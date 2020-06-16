Экономические парадоксы на фоне COVID-19

Несмотря на изменение ситуации, Беларусь продолжает с завидным упрямством придерживаться традиционных подходов в борьбе с кризисом.
Это касается многих сфер и трендов жизни страны. Парадоксы имеют разные измерения и, в первую очередь, экономическое. Например, отказ от реформ и желание «донашивать» советскую инфраструктуру вопреки переходу к экономике знаний и внедрения цифровой трансформации. Технологический уклад 3+ пока не преодолен из-за отсутствия масштабных инвестиций в новые производства и кластеры.
В условиях пандемии COVID-19 падение реального ВВП в I квартале 2020 г. составило порядка 0,3% (в январе - минус 1,9%, январе-феврале - минус 0,6%). Белорусский парадокс в очередной раз проявился в действиях на фоне кризисных мировых экономических трендов, резкого снижения экспорта и роста всех видов задолженности, в том числе внешнего долга (табл.1-3).
Госдолг в 2020 г. вырастет до 102,7% ВВП (86% - в 2019 г.).
Европейская экономика, например, опускается в «жесткую» рецессию. По прогнозу Еврокомиссии, совокупный ВВП 27 стран в 2020 г. рухнет на 7,4%, а в еврозоне - на 7,7%. Прогнозируется рост дефицита госбюджетов стран ЕС до 8,5% ВВП (с прошлогодних 0,6%), а самый высокий - в Италии и Испании (11,1 и 10,1% соответственно). Государственный долг в 2020 г. вырастет до 102,7% ВВП (по сравнению с 86% - годом ранее). Безработица увеличится до 9,6% (с прошлогодних - 7,5%). От глубокой рецессии пострадают все без исключения страны-члены Евросоюза. Подобное наблюдалось в Старом Свете только в период Великой депрессии (1929-1933). МВФ прогнозирует в 2020 г. падение ВВП еврозоны на 7,5%.
В конце апреля на саммите ЕС утвердили пакет «пожарных» мер для поддержки экономики, включающий 3 страховочные программы на общую сумму 540 млрд евро (вступит в силу в начале лета). Еврокомиссия разрабатывает очередной план восстановления экономики Евросоюза после пандемии объемом 2 трлн евро (сообщило Politico), который примут в июне. В качестве источников финансирования планируется новый 7-летний бюджет ЕС и временный «инструмент восстановления» (средства с рынков капитала).
В I квартале экономика Евросоюза упала на 2,7% в годовом выражении и на 3,5% - в квартальном. ВВП 19 стран еврозоны (по предварительным данным Евростата) за этот период снизился на 3,8% в квартальном выражении и на 3,3% - в годовом.
Российская экономика также стагнирует, ее активность к концу апреля упала на 33%. В регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест. Правительство РФ в начале лета (к 1 июня) должно представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. В США введение ограничительных мер во второй половине марта оказало негативное влияние на экономическую активность в I квартале (по предварительной оценке, падение экономики составило 4,8%).
Экономический спад в странах - основных торговых партнерах Беларуси сказался на внешней торговле товарами (торговый оборот снизился на 13,6%). За I квартал экспорт уменьшился на 14,7%, отрицательное сальдо превысило 1 млрд долл. (табл. 2).
За 3 месяца экспорт упал на 14,7%, отрицательное сальдо превысило 1 млрд долл.
В частности, за первые 2 месяца 2020 г. объем реализованных на внешних рынках нефтепродуктов сократился на 62% (до 736,7 тыс. т). Беларусь продала их в среднем на 9% дороже (по 509 долл. за 1 т), но не смогла перекрыть убытки по данной товарной позиции (542 млн). Потери от экспорта сырой нефти Белстат оценивает в 116,4 млн долл.
Таблица 1. ВВП и валовая добавленная стоимость, 2020 г.
|
Показатели
|
I квартал 2020 г.
|
В % к ВВП
|
В % к I кв. 2019 г.
