За 8 месяцев белорусские автоперевозчики заработали $1 млрд.

По объему экспорта услуг отрасль занимает второе место после ИТ-сектора.

Эти цифры озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения ООО «Примвэй». По его словам, возросшее значение автомобильных перевозок для экономики объясняет пристальное внимание властей к данной сфере. Поскольку правительство заинтересовано в увеличении валютной выручки от экспорта транспортных услуг, что позволяет формировать положительное сальдо внешней торговли.

В ходе рабочей поездки в Минский район Р.Головченко ознакомился с реализацией инвестиционного проекта компании «Примвэй», которая ввела в эксплуатацию многофункциональный комплекс, включающий административное здание площадью 5800 кв. м, контрольно-технический пункт, станцию технического обслуживания, моечный комплекс и стоянку для грузовых автомобилей.

Премьер-министр отметил, что Беларусь является транзитным государством, для которого особенно важно поставлять услуги на экспорт, получая положительное сальдо. И выразил надежду, что международные автомобильные перевозчики по итогам года достигнут в экспорте услуг порядка 1,7-1,8 млрд долл., а в 2022-м увеличат эту цифру до 2-х миллиардов долларов.

В 2020 г., по данным Национального статистического комитета Беларуси, автомобильным транспортом было перевезено 159785,2 тыс. тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в 2019-м. Грузооборот автомобильного транспорта составил 28777,6 млн т-км (+0,9%). Грузооборот белорусских компаний конкретно в сфере международных автомобильных перевозок в прошлом году вырос на 1,5% по сравнению с 2019-м, а объем перевезенных грузов, несмотря на пандемию, увеличился на 0,5%.

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