Американский рецепт для белорусской экономики

Как реформы, проведенные Рузвельтом, вывели США из Великой депрессии и можно ли использовать этот опыт в нашей стране.

Своим успехом экономически развитые страны обязаны идеям социального либерализма, которым соответствуют теории прогрессивного капитализма и социальной рыночной экономики (см. «Директор» №9/2019, «Прогрессивный капитализм - альтернатива для Беларуси»). В США подобные идеи были реализованы на практике президентом Франклином Делано Рузвельтом, который вывел страну из Великой депрессии и заложил основы для бурного роста ее экономики в послевоенные годы. Аналог американского Нового курса - именно то, что надо нашей стране.

По сценарию Великой депрессии

Великая депрессия в США началась в 1929 г. после того, как ФРС резко сократила денежную массу. Тогдашний президент страны Герберт Кларк Гувер в целях выхода из кризиса проводил жесткую денежную политику, ограничивая бюджетные расходы и поддерживая крупный бизнес. Это вызвало сокращение внутреннего спроса, что привело не только к низкой инфляции, но и к снижению цен.

Ситуация в Беларуси в настоящее время похожа. С целью преодоления кризиса 2014-2015 гг. правительство и Нацбанк стали проводить жесткую денежно-кредитную политику, что привело к падению доходов населения, сокращению внутреннего спроса и снижению темпов инфляции. Бюджет государства на протяжении нескольких последних лет является профицитным, причем эти средства правительство частично тратит на поддержку крупных государственных предприятий.

Важной особенностью Нового курса было то, что подъем экономики осуществлялся за счет средств богатых, не затрагивая бедных и средний класс.

Правда, в 2018-2019 гг. под давлением Президента жесткость денежной политики была немного ослаблена, а средняя зарплата в стране повысилась до отметки чуть выше 1 тыс. руб. Но это - временное отступление, осуществленное, по-видимому, в связи с парламентскими и президентскими выборами. Уже в 2020 г. правительство планирует вернуться к прежней экономной политике. Зарплаты не уменьшат, но предполагается, что они будут увеличиваться не быстрее, чем производительность труда. Бюджет на текущий год запланирован дефицитным, но он рассчитан исходя из негативного сценария развития событий в экономике, тогда как указами Президента утвержден более позитивный прогноз, т.е. в реальности бюджет все же должен остаться профицитным.

Таким образом, правительство страны в настоящее время продолжает действовать так же, как Герберт Гувер. Стоит ли удивляться тому, что анемичная белорусская экономика, из которой только за 11 месяцев 2019 г. власти откачали 4,6 млрд руб. в виде бюджетного профицита, никак не хочет расти?

Дело не только в производительности

Экономическая политика Рузвельта была совсем другой. Он считал, что благосостояние американского народа важнее низкой инфляции и сбалансированного бюджета. По его мнению, истиной причиной кризиса был низкий уровень потребления широкими слоями населения, поэтому в стране следовало перераспределить национальный доход в их пользу:

«Мы не сможем достичь долговременного благополучия, если половина страны будет процветать, а другая половина - бедствовать. Если у всех людей есть работа и справедливая заработная плата или справедливые прибыли, то каждый может что-то покупать у своего соседа, и бизнес идет хорошо. Но если отнять зарплату и прибыль у половины, то дела ухудшатся вдвое. Положение не спасает даже небывалое процветание удачливой половины. Лучше всего, когда достигается всеобщее разумное благосостояние», - говорил американский президент.

Может показаться, что руководство Беларуси считает так же, но это верно только отчасти. В последнее время у нас действительно много говорят о необходимости увеличения доходов низкооплачиваемых слоев населения. Кроме того, в Беларуси мало частных монополий, получающих сверхприбыли. Но зато есть государственная супермонополия, которая забирает значительную часть национального богатства общества посредством формирования профицитного бюджета, никак ее не используя. Если бы эти средства не пылились где-то на счетах казначейства, а оставались у людей и предприятий, то те смогли бы что-то покупать у своих соседей, способствуя развитию бизнеса и экономики. Деньги крутились бы на рынке, создавая другие деньги, налоги, рабочие места и производства.

