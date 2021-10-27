Неурожай ухудшил ситуацию в АПК и разогнал инфляцию

Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции привело к рекордному росту задолженности в отрасли и стало дополнительным инфляционным фактором.

По данным Национального статистического комитета, производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и на подсобных участках) в январе-сентябре составило 17,7 млрд рублей, или 93,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года.

Совокупно в белорусском АПК за этот период произведено 1348,9 тыс. т скота и птицы в живом весе, 5945,6 тыс. т молока и 2671,7 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы в живом весе, 97% - молока, 83,1% - яиц. Основным фактором снижения объемов производства в отрасли стал крайне низкий урожай ряда видов продукции. Например, урожайность зерновых, по данным Евразийского банка развития снизилась более чем на 19%. Валовый сбор картофеля на 1 октября упал к аналогичному периоду 2020 г на 28,4%, овощей открытого грунта - на 18,2%, сахарной свеклы - на 18%.

Как считают аналитики ЕАБР, все это может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года. А уже сейчас неурожай заметно ухудшил ситуацию в агросекторе, хотя осень традиционно считается неплохим периодом для этой отрасли. Как сообщают источники, на 1 сентября суммарные долги сельскохозяйственных организаций составили 16,3 млрд руб., что является максимальной суммой за всю историю замеров по текущей методике. С начала 2021 года размер совокупной задолженности в сельском хозяйстве вырос на 9,3%.

Что касается эффективности, то всего 3,9% предприятий АПК в 2021 году показали рентабельность продаж не менее 20% и лишь 0,6% - не ниже 30%. 26,4% сельхозпроизводителей были нерентабельными, а 34,5% имели рентабельность в пределах 0-5%. Как следствие вышеперечисленного - динамика зарплат в отрасли продолжает отставать от средней по стране. Если в целом по экономике рост реальной зарплаты за 8 месяцев 2021-го составил 5,2%, то средняя зарплата в растениеводстве выросла всего на 2,8%, а в животноводстве - на 3,7%. В результате люди увольняются: чистый отток кадров сельскохозяйственных предприятий составил за этот период около 4 тыс. человек.

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