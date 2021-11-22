В ЕЭК озвучили объем рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС

Общая емкость рынка оценивается в 782 млрд долларов. Из-за пандемии в деньгах он потерял более 10%, но в физическом выражении вырос на 0,3%.

16 ноября Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила доклад о результатах мониторинга в сфере производства промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе за 2020 год. В докладе, в том числе, отражены объемы и специфика кооперационных поставок между государствами интеграционного объединения, а также цифры торговли с третьими странами.

В 2020 году емкость рынка обрабатывающей промышленности Союза в стоимостном выражении составила почти 782 млрд долларов. Из-за пандемии COVID-19 она сократилась в сравнении с 2019 годом на 93 млрд долларов, или на 10,6%. В свою очередь в физическом выражении объем рынка увеличился на 0,3%.

Объем собственного промышленного производства в государствах ЕАЭС, составил 510 млрд долл. - это 65,3% рынка. При этом взаимные поставки оцениваются в 41 млрд долл., или лишь в 5,2%. Это означает, что обрабатывающая промышленность в странах ЕАЭС работает преимущественно на себя и на поставки в третьи страны. Импорт на рынок Содружества составляет 231 млрд долл., или 29,5% продукции, представленной на рынке ЕАЭС.

- В 2020 году физический объем производства продукции обрабатывающей промышленности, несмотря на негативное влияние неблагоприятной экономической конъюнктуры, обусловленной воздействием пандемии коронавируса COVID-19, в целом по ЕАЭС увеличился на 1,4%, - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - При этом прослеживается тенденция увеличения объема производства в отраслях, спрос на продукцию которых особенно сильно возрос в условиях пандемии. Это фарминдустрия, текстильное производство, целлюлозно-бумажная и мебельная промышленность.

В частности, увеличение доли собственного производства на рынке Союза произошло в фармацевтической промышленности (на 9,1%), металлургии (на 5,3%), деревообработке (на 3,5%), химической промышленности (на 3,3%), автомобилестроении (на 2,1%), а также в производстве одежды (+1,2%).

Напомним, что промышленность продолжает оставаться одним из драйверов экономики Беларуси. По данным Белстата в январе-сентябре 2021 г. в текущих ценах объем промышленного производства в стране составил 111,1 млрд рублей, или 107,9% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2020 г.

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