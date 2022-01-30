Минтранс разрабатывает концепцию развития столичного аэропорта

Поставлена задача: превратить его в транзитный хаб с современной инфраструктурой, способной обеспечить обслуживание больших грузовых и пассажирских авиапотоков.

Как сообщает Минтранс Беларуси, на совещании с участием министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, директора Департамента по авиации Артема Сикорского и руководства РУП «Национальный аэропорт Минск» была рассмотрена архитектурная концепция перспективного развития территории аэропорта. Ее разработчиком выступает ОАО «Институт Белгоспроект», и она является составляющей комплексного плана развития Национального аэропорта на ближайшую перспективу, включающего, в том числе, строительство железнодорожной ветки.

Предложенная архитекторами концепция предусматривает строительство на привокзальной площади Национального аэропорта ряда новых объектов: терминалов, гостиницы, многоуровневых паркингов на месте существующих автостоянок, топливно-заправочного комплекса для воздушных судов, здания службы «Кэтеринг» и др. Насколько этот проект актуален именно сейчас - в условиях снижения интенсивности международных полетов из-за пандемии и санкций - большой вопрос. Однако генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Вячеслав Хоронеко считает, что аэропорт уже готов вернуться к прогнозам развития авиации Беларуси, намеченным до 2020 года.

Алексей Авраменко заявил по этому поводу: «Беларусь - транзитное государство, а Национальный аэропорт - ключевой транспортный объект страны. Основная наша задача создать здесь конкурентоспособный транзитный авиахаб. Для этого необходима современная многофункциональная инфраструктура, способная обеспечивать качественное обслуживание пассажирских и грузовых авиаперевозок, расширить спектр предоставляемых на территории аэропорта услуг, в том числе бизнес-партнерам».

Как сообщается, министр поручил руководству аэропорта проработать подробный план поэтапной реализации концепции с указанием сроков исполнения. Кроме того, поставлена задача: разработать «карту инвестора», которая позволит привлечь потенциальных инвесторов и предоставит им информацию обо всех запланированных к реализации проектах на территории Национального аэропорта.

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