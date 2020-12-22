Как белорусские аграрии вышли на рентабельность более 20%

Председатель СПК «Озеры Гродненского района» Александр ШИШКО поделился секретами успешного хозяйствования.

- Александр Николаевич, как вы пришли к идее инвестирования в создание системы капельного полива яблочных садов по израильским технологиям?

- Задача получения гарантированного урожая в засушливые годы, которые в Беларуси, к сожалению, следуют друг за другом, логично заставляют обратиться к опыту признанных экспертов с исторической родины поливного земледелия из Иорданской долины. Хотя справедливости ради надо отметить, что в проекте мы также задействовали итальянских технологов, а окончательную привязку к местности провели специалисты РУП «Белгипроводхоз» и ОАО «Пинскводстрой».

Ряд работ по прокладке полевых коммуникаций выполнили хозяйственным способом, что в итоге позволило оптимизировать инвестиционную стоимость до 200 тыс. долл. В результате надеемся, что срок окупаемости долгосрочных капиталовложений не превысит трех лет. Искусственная капиллярная система питает саженцы не только водой, но и минеральными веществами в заданной дозировке, которую определили для разных паллет высадки и сортов яблонь. На выходе ожидается 60-80 т продукции с гарантированным спросом в Беларуси и России.

- Наверное, есть доля иронии в том, что страна, которая потратила немалые средства на осушение своей территории, вдруг занялась орошением засушливых земель…

- Думаю, это далеко не единственный сюрприз, который готовит глобальное изменение климата. В первую очередь, экономического. Вопрос в нашей готовности к работе в таких условиях.

Помните старую присказку, что было у селянина: лес, болото и песок? Лес порубили, болото осушили… Что в остатке, только песок: плодородие земель нашего СПК едва превышает 30 баллов. Но при этом предприятие вошло или вплотную приблизилось к десятке лучших хозяйств Беларуси по урожайности зерновых - 70,2 ц/га, надой от коровы превысил 9 000 кг, среднесуточный привес на откорме КРС составил 1130г, на свиноводческом комплексе на откорме - 1000 г. Мы вправе гордиться этими показателями.

Урожайность зерновых в СПК - 70,2 ц/га, надой от коровы превысил 9 000 кг, свинокомплекс выдает порядка 270 т мяса в месяц.

Но вижу, что в современной информационной ситуации все чаще требуется некий «ликбез» для досужих аналитиков. Поэтому вынужден напомнить, что балльность почвы - показатель ее естественного плодородия. Вся урожайность, полученная сверх него, - результат целенаправленной инвестиционной политики сельхозпроизводителя.

Самый элементарный уровень инвестиционных потребностей рассчитывается по химическим формулам NPK (натрий, фосфор и калий), набор удобрений, первичного «строительного» материала для сельскохозяйственных культур, которые обеспечивают, в частности, поставки «Беларускалия» и гродненского «Азота».

Уровнем выше следуют научные методики использования элитного семенного фонда, пестицидов, гербицидов и фунгицидов, которые моделируют рост и плодородие основных культур, но их эффективность проявляет себя только в том случае, когда время и дозировка внесения обеспечивается достаточным шлейфом специализированной техники, под контролем грамотных специалистов. Здесь речь идет об инвестициях в развитие машинно-тракторного парка, повышение квалификационного уровня агрономических и инженерных служб.

Причем если мы боремся за высшую планку урожайности, то это отнюдь не самоцель. Опережающая экономическая эффективность растениеводства обеспечивается посредством освоения кормового потенциала на собственных животноводческих комплексах. Но там включаются свои инвестиционные механизмы в части закупок перспективных пород скота, экспериментов с использованием соевого шрота или минеральных добавок в комбикормах, ветеринарных препаратов и т.п. Но на выходе образуется продукт с максимально высокой маржинальностью.

Например, действующий свинокомплекс СПК выдает порядка 270 т мяса в месяц. По этой и целому ряду других товарных позиций по итогам 2020 г. прогнозируем рентабельность хозяйства по чистой прибыли на уровне 20,4% (около 5,1 млн руб.).

- Это выше, чем премия по облигациям Минфина. Скажите, у вас не возникает желание привлечь внешние источники финансирования на столь выгодных условиях?

- Во-первых, наша форма хозяйствования, сельскохозяйственный производственный кооператив, не предполагает «эмиссии акций». А во-вторых, основными бенефициарами прибылей предприятия являются сотрудники СПК, средняя зарплата работников по хозяйству сегодня - 1 160 руб.

Примерно 20 лет назад, когда пришел в хозяйство, деньги на зарплату приходилось занимать в банках, средства на покупку самых необходимых запчастей выкраивать в безнадежной картотеке. С тех пор численность работников сократилась вдвое в основном за счет естественной ротации, ухода не пенсию. При этом профессиональный ценз, мера ответственности специалистов за порученные участки, их техническая оснащенность и мотивация - увеличились на порядок.

Не беру на себя смелость сказать, что СПК «Озеры Гродненского района» воплощает собой особую модель развития новой Беларуси. Но на чисто бытовом уровне наших многочисленных подразделений сформированы устойчивые традиции производственной культуры. На мехдворах не встретите «случайно» брошенных куска ветоши или пучка соломы на территории МТФ. Элементарный порядок, своевременное техобслуживание сельхозтехники, дисциплина агротехнических приемов, уважение к рекомендациям специалистов - все это в конечном счете создало сбалансированный механизм на основе прозрачных и обоснованных требований со стороны руководства, а также встречного стремления моих земляков к продуктивной работе.

Владислав ПЛАТУН

Ссылки по теме:

Почему сельскому хозяйству не обойтись без новых технологий

Инвестиции в АПК. Могут ли их получить проблемные предприятия?