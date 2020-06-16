Экономические парадоксы на фоне COVID-19

Несмотря на изменение ситуации, Беларусь продолжает с завидным упрямством придерживаться традиционных подходов в борьбе с кризисом.

Это касается многих сфер и трендов жизни страны. Парадоксы имеют разные измерения и, в первую очередь, экономическое. Например, отказ от реформ и желание «донашивать» советскую инфраструктуру вопреки переходу к экономике знаний и внедрения цифровой трансформации. Технологический уклад 3+ пока не преодолен из-за отсутствия масштабных инвестиций в новые производства и кластеры.

В условиях пандемии COVID-19 падение реального ВВП в I квартале 2020 г. составило порядка 0,3% (в январе - минус 1,9%, январе-феврале - минус 0,6%). Белорусский парадокс в очередной раз проявился в действиях на фоне кризисных мировых экономических трендов, резкого снижения экспорта и роста всех видов задолженности, в том числе внешнего долга (табл.1-3).

Госдолг в 2020 г. вырастет до 102,7% ВВП (86% - в 2019 г.).

Европейская экономика, например, опускается в «жесткую» рецессию. По прогнозу Еврокомиссии, совокупный ВВП 27 стран в 2020 г. рухнет на 7,4%, а в еврозоне - на 7,7%. Прогнозируется рост дефицита госбюджетов стран ЕС до 8,5% ВВП (с прошлогодних 0,6%), а самый высокий - в Италии и Испании (11,1 и 10,1% соответственно). Государственный долг в 2020 г. вырастет до 102,7% ВВП (по сравнению с 86% - годом ранее). Безработица увеличится до 9,6% (с прошлогодних - 7,5%). От глубокой рецессии пострадают все без исключения страны-члены Евросоюза. Подобное наблюдалось в Старом Свете только в период Великой депрессии (1929-1933). МВФ прогнозирует в 2020 г. падение ВВП еврозоны на 7,5%.

В конце апреля на саммите ЕС утвердили пакет «пожарных» мер для поддержки экономики, включающий 3 страховочные программы на общую сумму 540 млрд евро (вступит в силу в начале лета). Еврокомиссия разрабатывает очередной план восстановления экономики Евросоюза после пандемии объемом 2 трлн евро (сообщило Politico), который примут в июне. В качестве источников финансирования планируется новый 7-летний бюджет ЕС и временный «инструмент восстановления» (средства с рынков капитала).

В I квартале экономика Евросоюза упала на 2,7% в годовом выражении и на 3,5% - в квартальном. ВВП 19 стран еврозоны (по предварительным данным Евростата) за этот период снизился на 3,8% в квартальном выражении и на 3,3% - в годовом.

Российская экономика также стагнирует, ее активность к концу апреля упала на 33%. В регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест. Правительство РФ в начале лета (к 1 июня) должно представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. В США введение ограничительных мер во второй половине марта оказало негативное влияние на экономическую активность в I квартале (по предварительной оценке, падение экономики составило 4,8%).

Экономический спад в странах - основных торговых партнерах Беларуси сказался на внешней торговле товарами (торговый оборот снизился на 13,6%). За I квартал экспорт уменьшился на 14,7%, отрицательное сальдо превысило 1 млрд долл. (табл. 2).

За 3 месяца экспорт упал на 14,7%, отрицательное сальдо превысило 1 млрд долл.

В частности, за первые 2 месяца 2020 г. объем реализованных на внешних рынках нефтепродуктов сократился на 62% (до 736,7 тыс. т). Беларусь продала их в среднем на 9% дороже (по 509 долл. за 1 т), но не смогла перекрыть убытки по данной товарной позиции (542 млн). Потери от экспорта сырой нефти Белстат оценивает в 116,4 млн долл.

Таблица 1. ВВП и валовая добавленная стоимость, 2020 г.

Показатели I квартал 2020 г. В % к ВВП В % к I кв. 2019 г. (в сопоставимых ценах) ВВП, в том числе: 100 99,7 валовая добавленная стоимость, из нее: 85,5 99,9 сельское, лесное и рыбное хозяйство 3,0 104,6 горнодобывающая промышленность 0,7 98,1 обрабатывающая промышленность 20,2 97,7 снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой 3,6 94,2 водоснабжение 0,8 101,6 строительство 5,6 106,3 оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 9,3 99,5 транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 6,5 95,1 информация и связь 6,8 107,4 чистые налоги на продукты 14,5 97,9

Источник: Белстат

Таблица 2. Внешняя торговля товарами, 2020 г., млн долл., в текущих ценах

Показатели Январь-март 2020 г. Январь-март 2020 г., в % к январю-марту 2019 г. Внешняя торговля Оборот 14 296,7 86,4 Экспорт 6 636,3 85,3 Сальдо -1 024,1 страны СНГ Оборот 8 443,2 87,9 Экспорт 4 228,6 102,6 Сальдо 14,0 Евразийский союз Оборот 7 133,2 86,1 Экспорт 3 380,8 105,7 Сальдо -371,6 Россия Оборот 6 888,5 85,5 Экспорт 3 187,6 106,1 Сальдо -513,3 страны вне СНГ Оборот 5 853,5 84,3 Экспорт 2 407,7 65,8 Сальдо -1 038,1 страны ЕС* Оборот 2 672,7 85,9 Экспорт 1 120,7 70,3 Сальдо -431,3

* Без учета Великобритании и Северной Ирландии

Источник: Белстат

Беларусь продала на 30% меньше калийных удобрений. Средняя цена поставок на 13% ниже (389 долл. за 1 т). С учетом этих двух факторов потери составили 201 млн долл. «Белшина» уменьшила экспорт на 42%, хотя увеличила стоимость продукции на 33%. Тракторов продали на 9% меньше (6,6 тыс. ед.). Среднюю цену снизили на 20% (до 9,7 тыс. долл. за 1 ед.). Потери от экспорта тракторов и тягачей оцениваются в 24 млн долл. Экспортные цены на грузовые автомобили упали на 46%, хотя количество проданных соответствует прошлому году. Белстат оценивает потери на уровне 87 млн долл.