При этом правительство изымает не только зарплату, но и часть прибыли предприятий, и не только через налоги, но и посредством получения дивидендов! Министр финансов Беларуси Максим Ермолович в конце прошлого года сообщил, что госпредприятия только в виде дивидендов ежегодно приносят бюджету около 1,6 млрд руб., а поддержка государством таких предприятий, без учета сельхозсубсидий, составляет только третью часть от размера дивидендов.

Франклин Рузвельт не только увеличил бюджетные расходы, но и выступал против олигархов, и в целях перераспределения доходов в пользу широких масс населения повысил налоги на богатых. В нашей же стране все платят одинаковый подоходный налог. Правда, это можно считать вынужденной мерой, так как подобный порядок действует в России, где также реализуется экономическая политика Герберта Гувера.

Исходя из указанных идеологических установок, Рузвельт осуществил экономические и социальные реформы в рамках нового курса. Дефицит бюджета страны во время его президентства составлял около 4% в год. Зато правительство США финансировало масштабные инфраструктурные проекты, которые обеспечивали занятость и зарплату населению. В целях стимулирования внутреннего спроса были установлены требования к минимальной оплате труда и максимальная продолжительность рабочего дня, а в 1935 г. принят закон о социальном обеспечении.

В Беларуси все это имеется, но социальная защищенность по многим показателям находится на низком уровне, что является следствием двойственной природы нашего государства. С одной стороны, оно призванно защищать права и свободы граждан, с другой - их же и эксплуатирует, демонстрируя качества олигарха. Поэтому социальная защищенность в стране довольно противоречивая. Так, существуют бесплатные медицина и образование, но в то же время - драконовская контрактная система найма, бессильные профсоюзы и пособие по безработице, которого не хватает даже на физическое выживание человека.

Правительство Беларуси осуществляет и инфраструктурные проекты, но и это делает совсем не так, как Франклин Рузвельт. Тот выделял на такие проекты средства в национальной валюте своей страны - долларах, за счет бюджетного дефицита. Наше правительство тратит на это средства не в национальной валюте, а в долларах или евро, причем заимствует их за рубежом. Это очень странно: можно подумать, что щебенку и песок для строительных работ мы закупаем за границей или платим зарплату рабочим в валюте…

За 5 лет доля физических лиц в капитале российских компаний выросла с 0,4 до 4,2%.

Перестарались с «завинчиванием финансовых гаек»

Правительство и Нацбанк проводят в настоящее время самоубийственную для них самих и для экономики страны финансовую политику потому, что боятся высокой инфляции и девальвации рубля. Поэтому чиновники повторяют мантру о том, что рост заработной платы у нас должен осуществляться в соответствии с увеличением производительности труда. Но при этом не замечают, что увеличение доходов населения возможно посредством перераспределения финансовых потоков, т.е. различного рода ренты, а рост инфляции в секторе потребительских товаров может быть замедлен специальными мерами. Так, в экономически развитых странах значительная часть избытка денег, предлагаемых экономике правительствами и центробанками, уходит на рынок капитала и отвлекается во всевозможные пенсионные программы. Там, правда, в последние годы перестарались с печатанием денег, и на рынках капитала наблюдается гиперинфляция, но зато потребительской инфляции нет.

Но у нас крен в другую сторону, так как правительство и Нацбанк явно перестарались с завинчиванием финансовых гаек. Сейчас в банковской системе страны накопилось 2-3 млрд руб., которые не находят применения в экономике из-за высоких ставок и низкого спроса на внутреннем рынке. Нацбанк вынужден отвлекать их с рынка, размещая собственные облигации и привлекая деньги на депозиты. Но эти средства можно было бы отвлечь с рынка раз и навсегда - например, продажей акций! После чего - спокойно вбросить в экономику через бюджет новую порцию денег или же погасить часть задолженности бюджета, чтобы та не стала чрезмерной. Таким образом, правительство могло бы за счет бюджетного дефицита и приватизации обеспечить рост внутреннего спроса и ВВП, а также получить средства для инвестиций предприятий и формирования частного национального капитала в стране.

