Беларуси нет места в новой реальности?

Мировая экономика меняется на глазах, причем в неблагоприятную для нашей страны сторону.

Сейчас все чаще говорят о том, что пандемия изменила мир, который после нее будет другим. Это справедливо, но только отчасти. Она лишь ускорила те изменения, которые происходили ранее. Тем не менее, мир действительно станет другим и, похоже, что для Беларуси в нем нет места. По крайней мере, на тех рынках, куда стремилось пробиться наше руководство, дела идут неважно: конкуренция растет, а цены на товары традиционного белорусского экспорта снижаются. Это хорошо иллюстрируют события в Китае.

В войне США и Китая победителей не будет

США опасаются усиления экономической мощи КНР и твердо намерены помешать этому. Дональд Трамп сразу после того как стал президентом, начал торговую войну с Китаем и преуспел в этом, добившись заключения нового торгового соглашения. А госсекретарь США Майк Помпео 23 июля текущего года заявил: «Если мы сейчас согнем колено, дети наших детей могут оказаться во власти Коммунистической партии Китая, действия которой сегодня являются основной проблемой в свободном мире». Так что США настроены довольно серьезно - мира не будет. Уже сейчас у Китая возникли серьезные проблемы в экономике, правда, не только вследствие конфликта с США, но и из-за пандемии коронавируса.

Все это ставит крест на больших надеждах на китайский рынок и финансовую поддержку экономики Беларуси со стороны КНР. Китаю и без Беларуси грозит перепроизводство товаров, поэтому перспективы нашего экспорта туда невелики. По крайней мере, Россию Китай не заменит. И на китайские финансы нам особенно рассчитывать не стоит. Это хорошо иллюстрирует динамика взаимной задолженности двух стран за первую половину 2020 г. Экспортно-импортный банк Китая предоставил правительству Беларуси кредитов на 41,4 млн долл., тогда как Минфин выплатил банкам Китая 209,4 млн долл. Кто кого финансирует?

Торговая война США и Китая ставит крест на надеждах на китайский рынок и финансовую поддержку экономики Беларуси со стороны КНР.

Впрочем, и американцам грозят серьезные неприятности. ВВП США во втором квартале текущего года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,9% - самую значительную величину за все время расчета данного параметра. Чтобы спасти экономику, Федеральная резервная система США включила печатный станок, закачав в банковскую систему с начала года около 3 трлн долл. Государственный долг США уже превысил 26 трлн долл., а дефицит государственного бюджета в этом году ожидается в пределах 3-4 трлн долл. В то время как американский ВВП в 2019 г. равнялся 21,7 трлн. И вот результат: международное рейтинговое агентство Fitch впервые за все время своей работы ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного»!

К экономическим неприятностям и эпидемии добавились политические проблемы. Начались расовые беспорядки, которые Дональд Трамп пока не может прекратить, так как местные органы власти, поддерживающие демократов, решили использовать хаос, чтобы не допустить его переизбрания на выборах 3 ноября. И, надо отметить, им это удается. Проведенные в начале июля исследования аналитиков банка Goldman Sachs показали, что на выборах с 62%-ной вероятностью победит Джо Байден, более того, у демократов будет 61% голосов в Сенате и 85% - в Палате представителей.

Международное рейтинговое агентство Fitch впервые за все время своей работы ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного».

Беларуси это не сулит ничего хорошего, так как с большой вероятностью это приведет к новому экономическому кризису в США, а затем - во всем мире. Кроме того, победа Джо Байдена и без кризиса окажет давление на цены на нефть. Он собирается снять с Ирана экономические санкции, что приведет к возобновлению экспорта иранской нефти и к новому обвалу цен на нефть на мировом рынке. Для экспортноориентированной экономики Беларуси это очень плохо, так как лишает надежд на рост экспорта и выручки от него.

