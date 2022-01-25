Ритейлеры и производители продуктов питания обсудили импортозамещение

Темой встречи представителей предприятий молочной и мясной промышленности и крупнейших торговых сетей Беларуси стало замещение попавших под санкции импортных продуктов в премиум-сегменте.

Слоганом встречи под названием Trade Dialog, которая состоялась 19 января под эгидой МАРТ, стала фраза: «Открываем свое». А главной темой - импортозамещение в свете введенных правительством Беларуси ограничений на поставку ряда наименований продукции из европейских стран.

В мероприятии приняли участие 18 производителей молочной и 7 производителей мясной продукции, а также представители практически всех крупнейших торговых сетей. Производители представили для дегустации свои товары в категории премиум и провели переговоры с ритейлерами.

Цель белорусских предприятий понятна - постараться заменить импортные аналоги. Сегодня она совпадает с целями торговли, поскольку пустые полки никому не нужны, премиальные клиенты важны, да и ассортиментный перечень тоже никто не отменял. Но заместить санкционный импорт в молочке будет непросто. Ритейлеры отмечают, что импортозамещающая продукция не всегда удовлетворяет их по качеству, часто имеет завышенную стоимость, а главное, это - низкая восприимчивость покупателей к отечественным «заменителям».

По оценкам Ассоциации розничных сетей, если по мясной продукции удельный вес импорта в товарообороте - незначителен, то по молочной ситуация другая. Особенно это касается сыров. На долю сыров российского производства в торговле сейчас приходится 3,7%. А в премиальном сегменте лидируют такие страны, как Дания, Польша, Литва, Германия, Франция, Нидерланды и др. Ритейлеры уже оценили упущенный товарооборот в 2%. А складские запасы по импортным сырам у сетей невелики - на начало года они составляли примерно 3-4 месяца.

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси Наталья Шаблинская заявила, что белорусским производителям нужно подумать, как продвигать товар и стимулировать спрос. Без серьезного маркетинга невозможно довести продукт до покупателя. По ее словам, ритейл - это услуга. И если потребитель не знает ничего о товаре, то он не будет продаваться на каком бы месте полки он не стоял.

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