(в сопоставимых ценах)
|
ВВП, в том числе:
|
100
|
99,7
|
валовая добавленная стоимость, из нее:
|
85,5
|
99,9
|
сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
3,0
|
104,6
|
горнодобывающая промышленность
|
0,7
|
98,1
|
обрабатывающая промышленность
|
20,2
|
97,7
|
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой
|
3,6
|
94,2
|
водоснабжение
|
0,8
|
101,6
|
строительство
|
5,6
|
106,3
|
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|
9,3
|
99,5
|
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
|
6,5
|
95,1
|
информация и связь
|
6,8
|
107,4
|
чистые налоги на продукты
|
14,5
|
97,9
Источник: Белстат
Таблица 2. Внешняя торговля товарами, 2020 г., млн долл., в текущих ценах
|
Показатели
|
Январь-март 2020 г.
|
Январь-март 2020 г.,
в % к январю-марту 2019 г.
|
Внешняя торговля
|
Оборот
|
14 296,7
|
86,4
|
Экспорт
|
6 636,3
|
85,3
|
Сальдо
|
-1 024,1
|
страны СНГ
|
Оборот
|
8 443,2
|
87,9
|
Экспорт
|
4 228,6
|
102,6
|
Сальдо
|
14,0
|
Евразийский союз
|
Оборот
|
7 133,2
|
86,1
|
Экспорт
|
3 380,8
|
105,7
|
Сальдо
|
-371,6
|
Россия
|
Оборот
|
6 888,5
|
85,5
|
Экспорт
|
3 187,6
|
106,1
|
Сальдо
|
-513,3
|
страны вне СНГ
|
Оборот
|
5 853,5
|
84,3
|
Экспорт
|
2 407,7
|
65,8
|
Сальдо
|
-1 038,1
|
страны ЕС*
|
Оборот
|
2 672,7
|
85,9
|
Экспорт
|
1 120,7
|
70,3
|
Сальдо
|
-431,3
* Без учета Великобритании и Северной Ирландии
Источник: Белстат
Беларусь продала на 30% меньше калийных удобрений. Средняя цена поставок на 13% ниже (389 долл. за 1 т). С учетом этих двух факторов потери составили 201 млн долл. «Белшина» уменьшила экспорт на 42%, хотя увеличила стоимость продукции на 33%. Тракторов продали на 9% меньше (6,6 тыс. ед.). Среднюю цену снизили на 20% (до 9,7 тыс. долл. за 1 ед.). Потери от экспорта тракторов и тягачей оцениваются в 24 млн долл. Экспортные цены на грузовые автомобили упали на 46%, хотя количество проданных соответствует прошлому году. Белстат оценивает потери на уровне 87 млн долл.
Таблица 3. Состояние расчетов организаций, 2020 г.,%
|
Показатель
|
к 1 февраля 2020 г.
|
Дебиторская задолженность
|
104,3
|
в т.ч. просроченная
|
101,3
|
Внешняя дебиторская задолженность
|
109,4
|
в т.ч. просроченная
|
104,3
|
Кредиторская задолженность
|
102,9
|
в т.ч. просроченная
|
100,2
|
Внешняя кредиторская задолженность
|
100,2
|
в т.ч. просроченная
|
97,8
|
Задолженность по кредитам и займам
|
103,4
|
в т.ч. просроченная
|
103,8
* Без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых и бюджетных организаций, микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности
Источник: Белстат
Белорусский сахар в 2 первых месяца за границей не пользовался успехом (его рынок сократился на 19%). Средняя цена поставок - 284 долл. за 1 т (на 39% дешевле). Потери составили порядка12 млн долл. Продажа черных металлов БМЗ выросла на 5% (369 тыс. т). Однако средняя контрактная цена поставок упала на 12,5% (до 445 долл. за 1 т) к уровню января-февраля 2019 г.
