Как в Беларуси богатые богатеют… за счет бедных

Удивительно, но факт: приватизации в стране нет, а бизнесов и людей, живущих на ренту, становится все больше.

Хотя приватизация в Беларуси заморожена, в стране существуют различные виды ренты - механизмы, которых осуществляется перераспределение национального богатства от бедных к богатым, причем на весьма солидные суммы: миллиарды рублей ежегодно.

Первоначально термин «рента» использовался для платы за пользование землей, которую владелец получал лишь за то, что владел ею, а не за работу на ней. Но в настоящее время это слово означает любую прибыль, получаемую от какой-либо собственности или владения какими-либо правами. По мнению американского экономиста, лауреата нобелевской премии Джозефа Стиглица, в настоящее время существует множество механизмов, посредством которых богатым удается богатеть за счет бедных. Рента, по его мнению, принимает различные формы: это скрытые и открытые трансферы и субсидии правительства, законы, призванные сделать рыночную систему менее конкурентной, или слабое исполнение антимонопольных законов, различные правила, позволяющие корпорациям пользоваться преимущественными правами, и т.д.

Бюджетные субсидии достаются не только нуждающимся…

Имеет место такое явление и в Беларуси. Поддержка, которую оказывает правительство страны в виде трансфертов и субсидий некоторым предприятиям, просто колоссальна. Значительную часть этих субсидий можно относить к тем случаям ренты, о которых писал Джозеф Стиглиц.

Так, в 2020 г. на развитие национальной экономики запланировано направить 3,53 млрд руб., часть которых уйдет на прямые субсидии, в частности, посредством компенсации потерь банкам и лизинговым компаниям по кредитам, предоставляемым сельскохозяйственным предприятиям (206,7 млн руб.) и белорусским экспортерам (477,3 млн руб.). При этом доходы консолидированного бюджета запланированы равными 39,5 млрд руб., а республиканского - 24,4 млрд руб.

Конечно, большая часть данных субсидий, если не вся, достается государственным предприятиям и банкам, однако государственная собственность ввиду отсутствия конкуренции открывает широкие возможности для присвоения выделенных государством денег отдельными людьми. В качестве примера можно привести историю белорусских сахарных заводов. Их директора сбывали продукцию по заниженным ценам, получая за это солидные откаты. В результате финансовое состояние заводов оставалось неважным, и государство оказывало им значительную финансовую помощь. То есть шла поддержка не бедных предприятий, а вполне обеспеченных руководителей заводов и некоторых компаний. И речь идет о десятках, если не сотнях миллионов долларов. Только в 2019 г. убытки четырех заводов составили около 200 млн руб.

Подобная практика существует, по-видимому, во всех отраслях белорусской экономики, получающих государственные дотации. Только за последние годы случаи коррупции были обнаружены, в частности, в ЖКХ и здравоохранении.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что кроме открытой финансовой поддержки государством существует еще и скрытая. Так, например, в 2019 г. профицит республиканского бюджета составил 3,2 млрд руб. Существование профицита бюджета обычно мотивируется необходимостью расчета по долгам. Однако на эти цели направляется только часть средств. В 2020 г. на обслуживание государственного долга из остатков бюджета, накопленных за прошлые годы, планируется использовать только 1,19 млрд руб. Остальные средства, очевидно, будут направлены на поддержку каких-то предприятий. Значительная их часть достанется государственным предприятиям и будет перенаправлена в личную собственность.

В данных случаях можно говорить о ренте, возникшей вследствие существования законов, делающих рыночную среду менее конкурентной: слишком мало у нас частных предприятий, а государство выступает одновременно в качестве регулирующего органа и олигарха, который обладает монопольными преимуществами (см. «Директор» №1/2020, «Американский рецепт для белорусской экономики»).

