Международные автомобильные перевозчики просят поддержки у государства

Основные проблемы: резкое сокращение фрахта, трудности с обслуживанием импортной техники и расчетами с иностранными контрагентами.

10 марта в Ассоциации «БАМАП» прошло онлайн-совещание, где обсуждалось влияние на деятельность белорусского международного автомобильного транспорта международных санкционных ограничений и меры поддержки отрасли в этой ситуации.

Как выяснилось, все без исключения белорусские международные автомобильные грузоперевозчики после 24 февраля столкнулись с проблемами. Наиболее распространенные из них - отказы европейских грузовладельцев поставлять товары на рынки Республики Беларусь и Российской Федерации и приобретать товары, произведенные на территории нашей страны, прекращение поставок и остановка региональных производств автомобильной техники, используемой в международных автоперевозках, трудности с техническим обслуживанием транспортных средств, серьезные затруднения при осуществлении расчетов с иностранными контрагентами и др.

Сложности вызывает также решение вопросов по оказанию помощи белорусским водителям, «застрявшим» на территории Украины, их возвращению в Беларусь, возврату в страну грузов и автомобилей, удерживаемых в ряде случаев представителями украинской стороны. Как отмечали грузоперевозчики, все эти проблемы затрагивают критически важные аспекты транспортной деятельности и создают реальные угрозы для дальнейшей работы автотранспортных предприятий.

В связи с этим БАМАП принято решение: сформировать пакет предложений, который будет направлен в органы государственного управления для принятия мер по поддержке международных автоперевозчиков.

В частности, предлагается: упрощение порядка регулирования валютных операций, оказание помощи в получении отсрочек и реструктуризации кредитных и лизинговых платежей, оптимизация налогообложения, введение моратория на проверки контролирующих органов, поиск новых логистических цепочек поставок товаров, расширение грузовой базы за счет либерализации и упрощения условий транспортной деятельности в Евразийском экономическом союзе и, в частности, в Российской Федерации, начало практической реализации соглашения между Беларусью и Китаем о международных автоперевозках пассажиров и грузов и т.д.

Напомним, что совсем недавно, 2 марта 2022 г., вышло постановление Совета Министров и Национального банка №108/5 «О проведении валютных операций», которым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам Республики Беларусь, осуществляющим международные автомобильные перевозки грузов, до 1 января 2023 г. предоставлено право принимать на территории иностранных государств наличную иностранную валюту от нерезидентов (за исключением физических лиц) в качестве платы за экспортируемые транспортные услуги. Правда, эта сумма не должна превышать 1000 базовых величин по каждому договору или заявке, заказу-поручению, либо другому документу. На текущий момент по официальному курсу Нацбанка это составляет чуть более 9,7 тыс. долларов.

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