Наряду с внешнеторговыми провалами в Беларуси в I квартале снизила показатели «транспорт» (4,9%) и «теплоснабжение» (5,8%). Обрабатывающая промышленность, которая внесла основной вклад в спад ВВП, уменьшилась на 2,3%. Нефтепереработка упала на 42% (ее доля в выпуске обрабатывающей промышленности в 2019 г. составляла порядка 18%). Не устоял и внутренний стабилизатор (оптовая и розничная торговля), который снизился на 0,5%.
«На плаву» пока держатся сельское, лесное и рыбное хозяйство (4,6%), информация и связь (7,4%), строительство (6,3%). ИT-сфера также поддерживает ВВП.
Вклад нефтепереработки в I квартале (при падении на 42% гг.) достиг минус 0,3 п.п.
При этом нарративы и парадоксы относительной стабильности Беларуси в I квартале среди повального экономического спада в соседних странах не совсем объяснимы. Метаморфозы трендов белорусской экономики, по мнению Исследовательского центра ИПМ, в определенной степени заложены в «базисной» методологии Белстата. Это видно, например, при расчетах вклада отраслей в рост ВВП. Причем этом доля добавленной стоимости в выпуске продукции во всех отраслях разная. Так, в I квартале вклад нефтепереработки (при падении на 42% гг.) составил минус 0,3 процентного пункта.
Риски дефолта
Серьезные проблемы в государствах-торговых партнерах, где резко сокращаются экономическая активность и внутренний спрос, негативно скажутся на Беларуси. Оценка МВФ с учетом пандемии COVID-19 (в 2020 г. ВВП сократится на 6%) является более реальной в отличие от планов белорусских экономических властей (рост ВВП на 2,8%, бюджет сверстан с учетом роста экономики на 1,9%).
В условиях пандемии падение ВВП Беларуси I квартале 2020 г. составило порядка 0,3% (в январе-феврале - минус 0,6%).
Второй парадокс заключается в игнорировании проблем и последствий пандемии. Белорусский бизнес фактически остался один на один с надвигающимися финансовыми и социальными проблемами, так как как экономические власти на начальном этапе отказались признавать наличие кризиса. Только в конце апреля они сформулировали свою позицию по поддержке экономики в условиях падения экономической активности из-за коронавируса (Указ Президента №143).
Однако уровень мер, эффективность принимаемых антикризисных шагов и направления распределения ресурсов для помощи экономике происходят в рамках уклонения от объявления карантинных режимов, чтобы не ограничивать экономическую активность. Такой подход исключает возможность полноценной помощи бизнесу и адекватного реагирования на эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней проблемы. Принятый нормативный акт нацелен на поддержку экономики в целом, но не хозяйственных субъектов. Совмин и Нацбанк минимизируют свою зону ответственности в отношении частного сектора, а также лавируют между распределением льгот и наполнением местных бюджетов. Правительство намерено профинансировать антикризисные меры внешними кредитами, т.е. за счет помощи международных финансовых организаций и отдельных стран. Но адресат такой поддержки пока не обозначен.
Все внешние и внутренние риски и экономический кризис увеличивают угрозу начала дефолта Беларуси. В повестке правительства актуализируются вопросы, связанные с преодолением начала кризиса, со спадом в промышленности и инвестиционной деятельности. Для регулятора снова ключевыми становятся динамика инфляции (не превышение ее однозначного значения) и курсовая стабильность белорусского рубля (влияние возможной девальвации на потребительский рынок). Вопросы заработной платы и безработицы также становятся приоритетными.
Сценарии с выплатами по внешнему долгу в этом году тоже являются ключевыми для финансовой и экономической стабильности Беларуси. Критичны и вопросы поиска возможных источников его рефинансирования. Перед правительством и монетарными властями также стоят проблемы текущего состояния государственного долга и его соотношения с ВВП, ситуация с экспортной выручкой и объемом иностранной валюты на внутреннем рынке и др.
Евгений КАЧУРОВСКИЙ,
президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»
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