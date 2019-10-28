Прогрессивный капитализм - альтернатива для Беларуси

При разработке «Стратегии развития страны до 2035 г.» важно определиться: какие слои общества могут стать базой для формирования класса собственников.

В августе в Беларуси прошел уже четвертый круглый стол по вопросам подготовки «Национальной стратегии устойчивого развития - 2035». Министр экономики Дмитрий Крутой в связи с этим сказал, что эксперты смогут предложить нестандартные, нетривиальные сценарии развития Беларуси, что позволит правильно среагировать на современные тенденции.

Одна из таких тенденций, которая пока, кажется, остается незамеченной белорусскими экспертами, - это постепенный отход от господствующей в экономически развитых странах идеологии неолиберализма, которую также называют ультралиберализмом, рыночным фундаментализмом или псевдолиберализмом. В частности, европейский комиссар по внутренней торговле Мишель Барнье полагает, что следует отказаться от ультралиберализма и вернуться к идеям социальной рыночной экономики, на основе которых, собственно, и был сформирован ЕС (см. «Директор», «Социальная рыночная экономика или «псевдолиберализм»? №6/2019).

Что общего у Джозефа Стиглица, Берни Сандерса и Франклина Рузвельта?

Кроме социальной рыночной экономики имеются и другие варианты. В частности, в США есть другая альтернатива - прогрессивный капитализм. Автором данной концепции является нобелевский лауреат по экономике 2001 г., бывший вице-президент Всемирного банка Джозеф Стиглиц. Он развивает свою концепцию уже около 20 лет, и если первое время его идеи воспринимались как некоторое интеллектуальное чудачество, то в последние годы они уже не кажутся таковыми. Более того, практически таких же взглядов придерживается сенатор и кандидат в президенты США от демократической партии на выборах 2016 г. Берни Сандерс, который во внутрипартийной борьбе тогда уступил Хиллари Клинтон, но, похоже, лишь потому, что она играла не совсем честно.

В опубликованной в июне текущего года статье «После неолиберализма» Джозеф Стиглиц описал, какие альтернативы могут прийти на смену этой идее. В частности, он объявил о завершении эпохи господства либеральной идеологии: «Неолиберальный эксперимент - снижение налогов для богатых, дерегулирование рынков труда и товаров, финансиализация, глобализация - стал полным провалом. Темпы роста экономики - ниже, чем в первую четверть века после Второй мировой войны, а выгоды этого роста в основном достаются тем, кто находится на вершине пирамиды доходов. После десятилетий стагнации или даже падения доходов у тех, кто находится ниже, неолиберализм должен быть объявлен мертвым и похороненным».

По мнению Стиглица, у неолиберализма есть как минимум три главные политические альтернативы: национализм крайне правых, реформизм левоцентристов (неолиберализм «с человеческим лицом») и прогрессивные левые. Экономист считает, что предлагаемые националистами и левоцентристами альтернативы гарантируют дальнейшую стагнацию, неравенство, деградацию окружающей среды и политическую враждебность.

Прогрессивные левые представляют прогрессивный капитализм. Его суть, как считает Д. Стиглиц, состоит в установлении баланса между рынками, государством и гражданским обществом. Правительства обязаны ограничивать и направлять рынки с помощью регулирования - экологического, медицинского и т.д. Д. Стиглиц подчеркнул, что рынки должны управляться на основе принципов верховенства закона и подчиняться демократическому контролю, без чего частные лица получают возможность богатеть посредством получения ренты в ущерб всем остальным.

Тему ренты он подробно описал в опубликованной еще в мае 2015 г. статье «Новые теоретические взгляды на распределение доходов и благосостояния». В ней рассмотрен вопрос об источниках капиталов, который экономисты исследуют не очень охотно. Возможно, отсутствие значительного внимания к данной теме вызвано тем, что ею обычно занимаются политики и идеологи, которые к науке и ученым относятся плохо. И в капиталистических, и в социалистических странах они стремятся внушить человеку идею о том, что его успех зависит от способностей, упорства и немного от удачи. А если он беден и несчастен - то сам же в этом виноват, и нечего пенять на богачей (при капитализме), партию (при социализме) или политиков и идеологов (при любом государственном устройстве).

