В аэропорт «Минск» все-таки пустят поезда?

Спойлер: это будет не скоро - проект будет разработан к 2023 году.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, подписан Указ №165 «О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения». Он предусматривает, что в 2021-2023 годах должна быть подготовлена проектная документация по скоростному пассажирскому сообщению между Минском и аэропортом «Минск».

Как это будет - пока не ясно. Потому что ранее планировалось масштабное строительство на участке железной дороги от Степянки до Городища третьего пути вдоль двух существующих. Для этого нужно было провести масштабные и дорогостоящие работы. В частности: расширение и возведение новых мостов и путепроводов, модернизацию водопроводной системы и строительство собственно самого пути. Протяженность маршрута должна была составить более 40 км, а время в пути из Минска до аэропорта - 30-35 минут. Оценивалось все это ориентировочно в 150 млн долларов.

В связи с ухудшением экономической ситуации идею временно «заморозили», и даже после выхода указа ее реализация наверняка затянется надолго. Тем более что параллельно с основным строительством документом предусмотрены и другие работы на этом участке. В 2021-2023 годах должна также быть подготовлена проектная документация по инвестпроектам «Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка-Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути» и «Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск-Городище».

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