Инвестпроекты малого бизнеса могут получить господдержку

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о проведении конкурса. Приоритет будет отдаваться импортозамещению, развитию экспорта и внедрению новых технологий.

Такая государственная финансовая поддержка может быть предоставлена в виде займа или на приобретение имущества в лизинг сроком на 5 лет. Общая сумма денежных средств, направляемая БФФПП на оказание такой поддержки по результатам конкурса составит около 1,1 млн руб. Ресурсы будут выделяться в белорусских рублях в среднем пределах 256 000 белорусских рублей, но не более 320 000 руб. на одного заемщика.

При реализации инвестпроектов, которые предполагают создание, развитие или расширение производства экспортоориентированной или импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг), в результате которых создается не менее 3-х рабочих мест, плата за пользование господдержкой устанавливается размере 6,5%. Для некоторых проектов ставка может составить 7 и даже 5%, но в большинстве случаев она будет равна ставки рефинансирования, установленной Национальным банком.

Для того, чтобы претендовать на господдержку, проекты МСБ должны быть направлены на:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг);

организацию и развитие производства экспортоориентированной или импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;

внедрение новых технологий;

Полученные по результатам конкурса средства могут быть использованы:

на строительство или приобретение капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, или на их ремонт и реконструкцию;

на приобретение оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений;

на закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.

Как сообщается, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет принимать заявки на участие в конкурсе до 16 апреля 2022 года. Этот проект (привлечение МСБ к кооперации с крупными предприятиями) является одним из многих, планируемых в Беларуси мер по поддержке производства в условиях кризиса и международных санкций. Об этом, в частности, недавно говорила директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Беларуси Ольга Русинович во время одной из встреч с предпринимателями в регионах.

- Переориентировавшись на производство компонентов, деталей и комплектующих для крупных предприятий, малый бизнес значительно расширит свой портфель заказов. Тем самым значительно снижается острота проблем обеспечения бесперебойной работы организаций и сбыта продукции. Помимо этого, имеющиеся инструменты субконтрактации позволяют индивидуализировать поставки под конкретные потребности, оптимизировать логистические цепочки. Государство в текущих условиях намерено создавать условия и оказывать, по линии фонда и Банка развития, финансовую и другую необходимую поддержку такой кооперации, - заявила представитель Минэкономики.

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