По итогам апреля белорусский АПК нарастил экспорт на 11%

В ходе выставки «Белагро-2022» специалисты отрасли обсудили виды на урожай и проблемы импортозамещения в производстве продукции и выпуске сельскохозяйственной техники.

В этом году белорусские сельхозпроизводители рассчитывают получить неплохой урожай. Ожидаемые объемы производства: 9 млн т зерна, около 760 тыс. т рапса, 5 млн т сахарной свеклы. Об этом во время посещения международной специализированной выставки «Белагро-2022» рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. Рост объемов производства в отрасли в текущем году планируется почти на 5%. Напомним, что в 2021 году во всех государствах-членах ЕАЭС отмечалось сокращение производства сельскохозяйственной продукции. В целом по ЕАЭС оно составило 1,4%, в том числе в Армении - 1%, в Беларуси - 4,2%, в Казахстане - 2,4%, в Кыргызстане - 5%, в России - 0,9%.

По словам руководителя Минсельхозпрода, для обеспечения внешних поставок еще в прошлом году в определенной степени были переориентированы экспортные потоки. Сейчас эта работа продолжается. В настоящее время Беларусь поставляет продовольствие в более чем 100 стран мира. В 2021-м отрасль сработала с рекордным экспортом в размере 6,7 млрд долл. В этом году по итогам 4-х месяцев экспорт составил 2,2 млрд долл. с ростом на 11% к уровню прошлого года.

На площадке «Белагро-2022» в этом году состоялось еще одно любопытное мероприятие - бизнес-диалог крупнейших компаний отрасли сельскохозяйственного машиностроения, который прошел при поддержке Евразийской экономической комиссии. Для специалистов не секрет, что несмотря на наличие крупных производств с давней историей, эта отрасль по-прежнему существенно отстает технологически от ведущих мировых производителей. В условиях международных санкций и сокращения поставок импортных компонентов, используемых при выпуске отечественной сельхозтехники, у производителей возникает много проблем.

В ЕАЭС еще в прошлом году начали разрабатывать меры по локализации производства сельхозтехники и выпуску высокотехнологичного оборудования для сельского хозяйства. При этом планируется максимально задействовать кооперационное сотрудничество сельхозпроизводителей. С этой целью в марте был создан Союз промышленников «Прогресс», участниками которого стали Гомсельмаш, Минский тракторный завод и Петербургский тракторный завод (Россия). На «Белагро» представители крупнейших предприятий-производителей обсудили ряд совместных проектов и меры по поддержке отрасли, которые планируется вынести на рассмотрение премьер-министров и министров промышленности стран Союза во время международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в июле этого года в Екатеринбурге.

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