Беларусь вступает в эру циркулярной экономики: что это значит для вашего бизнеса?

Беларусь встает на путь циркулярной экономики. 29 мая 2024 г. утверждена Национальная стратегия развития экономики замкнутого цикла до 2035 года. Это амбициозный план трансформации традиционной линейной модели "добывай-производи-выбрасывай".

Вы когда-нибудь задумывались, во что превращаются все те материалы и ресурсы, которые используются в производстве товаров и услуг вашей компании? Белорусский бизнес стоит на пороге масштабных изменений, которые коснутся всех сфер деятельности. 29 мая 2024 года Правительство утвердило Национальную стратегию развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) на период до 2035 года. Этот амбициозный план предполагает трансформацию традиционной линейной модели "добывай, производи, выбрасывай" в новую парадигму: "добывай, производи, повторно используй".

О циркулярной экономике простыми словами: В документе говорится: "Суть концепции циркулярной экономики состоит в том, чтобы извлечь выгоду из повторного использования материальных потоков и сбалансировать экономический рост и развитие осуществлением природопользования. Циркулярная экономика направлена на обеспечение максимальной эффективности каждого процесса в жизненном цикле товара или услуги".

Приоритетные направления:

Стратегия выделяет пять ключевых направлений развития циркулярной экономики в Беларуси:

Экодизайн. Цитата из документа: "Основная цель – совершенствование методов разработки продукции и снижение нагрузки на окружающую среду посредством внедрения принципов экодизайна на производстве для повышения эффективности производимых материалов, продвижения ремонтопригодности и долговечности товаров и изделий". Ресурсоэффективное производство. Его внедрение предполагает целый комплекс мер (цитата): "улучшение производственных процессов и организации рабочих мест для уменьшения образования отходов, изменение потока входящих материалов и использование менее вредных материалов, возобновляемых ресурсов, замену существующих технологий на более эффективные, вторичное использование отходов (сырья, энергии, воды) на предприятии, изменение продукции в целях уменьшения экологического воздействия в процессе производства, использования и (или) утилизации". Промышленный симбиоз. Цитата: "Его цель – создание инновационно-промышленных кластеров и технологических платформ, которые могут обеспечивать замещение традиционных (линейных) моделей организации производства на циркулярные". Сфера упаковки. Цитата: "Предусматривает снижение объемов образования отходов, полученных от использования упаковки (в том числе из пластика), ее повторное использование и переработку". Шеринговая экономика. Цитата: "Предполагает предоставление альтернативных бизнес-моделей краткосрочной аренды или оказания услуг, что уменьшает потребность во владении объектами и сокращает их излишнее производство".

Как это повлияет на бизнес?

Переход к циркулярной экономике потребует от белорусских компаний существенной трансформации. Правительство планирует стимулировать этот процесс рядом мер, включая:

Стимулирование продаж товаров и услуг с сертификацией экологичности и устойчивости.

Создание национальной таксономии "зеленого" финансирования и требований к верификации "зеленых" проектов.

Совершенствование порядка исчисления экологического налога и налога за добычу природных ресурсов.

Внедрение рыночных инструментов стимулирования внедрения принципов циркулярной экономики.

Организация научных исследований для разработки инновационных "циркулярных" технологий.

Подготовка квалифицированных кадров для циркулярной экономики.

Национальная стратегия экономики замкнутого цикла станет одним из механизмов реализации Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года.

Ее положения будут учитываться при разработке программ социально-экономического развития, законопроектов и других стратегических документов.