Кроме того, в Беларуси практически отсутствует рынок ценных бумаг, который мог бы способствовать развитию конкуренции и обеспечению дополнительного контроля за деятельностью руководителей предприятий со стороны акционеров и экспертов. Ведь если бы, например, акции сахарных заводов котировались на бирже, из-за низкой прибыли их цены бы упали, и на предприятия пришел бы новый собственник, который разобрался бы с ситуацией даже быстрее, чем правоохранительные органы.

Каковы масштабы ренты типа той, которую получали директора сахарных заводов, оценить сложно, но можно предположить, что они весьма велики. По оценке Комитета государственного контроля, которая была озвучена 17 октября 2019 г. на совместной коллегии КГК и Генеральной прокуратуры, потери от необоснованного посредничества в нашей стране составляют около 3% от ВВП, т.е. примерно 1,5 млрд долл.

Потери от необоснованного посредничества в нашей стране составляют около 3% ВВП, т.е. примерно 1,5 млрд долл.

Правительство Беларуси направляет довольно значительные бюджетные средства на субсидирование жилищно-коммунальных услуг. В частности, в 2020 г. на эти цели планируется потратить 567 млн руб. Это, как ни удивительно, тоже отчасти рента в пользу богатых, так как в результате заниженных цен на данные услуги наибольшую выгоду получают именно обеспеченные слои населения, которые используют данные услуги в значительных объемах.

Инвестиции есть, а пользы от них нет

В условиях, когда в Беларуси практически нет приватизации, говорить о ренте в виде передачи госсобственности по заниженным ценам кажется несколько странным. Не брать же в расчет продажу неиспользуемого госимущества за одну базовую величину и сдачу в аренду по льготным ставкам предприятиям малого бизнеса. Объемы такого финансирования чрезвычайно малы.

Тем не менее, примеры подобной ренты на гораздо большие суммы в нашей стране имеются. К ним, в частности, относится проект строительства Нежинского горно-обогатительного комплекса российской компанией «Славкалий», стоимость которого составляет около 2 млрд долл. Иностранный инвестор получил доступ к природным ресурсам Беларуси, пользующимся большим спросом на внешнем рынке, хотя привлекать его для данного проекта не было никакой необходимости.

У нас практически отсутствует рынок ценных бумаг, который мог бы способствовать развитию конкуренции и контролю за деятельностью руководителей предприятий.

Если бы, допустим, «Беларуськалий» объявил о размещении акций в целях получения средств, необходимых для реализации этого проекта, среди жителей Беларуси, то он, скорее всего, без проблем привлек бы деньги. Думаю, за акциями еще и очереди бы выстраивались. То есть в данном случае широкие массы населения Беларуси оказались лишены ренты в виде будущего дохода, так как они не имеют возможности участвовать в реализации подобных инвестиционных проектов.

Кроме такой ренты существуют и различные виды льгот, которые предоставляются у нас, в первую очередь, иностранным инвесторам, в различных СЭЗ, Парке высоких технологий и Парке «Великий камень». Конечно, в некоторых случаях подобные льготы оправданны. Но это не отменяет того, что фактически они представляют собой ренту, выплаченную иностранным инвесторам, т.е. это упущенная выгода для страны. Дело ведь в том, что те предприятия, которые инвесторы открывают в наших льготных зонах, в других странах часто существуют в обычных условиях. Поэтому теоретически они могут работать без льгот и в Беларуси, если в целом в экономике создать нормальные условия для бизнеса.

Пока же страна теряет из-за льгот значительные средства. На это уже обратил внимание Президент Беларуси. Посещая 14 февраля текущего года Светлогорский ЦКК, он сказал по поводу свободных экономических зон следующее: «Это стратегический вопрос. Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции. А от этих инвестиций страна практически ничего не имеет». При этом глава государства подчеркнул, что не надо сравнивать обычные СЭЗ с ИT-парком, где разрабатываются действительно новейшие технологии.

В самом деле, ПВТ существенно отличается от других СЭЗ, но не столько новейшими технологиями, которые в Беларуси все равно почти не используются, а тем, что он обеспечивает высокооплачиваемой работой жителей Беларуси без их выезда за границу. Его пример показывает, что в некоторых случаях наличие ренты в виде льгот вполне оправданно.

