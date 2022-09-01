Белорусские производители молока контролируют около 18% российского рынка

Во многом это связано со стоимостью сырья, которое в нашей стране на 15-40% дешевле, чем в России.

По данным Национального союза производителей молока «Союзмолоко» (Россия), доля белорусских производителей на российском рынке молочной продукции составляет около 18%. При этом объемы поставок «молочки» из Беларуси в Россию значительно выросли после 2014 года. По мнению генерального директора объединения «Союзмолоко» Артема Белова, Беларусь занимает несколько ключевых позиций в сегменте российского импорта: по сырам, питьевому молоку, кисломолочной продукции, СОМ и СЦМ. По его мнению, во многом это связано с низкой стоимостью сырья в Беларуси - разница в цене сырого молока в Беларуси и России составляет от 15 до 40%, что делает белорусскую продукцию конкурентоспособной на российском рынке.

Эти данные прозвучали 25 августа в ходе онлайн-встречи производителей и поставщиков молочной продукции, работающих на российском рынке. Там же были озвучены результаты рейтинга ТОП-20 крупнейших молочных компаний Республики Беларусь, который представили компания Streda Consulting, информационное агентство Milknews и Союзмолоко. Эти данные достаточно любопытны, поскольку внутри Беларуси такая информация публикуется производителями неохотно и с большим временным лагом.

Лидером белорусского молочного рынка российские консультанты ожидаемо назвали «Савушкин продукт», выручка которого в 2021 году оценивалась в 856 млн долларов. В ТОП-5 крупнейших компаний также вошли: Слуцкий сыродельный комбинат, Бабушкина крынка, компания «Молочный мир» и Лидский молочно-консервный комбинат. При этом общий объем продаж ТОП-20 белорусских молочников вырос в этом году на 12% и превысил 3,5 млрд долл.

ТОП-10 производителей молочной продукции Республики Беларусь в 2021 г. (выручка в млн $)

Савушкин продукт 856 Слуцкий сыродельный комбинат 364 Бабушкина крынка 276 Молочный мир 268 Лидский МКК 236 Минский молочный завод №1 197 Рогачевский МКК 166 Беллакт 149 Туровский молочный комбинат 144 Милкавита 114

В ходе презентации заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Вадим Шагойко озвучил результаты работы молочной отрасли страны в первом полугодии. По этим данным производство сельхозорганизациями молока-сырья в Беларуси достигло 4,5 млн т при темпах роста к аналогичному периоду прошлого года в 100,4%. Молоко производится на 3,5 тыс. товарных ферм, где содержится порядка 1,4 млн голов стада.

Как отмечают в Минсельхозпроде, около 70% молока в стране производится на современных роботизированных комплексах. 65% произведенных молочных продуктов реализуется на экспорт. Так, за семь месяцев 2022 года внешние поставки молочной продукции составили около 2,3 млн тонн на сумму 1,5 млрд долл., а экспортная выручка к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 19,9%. При этом в Беларуси наблюдается значительная концентрация молочного производства. Если в начале 2000-х в стране работало более 100 заводов, то к 2018 г. они были объединены в 42 крупных холдинга, а к 2022 г. на рынке осталось 32 компании.

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