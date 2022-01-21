БЖД увеличила объем транзитных контейнерных перевозок на 29%

Государственная компания отчиталась о предварительных результатах работы в 2021 году и о транзите на китайском направлении.

По предварительным подсчетам, за 2021 год Белорусская железная дорога перевезла более 1 млн 245 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), что на 25% больше, чем в 2020 году. При этом объем транзитных контейнерных перевозок увеличился на 29% и составил порядка 930 тыс. контейнеров в ДФЭ, а в сообщении Китай - Европа - Китай он возрос в 1,3 раза.

Выросли объемы и экспортных перевозок продукции белорусских предприятий в контейнерах. За прошлый год они увеличились на 14% и составили по предварительным данным более 70 тыс. груженых контейнеров в ДФЭ. Из них в направлении Китая - порядка 24 тыс. контейнеров или 105% к уровню 2020 года. По данным БЖД, сегодня доставка продукции белорусских предприятий в эту страну обеспечивается в течение двух недель как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую ее точку, включая услугу «последней мили».

БЖД рассматривает китайское направление, как одно из стратегических в своей деятельности. В настоящее время контейнерные поезда, идущие через нашу страну, связывают 60 городов Китая со 170 городами 23 стран Европы. В среднем в сутки по Белорусской железной дороге обеспечивается транзит и терминальная обработка порядка 25 контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа - Китай. Сообщается, что в 2022 году госкомпания намерена активно развивать это направление, в том числе путем задействования инфраструктуры всех белорусско-польских погранпереходов.

Вместе с тем, ситуация с транзитом через Беларусь вызывает все большую обеспокоенность в Китае. Крупнейший логистический оператор FELB еще в декабре отмечал, что в последнее время из-за политической ситуации в Беларуси и длительных задержек на границе с Польшей неоднократно возникали трудности на европейской части маршрута из Центральной Европы в Китай. Поэтому китайские компании активно ищут новые маршруты в обход нашей страны.

Недавно такой маршрут открылся между китайским Сианем и немецким Мангеймом. Новый поезд будет проходить через Санкт-Петербург и доставлять грузы в немецкий порт Мукран. Оттуда груз будет перегружаться на поезд до Мангейма. По предварительным расчетам это позволит китайским операторам избежать сбоев в транспортировке, вызванных чрезмерной загруженностью нескольких станций на традиционных маршрутах через страны Восточной Европы. А, кроме того, путь через Россию получается быстрее, потому что поездам не приходится менять ширину колеи.

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