Белорусский автотранспорт попал под санкции ЕС

В пятницу был опубликован пятый пакет санкций, согласно которому автомобильным перевозчикам Беларуси и России запрещается работать на территории Евросоюза.

Как сообщается в официальном коммюнике, ЕС вводит запрет на перевозки грузов автомобильным транспортом России и Беларуси, который не распространяется лишь на перевозку медицинских препаратов и продовольствия, а также на перевозки в гуманитарных целях. «Исключения составляют перевозки ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу», - говорится в сообщении.

Без сомнения это решение станет серьезным ударом для белорусской автотранспортной отрасли, которая в прошлом году отчиталась о рекордных результатах. Ни в БАМАП, ни в транспортных компаниях, пока не комментируют ситуацию, но в личных беседах перевозчики говорят, что знали о том, что оно будет принято. Председатель ассоциации Николай Боровой ранее говорил, что в этом случае белорусским компаниям придется переориентировать примерно 40% грузопотока. Это означает финансовые потери, поскольку доходность европейских перевозок значительно выше.

В последние годы белорусские компании значительно нарастили свой автопарк. За последнее десятилетие подвижной состав в отрасли увеличился на 55%, количество водителей - на 26%. Сейчас наши международные автомобильные перевозчики используют около 20 тыс. транспортных средств, часть из которых может оказаться в простое.

В России компании уже комментируют новую проблему. В частности, отмечается, что из-за санкций и пандемии расходы автотранспортных предприятий и так значительно выросли. По данным российских перевозчиков, себестоимость транспортировки увеличилась в среднем на 10-12%, цены на обслуживание грузовой техники - на 60%, а на комплектующие - почти на 90%. Разумеется, все это сказывается на стоимости практически всех товаров, поскольку транспортная составляющая - серьезная составляющая в цене.

Российские компании сейчас активно осваивают альтернативные маршруты, поскольку бизнес частично переориентировал экспортно-импортные потоки на Казахстан и Азербайджан. Для белорусских перевозчиков, конечно, эти направления менее доходны из-за расстояний. Возможно, часть транспорта будет переориентирована на Россию, хотя это и не так интересно. Ну, и конечно, страна понесет потери на транзите, который также значительно сократится. Особенно, если будет принято решение о «зеркальных» мерах в отношении перевозчиков из стран ЕС.

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