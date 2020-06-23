Как локальные валюты могут решить экономические проблемы Беларуси

Если они выпущены грамотно,например, с использованием технологии блокчейн, то содействуют импортозамещению и развитию депрессивных регионов без риска роста инфляции.

Национальный банк Беларуси сдерживает темпы прироста денежной массы, руководствуясь желанием обеспечить финансовую стабильность. Но за это приходится платить: дорогие деньги сдерживают развитие экономики, так как делают убыточными множество бизнесов, нуждающихся в дешевом оборотном капитале или с длительным периодом окупаемости инвестиций. Убедить Нацбанк изменить политику не удается, поэтому у нашего бизнеса хронические проблемы с финансами.

Впрочем, ситуация, сложившаяся в Беларуси, не нова, и способ решения данной проблемы существует. Это - местные (локальные) и частные валюты. Национальные валюты выпускаются центробанками, которые имеют монопольное право на их эмиссию. При этом в некоторых странах местным органам власти и коммерческим или некоммерческим организациям разрешено выпускать свои деньги.

Формально такими валютами можно считать, например, талоны, купоны на приобретение товаров в торговых сетях, баллы и бонусы, начисляемые покупателям в магазинах, и т.д. Кроме того, в мире существует несколько тысяч местных (локальных) валют, которые могут выпускаться в наличной и безналичной формах. Есть и так называемые «банки времени», в которых функцию денег исполняют взаимные обязательства участников, номинированные в часах.

В частности, в Германии сейчас насчитывается около 50 местных валют, во Франции - порядка 30, в Бразилии - около 300! В некоторых странах такие проекты даже имеют налоговые льготы и поддержку со стороны государства.

Не от хорошей жизни

Обычно подобные валюты выпускаются не от хорошей жизни. Так, в XVIII в. североамериканские колонии Великобритании делали это из-за дефицита наличных фунтов. Как принято считать, это позволило американцам обеспечить быстрый экономический рост.

Подобное часто происходит и сейчас. В 2010 г. на острове Сардиния в городке Серраманна с численностью населения 9,5 тыс. человек несколько безработных создали безналичную валюту и платежную систему «Сардекс». Цель - найти замену кредитам в евро, которые местные предприятия не могли ни получать, ни обслуживать. Как пояснил один из авторов проекта Джузеппе Литтера, безработица среди молодежи региона достигла 50%, и все люди, у которых были хотя бы минимальные лингвистические способности, уехали в Лондон или Берлин. При этом, как подчеркнул он, на острове по-прежнему могли производить востребованные товары и услуги. Люди хотели работать, но денег не было, а банки кредиты не выдавали.

Идея валюты «сардекс» проста: местные компании продают товары и услуги другим компаниям по безналичному расчету, зарабатывая деньги, которые тратят на приобретение необходимых им товаров и услуг у других местных компаний. Можно совершать покупки и в долг, размер которого ограничен. Локальная валюта способствует развитию местного бизнеса, в том числе такого, рентабельность которого слишком низка, чтобы обслуживать кредиты на оборотку и инвестиции. Платежная система данной валюты функционирует на операционной системе Linux и обеспечивает клиринг - компенсацию расчетов между компаниями.

Эксперимент оказался успешным. Уже в начале 2013 г. оборот данной системы достиг 1 млн долл. в месяц, а число ее участников превысило 1 тыс. В настоящее время их несколько тысяч. Более того, уже в 2012 г. около 200 работников предприятий на Сардинии согласились получать часть зарплаты в сардексах.

У организаторов сардинского проекта были примеры для подражания, в частности, швейцарская валюта WIR, которая была создана еще в 1934 г., в годы Великой депрессии. Тогда 16 компаний организовали систему взаимного кредита, позволившую им торговать друг с другом, не прибегая к расчетам во франках, т.е. не отвлекая средства из обычного cash flow. Сейчас этой системой пользуются около 62 тыс. компаний из сфер строительства, торговли, туризма, бизнес-услуг и др., а годовой оборот в ней превышает 6,5 млрд швейцарских франков.