Таблица 3. Состояние расчетов организаций, 2020 г.,%

Показатель к 1 февраля 2020 г. Дебиторская задолженность 104,3 в т.ч. просроченная 101,3 Внешняя дебиторская задолженность 109,4 в т.ч. просроченная 104,3 Кредиторская задолженность 102,9 в т.ч. просроченная 100,2 Внешняя кредиторская задолженность 100,2 в т.ч. просроченная 97,8 Задолженность по кредитам и займам 103,4 в т.ч. просроченная 103,8

* Без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых и бюджетных организаций, микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности

Источник: Белстат

Белорусский сахар в 2 первых месяца за границей не пользовался успехом (его рынок сократился на 19%). Средняя цена поставок - 284 долл. за 1 т (на 39% дешевле). Потери составили порядка12 млн долл. Продажа черных металлов БМЗ выросла на 5% (369 тыс. т). Однако средняя контрактная цена поставок упала на 12,5% (до 445 долл. за 1 т) к уровню января-февраля 2019 г.

Наряду с внешнеторговыми провалами в Беларуси в I квартале снизила показатели «транспорт» (4,9%) и «теплоснабжение» (5,8%). Обрабатывающая промышленность, которая внесла основной вклад в спад ВВП, уменьшилась на 2,3%. Нефтепереработка упала на 42% (ее доля в выпуске обрабатывающей промышленности в 2019 г. составляла порядка 18%). Не устоял и внутренний стабилизатор (оптовая и розничная торговля), который снизился на 0,5%.

«На плаву» пока держатся сельское, лесное и рыбное хозяйство (4,6%), информация и связь (7,4%), строительство (6,3%). ИT-сфера также поддерживает ВВП.

Вклад нефтепереработки в I квартале (при падении на 42% гг.) достиг минус 0,3 п.п.

При этом нарративы и парадоксы относительной стабильности Беларуси в I квартале среди повального экономического спада в соседних странах не совсем объяснимы. Метаморфозы трендов белорусской экономики, по мнению Исследовательского центра ИПМ, в определенной степени заложены в «базисной» методологии Белстата. Это видно, например, при расчетах вклада отраслей в рост ВВП. Причем этом доля добавленной стоимости в выпуске продукции во всех отраслях разная. Так, в I квартале вклад нефтепереработки (при падении на 42% гг.) составил минус 0,3 процентного пункта.

Риски дефолта

Серьезные проблемы в государствах-торговых партнерах, где резко сокращаются экономическая активность и внутренний спрос, негативно скажутся на Беларуси. Оценка МВФ с учетом пандемии COVID-19 (в 2020 г. ВВП сократится на 6%) является более реальной в отличие от планов белорусских экономических властей (рост ВВП на 2,8%, бюджет сверстан с учетом роста экономики на 1,9%).

В условиях пандемии падение ВВП Беларуси I квартале 2020 г. составило порядка 0,3% (в январе-феврале - минус 0,6%).

Второй парадокс заключается в игнорировании проблем и последствий пандемии. Белорусский бизнес фактически остался один на один с надвигающимися финансовыми и социальными проблемами, так как как экономические власти на начальном этапе отказались признавать наличие кризиса. Только в конце апреля они сформулировали свою позицию по поддержке экономики в условиях падения экономической активности из-за коронавируса (Указ Президента №143).

Однако уровень мер, эффективность принимаемых антикризисных шагов и направления распределения ресурсов для помощи экономике происходят в рамках уклонения от объявления карантинных режимов, чтобы не ограничивать экономическую активность. Такой подход исключает возможность полноценной помощи бизнесу и адекватного реагирования на эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней проблемы. Принятый нормативный акт нацелен на поддержку экономики в целом, но не хозяйственных субъектов. Совмин и Нацбанк минимизируют свою зону ответственности в отношении частного сектора, а также лавируют между распределением льгот и наполнением местных бюджетов. Правительство намерено профинансировать антикризисные меры внешними кредитами, т.е. за счет помощи международных финансовых организаций и отдельных стран. Но адресат такой поддержки пока не обозначен.

Все внешние и внутренние риски и экономический кризис увеличивают угрозу начала дефолта Беларуси. В повестке правительства актуализируются вопросы, связанные с преодолением начала кризиса, со спадом в промышленности и инвестиционной деятельности. Для регулятора снова ключевыми становятся динамика инфляции (не превышение ее однозначного значения) и курсовая стабильность белорусского рубля (влияние возможной девальвации на потребительский рынок). Вопросы заработной платы и безработицы также становятся приоритетными.

Сценарии с выплатами по внешнему долгу в этом году тоже являются ключевыми для финансовой и экономической стабильности Беларуси. Критичны и вопросы поиска возможных источников его рефинансирования. Перед правительством и монетарными властями также стоят проблемы текущего состояния государственного долга и его соотношения с ВВП, ситуация с экспортной выручкой и объемом иностранной валюты на внутреннем рынке и др.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ,

президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»

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