Возможности развития бизнеса в условиях кризиса

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БЕЛАРУСЬ

Банк развития в 2020 г. увеличит объемы экспортного кредитования.

Как сообщил председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич, в текущем году на экспортное кредитование в Беларуси будет выделено 850 млн руб. Это больше, чем в 2019-м (819 млн) и значительно больше, чем в 2018-м (660 млн).

Сегодня такие кредиты - единственный канал экспортного кредитования нерезидентов с поддержкой государства. Их получателем могут быть зарубежные банки, лизинговые компании-нерезиденты, а также зарубежные субъекты хозяйствования, приобретающие отечественную продукцию. С 2016 г. с помощью этого инструмента был профинансирован белорусский экспорт на 2,1 млрд руб.

А.Жишкевич проинформировал, что в соответствии с Указом Президента Беларуси №467 Банк развития сможет выдавать такие кредиты в размере, начиная с 200 тыс. долл. Ранее минимальная сумма составляла 1 млн долл., что не всегда было удобно для клиентов. Кроме того, БР впервые получил право предоставлять банковские гарантии экспортерам, что также является неплохим инструментом поддержки реального сектора.

РОССИЯ

В 2020-2022 гг. на благоустройство улиц в Москве будет направлено 107,2 млрд росс. руб.

Например, в 2021 г. планируется потратить 45,5 млрд. Это рекордная сумма за все время исполнения программы, стартовавшей в 2015 г. В 2017-м затраты на программу «Моя улица» составили 42,2 млрд, а в 2018-м - 27,6 млрд руб.

На содержание и благоустройство территории жилой застройки и другие мероприятия в сфере жилищного хозяйства на 2020-2022 гг. в столичном бюджете заложено 177,4 млрд руб. В частности, на благоустройство жилой застройки - 12,6 млрд, на ремонт и содержание дворов - 96,2, на мероприятия по развитию районов - 3,3 млрд руб. Кроме того, на благоустройство парков и озеленение выделено 18,6 млрд руб., на благоустройство административных округов - 60 млрд.

Рекордные расходы объясняются увеличением территории столицы, а также реализацией ряда крупных проектов. Так, в 2020-2021 гг. запланировано восстановление исторического облика улиц на 46 объектах площадью около 60 га. Кроме того, за два года предстоит благоустроить 13 набережных Москвы-реки на почти 250 га.

В 2020 г. правительство выделит 35,5 млрд росс. руб. на строительство объектов здравоохранения в регионах.

Эти средства предусмотрены на выполнение госпрограммы «Развитие здравоохранения» в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2021 г. на эти цели предусмотрено использовать дополнительно 29,54 млрд руб., в 2022-м - 30,5 млрд. За три года планируется ввести в действие 33 уже строящихся объекта и 20 новых объектов.

Как следует из распоряжения правительства РФ, субсидии на строительство медучреждений получат: Башкирия, Бурятия, Дагестан, Чечня, Якутия, Ставрополье, а также Саратовская, Магаданская, Новосибирская и другие области. Выделенные деньги будут адресно (т.е. пообъектно) распределены между 46 регионами.

Как отмечают российские эксперты, отсутствие больниц, до которых можно добраться хотя бы за пару часов, является частым явлением в регионах. Это вызвано реорганизацией и закрытием больничных учреждений. По данным Росстата, в 2005 г. в России было 9 479 больничных организаций, в 2010-м их число сократилось до 6 308, а в 2018-м осталось только 5 257.

КАЗАХСТАН

ЕЭК потребовала отменить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, установленный правительством Казахстана.

Утилизационный сбор на самоходную сельскохозяйственную технику был введен приказом №95 Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 5 декабря 2019 г. Он касался новых ввозимых на территорию страны зерноуборочных комбайнов и тракторов и составлял от 5 до 10% их стоимости.

При этом в документе были закреплены изъятия, позволяющие не уплачивать этот сбор иностранным компаниям, включенным в перечень Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций (т.е. производящих технику на территории Казахстана). В результате производители ЕАЭС оказались неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными компаниями, которые получили необоснованное конкурентное преимущество. Например, российские компании уже в текущем году оценили свои убытки в 100 млн росс. руб.

Совет Евразийской экономической комиссии поручил Правительству Республики Казахстан до 7 мая т.г. отменить решения, дискриминирующие производителей из ЕАЭС.

АРМЕНИЯ

Строительство новой ЛЭП, которая должна связать Армению с Грузией, оценивается в 188 млн евро.

Линия в 400 кВ, которая должна быть пущена в эксплуатацию до 2024-2025 гг. позволит странам региона свободно торговать электроэнергией. Поэтому армянские власти рассматривают проект в качестве приоритетного. Сообщается, что проектные документы должны быть готовы в течение 2-3 ближайших месяцев.

Сейчас мощности по обмену электроэнергией между двумя странами ограничены: одна линия в 220 кВ и две по 110. В настоящее время линия мощностью 400 кВ уже строится иранцами (и на их средства). Ее должны запустить в 2021 г. Когда обе линии заработают, энергосистемы Ирана, Армении, Грузии и России свяжутся в единый коридор. Соглашение об этом четыре страны подписали в апреле 2016 г.

Кредитором проекта является государственный немецкий банк KfW. Определены также примерная траектория линии и места для подстанций. Узловым пунктом станет подстанция Ддмашен в центральной части Армении, где будет заканчиваться линия из Ирана и начинаться в Грузию.

УКРАИНА

«Укрзализныця» в 2020 г. начнет строительство колеи европейского образца от львовской станции Скнилов до польской границы.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию компании Антон Саболевский. По его словам, заинтересованность в проекте уже выразили ряд польских и чешских компаний.

Стоимость строительства евроколеи оценивается в 900 млн грн (примерно 38 млн долл.). Как отметил руководитель «Укрзализници» Евгений Кравцов, профинансировать строительство планируется частично за счет средств компании, за счет грантов и кредитов ЕС, а также за средства государственного и местного бюджетов. Ранее в Мининфраструктуры Украины говорили, что для этого можно привлечь польский кредит.

Единственный путь европейского образца, соединяющий украинский город и ЕС, проложен из Мукачево. По нему уже пустили поезда сообщением Мукачево - Будапешт и Мукачево - Кошице. Как сообщается, новая колея из Львова позволит объединить пассажирский хаб и возможность обслуживания грузовых поездов - прежде всего контейнерных.

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