Туризм, экология и не только

Таким образом, местные валюты позволяют предприятиям не только получить средства и экономить на процентах по кредитам банков, но и увеличивают спрос на их продукцию на местном рынке. Имеются и дополнительные преимущества.

В Бристоле в 2012 г. горожанам стали выдавать часть зарплаты новой валютой - бристольским фунтом. Она принимается только в местных магазинах, где продаются товары, производимые местным малым бизнесом. Для этого данная валюта и была создана. Ее функционирование обеспечивает платежная система TXT2PAY, позволяющая осуществить оплату бристольскими фунтами через SMS и мобильное приложение. В проекте участвуют около 800 местных компаний, а мэр города Джордж Фергюсон даже получал в ней зарплату. Местные власти обеспечили ее развитие тем, что гарантировали обмен этих фунтов на национальную валюту, разумеется, с удержанием комиссии.

Бристольские фунты существуют и в наличной форме. Вид банкнот довольно привлекателен, и их приобретают коллекционеры и туристы, что стало дополнительной статьей дохода для города.

Локальные валюты способствуют развитию местного бизнеса, рентабельность которого часто слишком низка, чтобы обслуживать кредиты.

В Неаполе выпустили в обращение валюту «напо». Жителям города, которые совершают покупки этой валютой, дается скидка от 10 до 20% в местных магазинах, кафе, ресторанах, гостиницах и хостелах. То есть они очень похожи на купоны, обеспечивающие льготы для местных производителей товаров и услуг. Эта валюта позиционируется как «честная монета честных людей», что выглядит довольно любопытно в Неаполе, который пользуется репутацией столицы фальшивомонетчиков.

Подобные валюты могут создавать частные компании без поддержки местной власти. Так, в России широкую известность получили «шаймуратики», - валюта, введенная предпринимателем Артуром Нургалиевым в 2010 г. в селе Шаймаратово. Это был вынужденный шаг: из-за неурожая он оказался без оборотного капитала, банки отказались предоставить ресурсы, а государственные органы сообщили, что помогают крупному сельскохозяйственному бизнесу, а его бизнес - слишком мелок. Чем-то это напоминает ситуацию с малым частным бизнесом в Беларуси.

В результате ресурсы получат те предприятия, которые производят востребованные на местных рынках товары и услуги.

Тогда Артур Нургалиев начал выдавать 20% заработной платы своим работникам специальными талонами, которые можно было обменивать на продукты в местных магазинах, принадлежащих ему же. То есть фактически это были купоны. И произошло чудо: он не только сохранил свой бизнес, но его товарооборот за 1,5 года вырос в 12 раз, а производительность труда увеличилась на 50%. Правда, успехи предпринимателя не остались незамеченными российской прокуратурой, и в 2013 г. Верховный суд Башкирии запретил шаймуратики. Но бизнес уже поднялся.

Имеются локальные валюты, которые не связаны с решением проблемы - жить бизнесу или умереть, и с необходимостью экономить оборотные средства, например, локальная валюта Брюсселя экоирис, введенная в 2012 г. Ею можно оплатить товары, связанные с экологией: био-овощи, фрукты и зелень, выращенные местными садоводами. А получить экоирисы можно только за работы по облагораживанию города. Таким образом, данная валюта позволяет поддержать местный малый бизнес, улучшить городскую среду и дать людям возможность заработать на еду.

Беларусь пока отстает

Как видим, местные валюты в разных странах позволяют решить проблемы, которые остро стоят и в Беларуси. Это необходимость поддерживать национальный малый бизнес, импортозамещение и кредитование предприятий с низкой рентабельностью. Местные деньги важны и с точки зрения развития туристического потенциала. Наибольшую пользу за рубежом они приносят в тех регионах, где не хватает инвесторов и происходит отток населения. А ведь наше правительство сейчас поставило задачу поднять именно такие регионы! Но тем не менее в Беларуси примеров использования подобных валют нет.

