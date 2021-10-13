Как попасть в перечень производителей «оригинального алкоголя»

Такую возможность предоставят культурно-этнографическим центрам, национальным паркам, заповедникам и другим объектам «в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций».

МАРТ вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров «О включении в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков». Этот документ установит условия и порядок включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков. То есть, речь идет о разного рода наливках, самогоне и в принципе о местном алкоголе, которым обычно угощают туристов в Дудутках, Суле и других похожих местах.

Проектом постановления предполагается, что юридическое лицо может быть включено в перечень производителей такой продукции при условии осуществления им на территории Республики Беларусь деятельности, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций, не менее чем в течение одного года. То есть, сразу на этапе открытия такого объекта разрешение на производство алкоголя получить не удастся. Второе важное условие: претендовать на включение в перечень может только юридическое лицо Республики Беларусь.

В документе также дается трактовка термина «культурно-этнографический центр». А именно: это «совокупность расположенных на определенной территории памятников истории, культуры, архитектуры, мест важных исторических событий и других объектов, которые используются для воссоздания, сохранения и развития белорусских национальных традиций, обычаев, обрядов, ремесел и этноса».

Документ опубликован на сайте «Правовой форум Беларуси», и до 17 октября 2021 г. там можно оставлять замечания и предложения.

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