи компаний-перевозчиков и грузовладельцев в Минске, сейчас на рынке наблюдается дефицит не грузов, а транспорта.

- В этом году - особенно последние полгода - мы наблюдаем беспрецедентный рост ставок и дефицит перевозчиков, - говорит основатель и директор Биржи грузоперевозок (Россия) Святослав ВИЛЬДЕ. По его словам, заказчики активно ищут новых перевозчиков, что делает актуальным такие формы бизнеса как биржи грузоперевозок, где клиенты и логистические операторы могут найти друг друга.

- Основные проблемы, с которыми сталкиваются белорусские перевозчики - это разрешительная система, то есть получение «дозволов» на перевозку по территории иностранных государств, а также непредвиденные обстоятельства, такие как закрытие погранпереходов, - отметил заместитель директора транспортно-экспедиционной компании «БелКаспиан» Дмитрий РЫСУХИН. По этим причинам увеличиваются сроки доставки грузов и, соответственно, затраты на транспортно-экспедиционные услуги, которые сейчас составляют в среднем от 10 до 17% совокупного дохода компаний.

Рост на рынке грузоперевозок стимулирует спрос и на смежных рынках. Например, на рынке складских услуг. Так, по данным компании Colliers International, в 1-м полугодии 2021 г. в Беларуси было введено в строй рекордное количество площадей (только в Минске и пригороде - более 114 тыс. кв. м). Однако вакантность складов осталась на прежнем уровне - всего 4 %.

Ссылки по теме:

За 8 месяцев белорусские автоперевозчики заработали $1 млрд.

Российский бизнес беспокоит ухудшение условий транзита через Беларусь