В реальности личные качества, упорство, труд и удача, конечно, имеют значение, но в ограниченных пределах. А главный источник формирования капитала, по-видимому, все же рента, величина и вид которой устанавливаются государством. Об этом и написал Стиглиц. Он считает, что размер групп собственников и трудящихся может регулироваться государством, более того, оно постоянно этим занимается посредством создания различных механизмов перераспределения собственности. При этом экономист очень широко трактует понятие ренты, источником которой, по его мнению, могут быть не только материальная собственность, но и доступ к информации, интеллектуальная собственность и т.д.

Взгляды Стиглица довольно близки идеям Берни Сандерса. В своем программном выступлении 19 ноября 2015 г. в Университете Джорджтауна с речью «О демократическом социализме в США и внешней политике» сенатор связал свои взгляды с программой Ф. Рузвельта, сформулированной в так называемом «Втором Билле о правах».

Суть «прогрессивного капитализма» - в установлении баланса между рынками, государством и гражданским обществом.

В ноябре 1944 г. президент США выступил с телеобращением к народу. Он заявил, что страна добилась нынешней мощи «под защитой определенных, неотчуждаемых политических прав на жизнь и свободу - на свободу слова, свободную прессу, свободу вероисповедания, суд с жюри присяжных, свободу от произвольных обысков и арестов. Но этих прав оказалось недостаточно, чтобы гарантировать нам равенство возможностей для достижения счастья… Мы пришли к ясному осознанию того факта, что подлинная индивидуальная свобода не существует без обеспечения экономической безопасности и независимости. Бедные люди не свободны. Люди, если они голодают, не имеют работы, представляют собой материал, из которого делаются диктатуры... Мы приняли, так сказать, второй Билль о правах, согласно которому создается новая основа для безопасности и процветания для всех независимо от должности, расы или веры».

Наиболее впечатляющий пример рентного механизма, направленного на обогащение отдельных групп людей в Беларуси, - льготы для резидентов ПВТ.

Билль включал права на полезную и хорошо оплачиваемую работу, заработок, обеспечивающий возможность нормально питаться, одеваться и отдыхать, ведение дел в условиях, свободных от несправедливой конкуренции и господства монополий, достойное жилище для каждой семьи и т.д. Через год после этой речи Франклин Рузвельт умер, и положения второго Билля о правах были реализованы в США лишь отчасти. Б. Сандерс считает себя последователем Рузвельта и говорит, что демократический социализм означает создание экономики, которая «работает для всех, а не только для очень богатых». Но при этом на частную собственность он не покушается, поэтому его идеи, как и взгляды Ф. Рузвельта, скорее социальные, а не социалистические.

Белорусский капитал формируется за счет государственных средств

Все это имеет непосредственное отношение к Беларуси, где рентный подход при разработке стратегических планов не учитывается, хотя формирование капитала путем перераспределения общественного богатства в виде различного вида рент идет полным ходом.

Самый значительный рентный механизм, на который у нас не принято обращать внимания вообще - это плоская шкала налогообложения. Она представляет собой разновидность ренты в широком понимании смысла этого термина. Богатые у нас платят такой же подоходный налог как и бедные, в результате чего государство фактически перекачивает создаваемое обществом национальное богатство в руки владельцев бизнесов. Для нас это во многом вынужденный шаг, связанный с тем, что такой порядок налогообложения установлен в России. Там он введен в интересах олигархов, так как в РФ реализована псевдолиберальная модель олигархического капитализма. Впрочем, в Беларуси данный механизм имеет и некоторое прогрессивное значение, так как позволяет быстрее накапливать капитал в сфере малого бизнеса.

