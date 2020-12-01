Новые проекты с госфинансированием на постсоветском пространстве

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РОССИЯ

Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог в направлении Черноморского побережья.

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России. И с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры», - заявил президент России на заседании президиума Госсовета, которое прошло в Сочи.

По словам В. Путина, сезон летних отпусков, который в текущем году из-за пандемии стартовал позднее, чем обычно, показал, что традиционные направления - черноморское побережье Крыма и Краснодарского края - приняли миллионы туристов. И это выводит на первый план задачу расширения транспортного сообщения с этими регионами.

Напомним, что с 2019 по 2024 г. ОАО «РЖД» реализует инвестиционный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского региона», который предусматривает обеспечение пропуска до 125,1 млн т грузов. Проект финансируется за счет средств компании в объеме 40,7 млрд руб.

Еще 9 регионов России получат средства на развитие дорожной инфраструктуры.

Правительство РФ выделит 7,3 млрд руб. (примерно 93,4 млн долл.) на ремонт и строительство дорог, мостов и других сооружений. Распоряжение о выделении этой суммы на развитие дорожной инфраструктуры в девяти российских регионах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается, эти средства направят на ремонт и строительство городских и межмуниципальных дорог, мостовых переходов и железнодорожных путепроводов в Вологодской, Ивановской, Ленинградской и Омской областях. А также - в Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесской Республике, Башкортостане, Бурятии и Карелии. Федеральная поддержка позволит привести в соответствие с нормативами свыше 140 км дорожного полотна.

«Правительство продолжает развивать дорожную инфраструктуру, прокомментировал принятое решение Михаил Мишустин. - Эти средства пойдут на ремонт и строительство дорог, мостовых переходов, других сооружений дорожного хозяйства. Работы будут вестись не только в городах, обновляться должны и региональные автодороги, в том числе между муниципалитетами».

Саратовская область выделила на разработку транспортной стратегии региона 32 млн руб.

На эти деньги будут разработаны программы развития транспортной инфраструктуры и общественного транспорта. На портале госзакупок уже размещена информация об открытом конкурсе на право выполнения работ по разработке документов транспортного планирования Саратовской области. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Заказчиком проекта выступает областная «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». Работы необходимо завершить до 20 декабря 2021 г.

В соответствии с условиями контракта исполнитель должен разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры региона и комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

В числе задач проекта - прогнозирование параметров функционирования транспортной системы, планирование развития инфраструктуры всех видов транспорта, обеспечивающей межрегиональные и межмуниципальные сообщения в границах Саратовской области, создание условий для перевозки пассажиров и багажа на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.

Россельхозбанк предоставит льготные кредиты на строительство четырех молочно-товарных ферм в Смоленской области.

Объем инвестиций составит 1 млрд руб., - сообщает пресс-служба областной администрации по итогам встречи губернатора региона Алексея Островского с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым.

«Во время переговоров руководство Россельхозбанка выразило готовность оказать содействие в выдаче льготных кредитов для осуществления на территории региона новых инвестиционных проектов. Один из таких проектов направлен на строительство в Демидовском районе 4-х молочно-товарных ферм, рассчитанных на 250 голов крупного рогатого скота каждая. Все они будут оснащены современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, доильными залами. Планируемый объем вложений - 1 млрд руб., срок начала реализации проекта - 2021 г.», - сообщается на сайте областной администрации.

По имеющимся данным, на встрече также обсудили возможность предоставления области льготных кредитов на реализацию инвестпроектов в сферах молочного животноводства, льноводства и овощеводства.

АЗЕРБАЙДЖАН

На строительство дорог в стране выделено дополнительно около 7,4 млн долл.

24 сентября президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту и строительству автомобильных дорог. В соответствии с этим документом на ремонт и восстановление 14-километрового участка дороги Баку-Губа-госграница с Россией с 16-го по 30-й км и продолжение строительства дорог в рамках проекта «Белый город» из государственного бюджета Государственному агентству «Автомобильные дороги Азербайджана» выделяется 8 и 4,5 млн манатов соответственно.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной в распоряжении сумме, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения. Напомним, что ранее Ильхам Алиев распорядился выделить Государственному агентству «Автомобильные дороги Азербайджана» из госбюджета 8,3 млн манатов на продолжение работ по реконструкции в поселках Забрат и Нардаран Сабунчинского района Баку.

УКРАИНА

В 2020-2021 гг. на мероприятия по энергосбережению в жилых многоквартирных домах будет выделено около 20 млн долл. льготных кредитов.

Пока в Беларуси думают над тем, как увеличить потребление электроэнергии, чтобы «пристроить» ее ожидаемый профицит после пуска АЭС, Украина продолжает мероприятия по энергоэффективности.

В рамках «Программы теплых кредитов» отдельные семьи и Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), готовые внедрить энергоэффективные мероприятия, могут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения: 20% суммы кредита на установку твердотопливных котлов; 35% - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 40-70% - на энергоэффективные мероприятия для ОСМД.

Как отмечают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению, в результате таких мероприятий домохозяйства и ОСМД могут экономить в среднем от 30 до 50% на коммунальных услугах. В 2014-2019 гг. по программе «теплых кредитов» госкоменсация составила 3 млрд грн., в 2020-м она оценивается в 400 млн, а в 2021-м - в 150 млн грн.

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