Как стать долларовым миллионером в Беларуси

Рента другого рода возникает при осуществлении монопольной деятельности. Обычно в Беларуси подобная практика касается государственных предприятий, которые пользуются поддержкой властей. За такую ренту идет борьба между предприятиями. Показательна ситуация с дрожжевым комбинатом в Слуцке, построенным с помощью немецких инвесторов. В ноябре 2019 г. этот вопрос даже обсуждался на совещании с участием Президента. После модернизации этого завода 75% акций которого принадлежат немецким владельцам, его мощности стали намного превышать потребности Беларуси в дрожжах. В связи с этим инвесторы потребовали закрыть дрожжевые комбинаты в Минске и Ошмянах, что им якобы было обещано при заключении договора об инвестициях. Проблему пришлось решать лично Президенту. Оказалось, что таких обещаний в договоре не было, и в результате конкуренция не пострадала.

Второй пример подобного рода - это жилищное строительство. 4 января текущего года на совещании с руководством Совета Министров Александр Лукашенко обратил внимание на то, что бизнесмены, которые занимаются строительством, особенно жилья, стали как минимум долларовыми миллионерами, причем быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. По мнению Президента, они разбогатели, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, за счет тех, кто покупает это жилье. Он подчеркнул, что это ненормально.

Это действительно ненормально и к рыночной экономике не имеет никакого отношения, так как данный способ обогащения объясняется не предпринимательским талантом, а рентой, которую организовало, кстати, государство путем создания дефицита земельных участков под застройку в Минске. Если бы дефицита не было, жилья бы строилось больше, а цены на него и доходы строителей были бы меньше. Миллионы долларов остались бы у новых собственников жилья.

Но бороться с монополизмом в жилищном строительстве в Беларуси не планируется. Руководство страны предлагает решать эту проблему посредством ограничения рентабельности строительства величиной в 5%. При этом ссылаются на пример завода эффективных промышленных конструкций, который строит жилье в Минске по 500 долл. за 1 кв. м. Тогда как цены в новостройках в столице превышают 1 тыс. долл. за «квадрат». Таким образом, рентная плата в жилищном строительстве в Минске составляет около 500 долл. на каждом квадратном метре!

Рентная плата в жилищном строительстве в Минске достигает 500 долл. на квадратный метр.

Несложно примерно подсчитать величину ренты, которую государство дарит долларовым миллионерам в жилищном строительстве. В Минске в прошлом году было построено 511,8 тыс. кв. м жилья, из них с господдержкой - 67,5 тыс. То есть теоретически рента могла быть получена примерно на 446,3 тыс. кв. м, и ее величина - около 220 млн долл. в год! В регионах рента поменьше, но жилья там строят в целом намного больше, т.е. в масштабе страны ренту можно смело удвоить. Получится около полумиллиарда долларов в год! Это, конечно, весьма примерная оценка, но она позволяет понять, что в жилищном строительстве речь идет о ренте в сотни миллионов долларов ежегодно. И создан данный механизм не рынком, а государством. Не секрет, что эти деньги достаются не только молодым миллионерам - застройщикам, но и чиновникам.

Список видов ренты в Беларуси можно продолжить. Например, существует рента в банковской сфере. Однако и приведенных примеров достаточно, чтобы понять, что масштабы перераспределения финансовых потоков в Беларуси в пользу богатых посредством разнообразных рентных платежей весьма велики и составляют несколько миллиардов долларов в год, т.е. около четверти или трети доходов республиканского бюджета! В некоторых случаях это оправданно, в других - нет. Но главное в том, что Беларусь не такая уж и бедная страна и у нас имеются собственные ресурсы, которые можно было бы перераспределить на финансирование развития малого бизнеса. Тем более, что это является жизненно необходимым (см. «Директор» №3/2020 «Зачем Беларуси Джон Кейнс?»).

Владимир ТАРАСОВ

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