Одна из причин отсутствия локальных валют и интереса к ним в нашей стране, по-видимому, в том, что у белорусских чиновников имеется негативный опыт использования своего рода аналога частных валют - векселей. В 90-х гг. прошлого века в републике довольно активно осуществлялся выпуск и обращение векселей, причем существовало даже несколько центров, эмитирующих их. Но векселя часто использовались для уклонения от уплаты налогов и проведения сомнительных сделок. Чиновники не смогли обеспечить прозрачность вексельного обращения и в конце концов так зарегулировали этот рынок, что весельное обращение в стране практически прекратилось, хотя формально его никто не запрещал.

Возможность использования в незаконных сделках - это серьезное препятствие на пути развития локальных валют. Можно не сомневаться, что если у нас разрешить выпуск частных и локальных валют, то их сразу же начнут использовать для обхода законодательных ограничений. Так уж устроен человек, что наиболее активно он действует в личных корыстных интересах. Поэтому тут действительно необходима полная прозрачность операций. Ранее, как в случае с вексельным обращением, это было сделать сложно. Но с развитием информационных технологий ситуация изменилась. Безналичная форма расчетов обеспечивает их полную прозрачность.

К тому же местные валюты вполне могут быть совмещены с криптовалютами, созданными по технологии блокчейн. Такой проект уже реализовала британо-израильская компания Colu. В апреле 2019 г. она провела семинар, на котором представила цифровую валюту City Currency, предназначенную для смарт-городов. Протестировать ее решили несколько городов по всему миру, в частности, Белфаст, Милан и Кейптаун. Она также используется в Тель-Авиве, где к платежной системе присоединились около 2 тыс. местных предприятий, которые ежемесячно осуществляют до 300 тыс. трансакций. А в Белфасте считают, что использование своей валюты позволит, в частности, выплатой специальных бонусов стимулировать молодежь отказываться от бензиновых автомобилей и пользоваться экологически чистыми видами транспорта.

В Беларуси подобные проекты пока не распространены. Причина этого, помимо негативного опыта внедрения вексельного обращения, в том, что у нас и власти, и бизнес больше привыкли полагаться на административные запреты. Действительно, зачем создавать экономические стимулы для сотрудничества местных компаний, если им можно приказать это делать, а местный рынок просто взять - и административно закрыть для предприятий из других регионов и стран?! Но административный ресурс не решает всех проблем. На развитие компаний все равно нужны деньги, которые дороги, к тому же запретами спрос на товары и услуги не повысишь.

В Неаполе жителям, которые совершают покупки местной валютой «напо» в магазинах, ресторанах, гостиницах и др., предоставляется скидка от 10 до 20%.

Проблема спроса и оборотных средств может быть решена за счет льгот по кредитам, но и за них кому-то надо платить - банкам или бюджету. Да и льготные кредиты надо распределять, что создает дополнительные условия для коррупции. А локальные валюты позволяют получать ресурсы тем предприятиям, которые производят востребованные на местных рынках товары и услуги.

Введение локальных валют, конечно, нанесет некоторый ущерб банкам, так как этими инструментами наверняка будут пользоваться не только низкорентабельные предприятия, но и те, кто вполне мог бы получить кредит в банке. Но этот ущерб наверняка с лихвой компенсируется ростом экономической активности в регионах. Кроме того, чем меньше людей уедет из Беларуси в другие страны, тем больше клиентов будет у белорусских банков.

Учитывая большой интерес в нашей стране к развитию отсталых регионов и проекту создания ИT-страны, можно надеяться, что проекты локальных валют скоро появятся и в Беларуси, возможно, в виде криптовалют.

Владимир ТАРАСОВ

Ссылки по теме:

Денежная эмиссия необязательно приводит к инфляции

Американский рецепт для белорусской экономики