Но в нашей стране действуют и собственные рентные механизмы, направленные на обогащение отдельных групп людей. Наверное, наиболее впечатляющий пример - это льготы для Парка высоких технологий. В данном случае государство теряет часть дохода в виде налогов, но при этом создает возможность для возникновения в стране нового бизнеса, который в противном случае не появился бы. В конечном итоге доходы бюджета от нового бизнеса, вполне возможно, даже превышают рентные выплаты, т.е. в данном случае подход выглядит оправданным. Но это нисколько не меняет рентной природы происхождения капитала белорусских айтишников, конечно, не умаляя их способностей и труда.

Второй пример рентного механизма менее очевидный - это произошедшее в последние несколько лет перераспределение доходов от кредитной деятельности между банками и физическими лицами. Долгие годы в Беларуси ставки по валютным кредитам и депозитам населения были довольно велики, и обычные люди могли получать существенную ренту в виде процентов по депозитам. Это соответствовало экономической ситуации в стране, так как риски ведения бизнеса высоки, поэтому и ставки были большими.

Но после кризиса 2014-2015 гг. Нацбанк добился искусственного снижения процентов по валютным депозитам, перераспределив ренту в пользу собственников банков и предприятий, которые получили возможность брать кредиты в валюте по более низким ставкам. В результате теперь доходы от валютного кредитования экономики в большей степени достаются собственникам банков, а не физическим лицам. Правда, тут речь идет не столько о перераспределении доходов в пользу банкиров, сколько о возвращении средств государству, так как в Беларуси преобладает государственный банковский капитал. Но и частные банкиры получили возможность заработать больше.

Уровень ставок по валютным депозитам в банках в настоящее время не соответствует рынку и состоянию экономики, в результате чего возникла диспропорция между процентами по белорусским облигациям в стране и за ее пределами. За рубежом Беларусь привлекает средства в долларах на открытом рынке примерно под 7% годовых, а внутри страны - под 3,9% (это ставка на аукционе Минфина 15 августа). В банках ставки по депозитам еще ниже. То есть доход от вложений валюты на внутреннем рынке перераспределяется от населения банкам и государству.

Еще один рентный механизм, в отношении которого сейчас идет бурная дискуссия, - это ограничение монополизма крупных торговых сетей. Так, Евроторг давно добивается увеличения разрешенной доли рынка для одной сети, а представители малого бизнеса выступают против. Судя по зарубежному опыту, а также по оценке эффективности торговой деятельности, прав Евроторг. Следует учитывать, кстати, и возможность привлечения им иностранного капитала посредством размещения ценных бумаг за рубежом. Однако, с точки зрения прогрессивного капитализма и с учетом прошлого зарубежного опыта, необходимо поддержать малый бизнес. То есть теоретически ограничения для торговых сетей можно ослабить, однако одновременно (или даже до этого шага) надо принять меры, обеспечивающие выживание малого торгового бизнеса. Для него, как и для мелких производителей, поставляющих ему товары, надо вводить льготы, которые позволяли бы ему конкурировать с торговыми сетями, осваивая новые сферы деятельности. Иначе говоря надо создать новые сферы деятельности, и сделать это может только государство за счет средств бюджета. Рента оправданна в случае, если она сопровождается формированием новых сфер экономики и способствует привлечению туда энергии, способностей и труда людей, которые без этого просто не найдут себе занятия в стране и уедут.

Уровень ставок по валютным депозитам в белорусских банках в настоящее время не соответствует рынку и состоянию экономики страны.

Подобных примеров ренты в Беларуси очень много, и формирование частного капитала в нашей стране за счет государственных средств идет полным ходом. Но механизмы такой трансформации создаются под воздействием различных лоббистских групп без четкого плана и контроля общества. Поэтому в «Стратегии-2035» очень важно определиться по данному вопросу, так как это предопределяет решение многих экономических проблем. То есть надо использовать представления не только либерализма времен его возникновения, а также социальной рыночной экономики, но и прогрессивного капитализма.

Владимир ТАРАСОВ