Кризис, связанный с пандемией, помимо негативных процессов, стимулировал и некоторые позитивные, одним из которых является усиление интеграции Евросоюза, несмотря на выход из его состава Великобритании. Революционное для ЕС событие произошло совсем недавно - 20 июля, когда руководители входящих в союз стран договорились о создании специального фонда восстановления экономики региона в объеме 750 млрд евро. Из них 390 млрд составят гранты, а 360 млрд - кредиты. Средства достанутся в основном странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, а для формирования фонда впервые в истории будут выпущены долговые обязательства от имени Еврокомиссии. Таким образом, ЕС в период кризисов смог таки выступить единым фронтом и углубил финансовую интеграцию. Это произвело такое впечатление на инвесторов, что курс евро на рынке Форекс в конце июля поднимался до уровня 1,19 долларов за евро.

Для Беларуси консолидация ЕС является положительным процессом, так как позволяет надеяться на прекращение намечающегося развала союза. Но ведь речь идет не о бурном развитии экономики ЕС, а всего лишь о восстановлении.

На горизонте - гибель цифровых гигантов

Глобальные перемены ожидаются в сфере мировой экономики, имеющей важное значение для Беларуси - ИT. В конгрессе США 29 июля состоялось еще одно историческое событие: руководители крупнейших мировых технологических компаний Facebook, Amazon, Apple и Google дали показания в связи с подозрениями в монополизме, нечестной борьбе с конкурентами и вмешательстве в политику.

В частности, Google обвиняется в краже контента, созданного более мелкими фирмами, и желании поддержать на президентских выборах Джо Байдена, Amazon - в некорректном обращении с продавцами на своем сайте, Facebook - в поглощении конкурентов, а Apple - в завышенной комиссии (30%-ной) с разработчиков приложений для iPhone и iPad. Глава Telegram Павел Дуров назвал эту плату «данью».

Марк Цукерберг из Facebook, Джефф Безос из Amazon, Сундар Пичаи из Google и Тим Кук из Apple вины не признали, заявив, что они не сделали ничего противозаконного, и отметив, что их компании имеют американские корни и ценности. Однако можно ожидать, что власти США все-таки примут меры по ограничению власти информационных гигантов, так как в противном случае, через несколько лет эти компании будут назначать и членов Конгресса, и президента США. Не исключено, что компании даже принудительно раздробят.

Для белорусских ИT-компаний это, скорее всего, плюс, так как их возможности в связи со снижением уровня монополизма на мировом рынке должны вырасти. Однако гибель гигантов может уменьшить роль всего сектора высоких технологий в мировой экономике, что негативно скажется и на белорусском ИT. Кроме того, имеются и однозначно плохие новости из сферы высоких технологий. Правда, не из США, а из России, где в конце июля Владимир Путин подписал закон о снижении для ИT-компаний налога на прибыль до 3%, а страховых взносов - до 7,6%.

Формально это решение принято в рамках антикризисных мер в связи с поддержкой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, но не только. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо сделать так, чтобы специалисты по программированию начали возвращаться в Россию, и страна экспортировала конечные программные продукты. Произойдет это или нет, неизвестно, но ясно, что для белорусских программистов возрастет конкуренция, а привлекательность нашего Парка высоких технологий снизится.

Россия отказалась от экономического подъема

В России произошли и другие события, которые, скорее всего, негативно скажутся на нашей экономике. И дело не только в стремлении навязать Беларуси углубленную интеграцию в рамках Союзного государства. Хуже другое - отказ руководства РФ от политики значительного ускорения темпов развития национальной экономики. Об этом много говорилось в начале года. Тогда Владимир Путин отправил в отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и некоторых членов правительства, которые, скажем мягко, не проявляли энтузиазма при выполнении его «майских указов» 2018 г.

Эти указы называли эпохальным событием в истории страны: президент решил прекратить накапливать резервы и направить доходы бюджета не на покупку валюты, а на стимулирование экономики и поддержку населения. Даже Банк России ускорил снижение ключевой ставки! Это давало надежду и белорусской экономике, которая могла бы получить свой кусочек от российского финансового пирога.

