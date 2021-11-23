Российский бизнес беспокоит ухудшение условий транзита через Беларусь

Предприниматели обратились в правительство РФ с просьбой помочь в решении проблемы автоперевозок из Европы в Россию, возникшей на фоне миграционного кризиса.

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) 18 ноября направил письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в Россию, возникших на границах Беларуси и ЕС. В нем в частности отмечается, что транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров, в том числе первой необходимости.

Через белорусскую границу проходит около 10% российского импорта, включая продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медизделия, сырье, компоненты, упаковку и оборудование. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт. С задержками поставок уже столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен.

Среди подписантов письма - такие крупные компании, как Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever. Они подчеркивают, что перевозчики несут большие непредусмотренные контрактами затраты, так как среднее время перехода границы фурой увеличилось до 80 часов, притом что день простоя одной машины обходится минимум в 500 евро.

Альтернативного логистического решения участники рынка и эксперты пока не видят, рассчитывая на скорейшее урегулирование вопроса. По данным КСИИ, на объездных маршрутах через Латвию или Литву уже также начали образовываться пробки, притом что в нормальных условиях проезд по этим путям увеличивает затраты минимум на 300 евро на одну машину. Использование иного транспорта сопряжено с еще более существенным увеличением стоимости доставки.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников», - предупреждают в КСИИ.

Источник: Коммерсантъ

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