Одним из инструментов перераспределения финансовых ресурсов являются индивидуальные инвестиционные счета, которые несколько лет назад были ведены в России. Правительство РФ предоставило налоговые льготы по средствам, направляемым физическими лицами на ИИС, и вкладываемым в российские ценные бумаги. При этом в течение трех лет средства нельзя изымать со счетов. Люди оценили эту возможность: в настоящее время на Московской бирже ежемесячно открывается около 100 тыс. новых индивидуальных инвестиционных счетов, а общее их количество превысило 1,5 млн. В связи с массовым притоком индивидуальных инвесторов глава Московской биржи Юрий Денисов на пресс-брифинге в конце декабря 2019 г. заявил о формировании в стране нового фондового рынка. За 5 лет доля физических лиц в капитале российских компаний выросла с 0,4 до 4,2%.

Вот так за счет бюджетных денег формируется национальный частный капитал. И это только один из возможных механизмов, причем не самый мощный. Пенсионная реформа может дать намного больший эффект.

Надо, конечно, отметить, что не все меры, которые реализовал Франклин Рузвельт, имеет смысл осуществлять в Беларуси. Это касается, в частности, ограничений на валютном рынке и «изъятия» золота у населения. Часто можно слышать, что Рузвельт запретил хождение в стране золота, обязав сдать его в казну под угрозой наказания - до 10 лет тюремного заключения, а после скупки золота резко повысил цену на него. Но это лишь часть истории. Изъятие затрагивало только инвестиционное золото в виде слитков и монет, но не касалось ювелирных изделий и коллекционных монет. Кроме того, гражданам США было разрешено оставлять у себя инвестиционное золото в количестве до 100 долл. на человека. Для сравнения: автомобиль в те годы стоил около 500 долл.

Данный пример иллюстрирует важную особенность Нового курса: подъем экономики осуществлялся за счет средств богатых людей, не затрагивая бедных и средний класс. В условиях Беларуси это означает реформы не столько за счет богатых, сколько за счет государства, которое у нас во многом играет роль суперолигарха.

Были в США ограничения и на валютном рынке. В Беларуси их вводить, конечно же, нельзя, так как сейчас и время, и условия другие. Но ограничения можно и нужно вводить всюду, где идет формирование национального капитала за счет эмиссии денег и приватизации.

В банковской системе накопилось 2-3 млрд руб., которые не находят применения в экономике из-за высоких ставок и низкого спроса на внутреннем рынке.

Конечно, только денежной поддержкой экономики за счет государственных средств, а также перераспределением национального богатства ограничиваться нельзя. США не вышли бы из Великой депрессии, если бы им не помогла вначале индустриализация в СССР, потом - Вторая мировая война и план Маршалла.

Нечто подобное пытается осуществить и руководство Беларуси. Так, премьер-министр Сергей Румас, представляя Национальному собранию проект бюджета на 2020 г., подчеркнул, что белорусская экономика в нынешнем состоянии не способна генерировать ВВП в объеме 100 млрд долл. Для достижения этой цели необходимы структурные изменения, которые позволили бы создать новые отрасли и новые производства.

Это, конечно, тоже нужно. Но создание новых производств не исключает стимулирования внутреннего спроса и формирования национального частного капитала и среднего класса за счет государства. Это, говоря образно, две ноги, на которых должна стоять успешная экономика. В Беларуси же она пока стоит на одной ноге, и то, что руководство страны считает движением, это, в значительной степени, всего лишь покачивание на месте перед падением.