Но пандемия коронавируса помешала реализации амбициозных планов. Бюджет России стал дефицитным несмотря на девальвацию рубля. В таких условиях новому правительству тоже стало жалко резервов, и Владимир Путин отступил: 21 июля он подписал новый указ о национальных целях развития страны, который фактически поставил крест на планах ее бурного возрождения.

Как известно, в майских указах 2018 г. была поставлена цель: к 2024 г. обогнать Германию по ВВП и войти в пятерку крупнейших экономик мира. Теперь цель изменилась: просто обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых. Не декларируется в качестве цели больше и победа над бедностью: доходы россиян и уровень пенсионного обеспечения должны расти в ближайшие 10 лет как минимум на уровне инфляции (ранее предполагался рост выше инфляции). Это означает, что в реальном выражении доходы населения увеличиваться не будут. Продолжится и вымирание России: Владимир Путин отказался от намерения обеспечить устойчивый естественный прирост населения.

Ряд требований, направленных на развитие экономики РФ, сохранился, хотя время их выполнения перенесено с 2024-го на 2030 г. Все это означает, что экономического бума в России в ближайшие годы не будет, и Беларуси от этого ничего не перепадет.

Старые планы забыты, новых пока нет

Это - не полный перечень тех фундаментальных изменений, которые происходят в мире. И, к сожалению, среди них нет ни одного, которое было бы однозначно положительным для Беларуси. Имеются слабые шансы на то, что из-за пандемии увеличится востребованность белорусской сельскохозяйственной продукции, но даже если это и произойдет, то ненадолго. Правительство РФ планирует расширить доступ сельскохозяйственных предприятий к финансам, а также поддержать импортозамещение. Хотя все это в России делается медленно и плохо, но процесс идет, что снизит потребности в белорусской продукции.

Таким образом, внешняя конъюнктура для Беларуси в обновленном после пандемии мире в горизонте нескольких лет будет меняться, большей частью в негативную сторону. К этому наша страна явно не готова. В течение нескольких лет правительство под руководством Румаса готовило программы реформ, в частности, повышения конкуренции в стране. Но Сергей Румас был отправлен в отставку, а вместе с ним могут быть положены «под сукно» и его идеи. По крайней мере, 20 июля новый премьер-министр страны Роман Головченко на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития и бюджета на 2021 г., а также основные направления развития страны на период до 2025 г., не вспомнил о своем предшественнике.

Внешняя конъюнктура для Беларуси в горизонте нескольких лет будет меняться, большей частью, в негативную сторону.

Что касается основных направлений социально-экономического развития до 2025 г., то, как подчеркнул Р.Головченко, целью является выход на ВВП в размере 100 млрд долл. Впрочем, руководство Беларуси о такой цели уже не говорит, хотя в послании народу и Национальному собранию 4 августа А.Лукашенко заявил, что за пятилетку заработная плата в стране должна быть увеличена в 2 раза. Как поднять ВВП до 100 млрд, правительство пока не знает, но премьер-министр отметил, что для этого должны быть заложены принципиально новые подходы, отражающие новое качество развития страны. Впрочем, А.Лукашенко 4 августа отметил, что белорусская промышленность импортирует комплектующих более чем на 4 млрд долл. в год, и их производство может быть освоено белорусскими предприятиями. Но это только одна возможность из множества имеющихся.

Новые подходы, благодаря которым Беларусь имеет реальную возможность увеличить заработную плату за пятилетку в 2 раза и поднять ВВП до 100 млрд долл., существуют, и мы об этом писали в текущем году не раз (см. «Директор» №7 «Деньги из воздуха», №6 «Сомнительная стабильность или экономический рост?», №3 «Зачем Беларуси Джон Кейнс?»). Их суть - в реформировании малого бизнеса, сферы услуг и финансовой политики таким образом, чтобы Беларусь опиралась не только на экспорт, но и на внутренний рынок и национальный капитал. Но сами они не возникнут, их надо создавать. Готово ли к подобным действиям руководство страны? Это вопрос, на который пока нет ответа.

Владимир ТАРАСОВ

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