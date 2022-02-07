Минтранс: транспортная отрасль сработала с рекордным результатом

Экспорт услуг в 2021 году оказался самым высоким в суверенной истории Беларуси.

На итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций были озвучены результаты работы транспортного комплекса Беларуси в прошлом году. Они оказались одними из самых успешных для перевозчиков. В министерстве считают, что особенно важным достижением является высокий показатель экспорта транспортных услуг, который составил 4,3 млрд долларов.

Совокупный объем грузооборота всех видов транспорта за 2021 год составил 119 млрд т.км, перевезено 385 млн т грузов. Как сообщается, доля международных перевозок в общем объеме грузооборота достигла 76%, в пассажирообороте - 27%. Значительно выросли контейнерные перевозки ж/д транспортом. Так, в сообщении Восток - Запад - Восток перевезено почти 800 тыс. контейнеров в ДФЭ (рост в 1,2 раза к 2020 году). «Рост грузооборота достигнут в результате освоения новых направлений и выстраивания логистических цепочек», - отмечает Минтранс.

Пассажирооборот за 2021 также имеет положительную динамику. Здесь драйверами роста выступили железная дорога (120%) и авиация (160%), которые обеспечили почти половину общего объема пассажирских перевозок. После возобновления международного пассажирского железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией пассажиропоток на этом направлении увеличился в 3,4 раза.

В 2021 году также произошло существенное обновление автопарка в сфере наземных пассажирских перевозок. За год транспортными организациями коммунальной формы собственности было приобретено 437 новых автобусов, 163 троллейбуса и 18 электробусов. Для сравнения: в 2020 году - 196 автобусов, 84 троллейбуса и 9 электробусов.

В Минтрансе рассказали и о ходе реконструкции и строительства автомобильных дорог и сооружений. По данным ведомства, в 2021 году была завершена реконструкция гидроузла «Переруб» восточного склона Днепро-Бугского канала, открыты участки автодорог Р-53 Слобода - Новосады, Р-23 Минск-Микашевичи, Р-16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши (Песчатка), а также мост через р. Орлянка на М-7.

В текущем году планируется завершить реконструкцию моста через р. Западная Двина на подъезде к Новополоцку и открыть движение по 5 другим мостам. В планах - реконструкция Р-23 Минск - Микашевичи на участке от Солигорска до Старобина, Р-53 на участке от Смолевич до Жодино, строительство обхода г. Мир и Юго-западного обхода Могилева. Силами местного дорожного хозяйства запланировано отремонтировать 1,4 тыс. км автодорог и 860 погонных метров мостов.

На днях появилась еще одна информация, которая является важной для международных автомобильных перевозчиков. 3 февраля был подписан Указ №29 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов», которым на 2022 год освобождаются от уплаты НДС и утильсбора импортные седельные тягачи стандарта Евро-6 с полной массой свыше 12 т, но не более 50 т, а также автомобили для перевозки грузов с полной массой более 20 т, но не более 50 т, с момента выпуска которых прошло не более одного года.

Ссылки по теме:

БЖД увеличила объем транзитных контейнерных перевозок на 29%

За 8 месяцев белорусские автоперевозчики заработали $1 млрд.