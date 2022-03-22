Минэкономики призывает бизнес заняться импортозамещением

На площадке НАИП с 14 марта будет организован «оперативный контактный центр», который должен помочь предпринимателям сориентироваться в ситуации.

Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время рабочей встречи с руководителями НИЭИ Минэкономики, Национального агентства инвестиций и приватизации и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

По словам министра, сегодня важно донести до бизнеса новые возможности по организации импортозамещающих производств. С этой целью при НАИП организован «оперативный контактный центр». Его задача - помочь бизнесу, работающему в Беларуси, «сориентироваться в динамично меняющейся социально-экономической обстановке», а также донести до правительства проблемы «на местах», связанные с санкционными ограничениями и требующие немедленного решения. Как сообщается, канал обратной связи будет работать в режиме 24/7, а проект рассчитан, в первую очередь, на производственный бизнес.

В Минэкономики считают, что сейчас импортозамещающие проекты должны получить новый стимул к развитию. Это связано с ограничением поставок на рынки Беларуси и России многих видов продукции и фактической потерей очень маржинального украинского рынка. Теперь отечественным производителям приходится спешно искать новые рынки, куда можно переориентировать выпадающий украинский экспорт. Так, председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков в эфире телеканала СТВ оценил его в 8,5% в общем объеме экспорта концерна, а у некоторых предприятий отрасли эта доля, по его словам, доходила до 70%.

С другой стороны, российский рынок в известной мере, действительно, «освободился» от части конкурентов и, вероятно, в белорусском правительстве надеются заполнить эти ниши. Начиная со следующей недели, Минэкономики организует выезды в регионы для встреч с бизнесом.

- Уникальность складывающейся ситуации заключается в том, что в условиях санкций освобождаются рынки. Наш бизнес может освоить появившиеся не только в Беларуси, но и в России ниши и нарастить объемы производства. И тот, кто быстрее это сделает, окажется в более выгодных условиях, - считает Александр Червяков. - Ключевой перспективный инструмент - импортозамещение. Какая продукция требует замещения - уже известно. Наша задача - донести до бизнеса не только перечень таких товаров, но и потенциальные объемы рынков в Республике Беларусь и Российской Федерации. И самое главное - предложить финансовые инструменты для освоения производств. Поэтому очень важно в этой работе активное участие Банка развития, который уже подготовил соответствующие финансовые продукты.

Ссылки по теме:

Ритейлеры и производители продуктов питания обсудили импортозамещение

Беларуси нет места в новой реальности?