«Идеальный шторм»: два сценария для экономики Беларуси

Руководству страны следует готовиться к мировому кризису. Еще три месяца назад вероятность такого развития событий была маловероятной.

«Идеальный шторм» в виде коронавируса, обвала нефтяных цен, снижения традиционного экспорта, «схлопывания» традиционных рынков и т.д. не оставляет выбора и другой альтернативы развития экономики Беларуси. В январе-феврале ВВП сократился на 0,6% гг., оптовый товарооборот упал на 10,2% гг., грузооборот транспорта - на 13,8% гг. Физические объемы экспорта снизились в январе на 18% гг. (рис. 1).

Что нас ждет?

К мировому экономическому кризису, который спровоцировал в том числе и коронавирус, уже нужно готовиться. Глава МВФ К.Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась и находится в рецессии. Ситуация гораздо хуже, чем во время 2008-2009 гг. и по рискам превосходит глобальный экономический кризис. Более 90 стран обратились за экстренной поддержкой в МВФ из-за пандемии. Такого роста запросов о срочной помощи никогда не было.

ВТО также спрогнозировала падение объема мировой торговли. Ожидается, что он сократится на 13-32% в 2020 г., так как COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире. В свою очередь Международная ассоциация воздушного транспорта сообщила, что ограничения на международные перевозки и поездки в три последующих месяца лишат работы 25 млн человек.

Западные эксперты утверждают, что рецессия мировой экономики уже на пороге. Так, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило прогноз роста мировой экономики более чем в 8 раз. Если ранее ожидали, что по итогам года глобальный ВВП увеличится на 3,3%, то теперь Агентство скорректировало цифру до 0,4%. При этом часть экспертов верит в «отскок» мирового показателя уже в 2021 г. В свою очередь сотрудники Institute of International Finance считают, что с учетом возросших с последнего экономического кризиса долгов домохозяйств (сегодня они достигают порядка 60% ВВП) сделать это сложно.

Несмотря на снижение ожиданий от текущего года, в S&P прогнозируют восстановительный рост уже в 2021 г. (до 4,9%). В прогнозе учитывались данные о росте числа заявок на пособия по безработице в США, снижении инвестиций, промпроизводства и розничных продаж в Китае в январе-феврале, оттоке капитала с развивающихся рынков и падении американского фондового индекса S&P 500. Рост экономики КНР по итогам этого года замедлится до 2,9% (с 6,1% - в 2019 г.) и восстановится до 8,4% в 2021 г.

Минску в таких условиях потребуется координация действий и дополнительных антикризисных мер. В ситуации на нефтяном и газовом рынках правительство настроено на переговоры. Понятно, что не избежать вопросов реструктуризации внешних кредитов и др. Происходящее в мировой экономике отразится на Беларуси, в том числе за счет снижения экспорта. Например, Россия, ее основной торговый партнер, по оценке Центробанка, в течение одного месяца нерабочих дней потеряет около 1,5-2% ВВП.

Рис. 1. Физические объемы экспорта Беларуси, 2019-2020 гг., % Источник: Белстат

Сложные стартовые условия

Экономический цикл Беларуси находится в отрицательной зоне около года. Негативные внешние и внутренние условия, в том числе и шоки от карантина, в случае реализации могут свести экономический рост к негативному тренду и привести к рецессии. В связи с неожиданным «черным лебедем» эксперты переписывают свои прогнозы как по мировой, так и по белорусской экономике. Для страны сложился «идеальный шторм» (сочетание «карантинного шока» с возможной остановкой в крупных городах ряда секторов бизнеса и резкого падения нефтяных доходов).

В данной ситуации на повестке правительства возможны новые варианты экономического прогноза Беларуси: «конструктивный» и «жесткий». Оба варианта должны предполагать падение ВВП в 2020-2021 гг. и отличаются только показателями снижения развития экономики. Рост станет возможным лишь в 2022-м.

Эксперты считают, что рецессии уже в любом случае не избежать. «Конструктивный» сценарий тоже кризисный и отличается от «шокового» лишь тем, что в этом случае приоритетами национальной экономики могут стать предотвращение безработицы, поддержка доходов населения, инвестиционной активности и белорусского рубля, сдерживание инфляции. При этом падение ВВП в 2020 г. удастся сдержать на уровне до 2%.

Возможность подобных сценариев подтверждают прогнозы Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Агентство считает, что экономический рост в Беларуси в 2020 г. сократится на 2%. И это не предел. Его снижение в реальном выражении (на 2%) обусловит существенное ухудшение перспектив роста основных торговых партнеров. Но сценарий также зависит от прямого воздействия пандемии COVID-19 на экономику Беларуси.

Эксперты Standard & Poor’s подтвердили краткосрочные и долгосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «В». Прогноз по рейтингам - «стабильный». В релизе отмечается, что накопленный Нацбанком объем международных резервов (8,8 млрд долл.) позволяет правительству выполнить все обязательства по внешнему долгу в течение следующих 12 месяцев даже в условиях отсутствия доступа к внешнему рынку облигаций. При этом, по оценке Агентства, в текущем году возможно снижение ЗВР примерно на 2,5 млрд долл.

В случае «стрессового» сценария (или «жесткого» варианта) Беларуси придется рассмотреть вопрос о согласовании дополнительных двусторонних кредитных линий с Россией или Китаем, обратиться к МВФ.

