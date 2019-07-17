Инвестиции в АПК. Могут ли их получить проблемные предприятия?

Государство и бизнес по-разному видят будущее агросектора.

По данным Белстата, доля убыточных сельскохозяйственных предприятий без господдержки в прошлом году составила 63,5%, с господдержкой - 25,2%. При этом прибыль хозяйств снизилась на 16,1%. Организации АПК лидируют по уровню просроченной кредиторской задолженности - 2,5 млрд руб. (40% общей массы), которая достигла 7,5 млрд руб. Четверть белорусских «совхозов» находятся в стадии банкротства.

По мнению председателя комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе РКП Антона КОСЫНКИНА, Указ №399 от 02.10.2018 г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», который должен был вывести отрасль из финансового тупика, работает совсем не так, как задумывалось. Сельхозпредприятия пользуются его нормами избирательно, в основном для получения отсрочки выплаты задолженности кредиторам - фактически в качестве легального инструмента списания долгов. Ситуацию усугубляет неэффективная система управления, не позволяющая эффективно использовать имеющиеся инвестиционные механизмы:

- Сегодня если предприятие попадает в перечень согласно Указу №399 по постановлению Экономического суда, и при этом кредитор отказался от утверждения графика отсрочки с последующей рассрочкой, но не обжаловал его в течение 10 дней, то такой механизм автоматически считается принятым к исполнению и включенным в бизнес-план оздоровления организации. По-другому взыскать деньги с должника не получится. В результате в первую очередь пострадал механизм товарного кредитования. Поставщики стали отказываться от поставок материалов, запчастей, ветпрепаратов и прочих товаров с отсрочкой платежа, так как сомневаются в платежеспособности сельхозорганизаций.

Мы предлагали объединить в управляющую компанию предприятия из перечня согласно Указу №399. При этом она была бы не их правопреемником, а самостоятельной юридической структурой, которая несет имущественную ответственность за обязательства, наступающие после вхождения в ее состав разных сельхозорганизаций.

Отсрочки и рассрочки платежей сами по себе не являются рыночными механизмами. Такого не должно быть. Если два партнера заключают договор с отсрочкой платежа, то фактически ведут деятельность по кредитованию одного предприятия другим. А для этого есть банки, кредитные организации, которые и должны заниматься кредитованием сельхозорганизаций. Если предприятие АПК соответствует требованиям банка о предоставлении кредита оборотных средств, то с его помощью может рассчитаться с поставщиками. Если же нет, то они не должны рисковать, предоставляя отсрочку платежа таким клиентам.

Полностью интервью с А. Косынкиным читайте в статье «Белорусский АПК: есть ли выход?» в печатной версии журнала «Директор» №6/2019 .

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