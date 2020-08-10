Деньги из воздуха. Или - как увеличить ВВП без инвестиций

Только за счет реорганизации системы финансирования сферы услуг наша страна может обеспечить рост экономики на десятки процентов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 19 июня поручил правительству и Национальному банку обеспечить тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Предыдущие попытки реализовать мягкую денежную политику приводили к девальвации рубля. Чтобы этого не произошло, обычно применяются меры, которые позволяют связывать избыток денежной массы. Одним из таких инструментов является рынок государственных облигаций в национальной валюте (см. «Директор» №6/2020. «Сомнительная стабильность или экономический рост?»). Но есть и другие способы, например, с использованием сферы услуг.

Услуги - средство занять «ненужных» людей

Значительную роль в мировой экономике сфера услуг начала играть сравнительно недавно - во второй половине прошлого века. Производительность труда выросла настолько, что для удовлетворения материальных потребностей требовалось все меньше работников. Так, в начале XIX в., чтобы удовлетворить мировой спрос на продовольствие был необходим труд более 50% экономически активного населения. А в 90-х гг. прошлого века в 12 экономически развитых странах с этой задачей уже справлялись 15% работающих. Современные же сельскохозяйственные технологии позволяют обеспечить продовольствием всю планету при участии всего 2% трудоспособного населения! Аналогично сокращается занятость и в промышленности.

В результате в экономически развитых странах возникли колоссальные излишки рабочей силы. Их наличие открывало широкие возможности. Можно было резко повысить материальное благосостояние населения - обеспечить всех нуждающихся квартирами, домами в сельской местности, машинами и т.д. Или решить экологические проблемы - обеспечить всех людей здоровыми продуктами питания, отказавшись от ГМО и пестицидов. А также - сократить рабочее время и увеличить отпуска в несколько раз. То есть можно было бы значительно повысить качество жизни людей. Но развитие мировой экономики пошло по другому пути: нас стали кормить фастфудом, экологией - пожертвовали, а излишняя рабочая сила переместилась в сферу услуг.

Уже в 80-х гг. прошлого века в экономически развитых странах ВВП в сфере услуг превысил ВВП, создаваемый в сфере материального производства. В конце XX в. в США в сфере услуг работали более 70% занятых. А в 2019 г. доля сферы услуг в ВВП США составляла 78%, промышленности - 21%, и сельского хозяйства - 1%.

Так как удовлетворение основных материальных потребностей населения оказалось замороженным, экономический рост переместился в сферу услуг, и именно ее развитием объясняется значительное увеличение ВВП западных стран в последние десятилетия.

Услуги в Беларуси недооценены

Если в передовых экономических странах в сфере услуг существуют ценовые пузыри, то в Беларуси ситуация противоположная - услуги у нас недооценены. Это можно понять по зарплатам в медицине, которая у нас даже не входит в первую десятку отраслей с самыми высокими доходами работников. Низкие зарплаты приводят к тому, что вклад сферы услуг в ВВП Беларуси намного меньший, чем в экономически развитых странах. По данным за 2018 г., производство обеспечивало 37,9% отечественного ВВП, а сфера услуг - 47,7%.

Если в экономически развитых странах в сфере услуг возникают ценовые пузыри, то в Беларуси противоположная ситуация - у нас услуги недооценены.

Причем самый значительный вклад давала оптовая и розничная торговля - 10%. Доля транспортной и почтовой деятельности - 5,8%, информации и связи - 5,5, финансовой и страховой деятельности - 3,6, образования - 3,9, здравоохранения и социальных услуг - 3,4, профессиональной, научной и технической деятельности - 2,8%.

Получается, что доля в ВВП финансов и медицины в Беларуси примерно в 2 раза ниже, чем в США. При этом физически медицинских услуг у нас оказывается наверняка ненамного меньше, чем в США (с учетом того, что десятки миллионов американцев вообще никакой медицинской помощи не получают). Да, качество некоторых услуг в Беларуси - похуже, но судя по тому, какой размах приобрела в Штатах эпидемия коронавируса, есть услуги, качество которых в нашей стране даже выше.

Доля услуг в ВВП в Беларуси в разы ниже, чем в США, хотя физический объем услуг, оказываемых населению, сопоставим с американским.

Еще один пример недооцененности услуг в Беларуси - это жилищно-коммунальное хозяйство. В США средняя плата за коммунальные услуги за 1-2-комнатные квартиры составляет 160 - 200 долл. в месяц, что примерно в 5 раз больше, чем в нашей стране, хотя у нас население оплачивает уже около 80% себестоимости услуг ЖКХ. При этом физический объем коммунальных услуг в Беларуси в среднем примерно на уровне США (с учетом климатических различий двух стран и наличия «там» значительной прослойки маргинального населения).

Таким образом, доля услуг в ВВП в Беларуси в разы ниже, чем в США, хотя физический объем оказываемых услуг населению сопоставим с американским. И это - явно не случайно, поскольку является следствием осознанной государственной политики, связанной с определенной оценкой роли услуг в экономике…

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Владимир ТАРАСОВ

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