Без активной господдержки рецессия может оказаться серьезной. «Жесткий сценарий» предполагает возможное снижение ВВП более чем на 2% в текущем году. Прогнозы спада в белорусской экономике выглядят реалистичными. Спад неизбежен, даже несмотря на возможные комплексные антикризисные меры со стороны правительства (порядка 1-2% ВВП, включающие в том числе «кредитные каникулы», отсрочку уплаты налогов и арендных платежей и т.д.). Многие компании не обладают достаточным запасом прочности, чтобы дождаться полного восстановления потребительской активности.

В январе-феврале, по сравнению с 2018 г., ВВП сократился на 0,6%, а оптовый товарооборот - на 10,2%.

При этом чистый экспорт при дальнейшем падении цен на нефть и нефтепродукты перестанет выступать в роли локомотива роста экономики и обеспечения социальной стабильности. Возникает ситуация ожидания и неопределенности, когда и как долго продлится карантин в развитых странах и России.

Китайскую поведенческую модель вполне можно взять в качестве оценки развития экономической ситуации. Из нее следует, что месяц коронавирусной изоляции стоит международной экономике 2%-ного роста ВВП. Если карантин в крупнейших странах мира продолжится больше полутора месяцев, то это чревато мировой рецессией в текущем году. Что и подтверждает МВФ в своих оценках.

Отличие нынешнего форс-мажора от предыдущих в том, что сейчас нет структурного или финансового кризиса. Например, в 2008-2009 гг. наблюдался резкий перекос на финансовых рынках (в США построили много ненужного жилья и набрали под него большое количество ипотечных кредитов и т.д.). Тогда денежный сектор представлял собой огромный пузырь. В начале 2020 г. мир вновь оказался на начальной стадии формирования такого «шарика». При этом не наблюдалось ни больших структурных перекосов, ни отраслевых дисбалансов, и цены на нефть были умеренными. Большой перегрев мировой экономики также не прослеживался, но коронавирус послужил триггером для активизации кризисных явлений.

В прогнозах на 2020 г. белорусской экономике обещали реальный рост порядка 1-1,6%. Сейчас сложно оценивать ВВП даже в парадигме нулевого роста. Существующий «позитивный» прогноз правительства, возможно, следует пересмотреть.

ВТО спрогнозировала падение объема мировой торговли в 2020 г. на 13-32%.

При этом следует исходить из того, что если карантин продлится не более 1,5 месяца, то мировая экономика достаточно быстро вернется на траекторию устойчивого роста, хотя и не так скоро. Но запущенные масштабные меры стимулирования в самых разных странах, сверхмягкая кредитная и бюджетная политика еще какое-то время продолжат работать. После снятия карантина 2-3 месяца еще могут сохраняться низкие темпы роста или даже наблюдаться снижение экономики, возможны частичные банкротства. Однако потом начнется нормализация мировой экономики, вместе с которой Беларусь также выйдет на более устойчивые темпы роста.

Если жесткий карантин продлится более двух месяцев, то уже не избежать массовых банкротств, разрыва производственных цепочек, гибели малого и среднего бизнеса (МСБ), потому что у него запас денег, как правило, небольшой. И такая ситуация везде, в том числе в США, где лишь 25% МСБ имеют запас денег на месяц работы под замком. Более долгий карантин он не переживет, и даже кредиты под нулевые проценты не помогут.

Белорусское правительство, возможно, перейдет на ручной режим управления экономикой и поможет отдельным пострадавшим гражданам и отраслям. Но если карантин продлится долго (больше 2 месяцев), то выручать придется всех и довольно долго. Поэтому этот фактор делает негативным прогноз для национальной экономики. Это может оказаться и более глубокое падение. Тогда процесс восстановления, скорее всего, будет более длительным, минимум 2 года.

Параллельные оценки

Эксперты Исследовательского центра ИПМ оценивают рост ВВП Беларуси в 2020 г. на уровне 0,6% (вместо 1,6%). Они связывают такое падение за счет сокращения поставок нефти (импорт составит примерно 15 млн т, в прошлые годы - 22-23 млн). Этот фактор приведет к сокращению доходов не только от ее переработки и экспорта, но и в оптовой торговле, на транспорте, в других смежных отраслях и окажет кумулятивное действие на бюджет. Уменьшатся зарплаты бюджетников, инвестиционные расходы.

«Жесткий» сценарий предполагает возможное снижение ВВП Беларуси в этом году более чем на 2%.

Однако все прогнозы рассматриваются вне контекста внешних шоков и без учета замедления мировой торговли, которое может произойти в результате пандемии коронавируса. Эксперты ИПМ утверждают, что особой трагедии в этом нет, потому что рост и так слабый и нет экономических предпосылок для его ускорения.

В последнее время произошло резкое падение национальной валюты (например, за 3 недели курс белорусского рубля снизился на 4%). Негативные ожидания по инфляции базируются на неопределенности с поставками нефти, ожиданиями падения курса национальной валюты после президентских выборов. Нацбанк также заявил о снижении в 2020 г. золотовалютных резервов до 7,2 млрд долл. (поддержка курса рубля и платежи по внешним долгам на фоне выпадающих доходов).

Надежды на значительный рост экспорта услуг ИТ-сектора в этом году сильно зависят от спроса в глобальных масштабах. Прежде всего, от ситуации в экономике США, которая является одним из основных заказчиков этой белорусской отрасли.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ,

президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»

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