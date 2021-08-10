Промышленное производство в Беларуси выросло. А сельскохозяйственное - упало

Евразийская экономическая комиссия обнародовала итоги работы экономик стран ЕАЭС в первом полугодии.

По данным ЕЭК, в январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 104,4% к уровню аналогичного периода 2020 г. Самый значительный рост промышленного производства в 1-м полугодии наблюдался в Беларуси - на 10,4%. В России он составил 4,4%, в Армении - 2,1%, Казахстане - 1,5%.

В январе-июне 2021 г. обрабатывающая промышленность в ЕАЭС увеличилась на 6,5%, электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование - на 8,6%, водоснабжение, контроль над сбором и распределением отходов - на 20,6%. Объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизился на 0,3%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Союзе по сравнению с январем-июнем 2020 г. увеличилось на 0,6%. Прирост объемов производства в 1-м полугодии 2021 года наблюдался в Армении - на 6,4%, Казахстане - на 3,2%, Кыргызстане - на 1,3% и России - на 0,2%. В Беларуси производство сельскохозяйственной продукции к январю-июню 2020-го упало и составило 99,7%.

Как отмечается в отчете, в 1-м полугодии 2021 года производство молока в странах ЕАЭС увеличилось на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Причем, рост производства молочной продукции отмечен во всех государствах Союза. В Казахстане - на 3,2%, Армении - на 2,6%, Кыргызстане - на 2,1%, Беларуси - на 1,4%, России - на 0,3%. Производство скота и птицы в живом весе увеличилось в Казахстане - на 5,5% и в Кыргызстане - на 1,4%. А производство яиц - сократилось на 2%.

Производство сельскохозяйственной продукции (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Январь-июнь 2021 г. к январю-июню 2020 г. Январь-июнь 2020 г. к январю-июню 2019 г. ЕАЭС 100,6 103,0 Армения 106,4 101,9 Беларусь 99,7 103,7 Казахстан 103,2 103,0 Кыргызстан 101,3 101,0 Россия 100,2 103,0

Источник: ЕЭК

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