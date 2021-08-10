Промышленное производство в Беларуси выросло. А сельскохозяйственное - упало

Евразийская экономическая комиссия обнародовала итоги работы экономик стран ЕАЭС в первом полугодии.
По данным ЕЭК, в январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 104,4% к уровню аналогичного периода 2020 г. Самый значительный рост промышленного производства в 1-м полугодии наблюдался в Беларуси - на 10,4%. В России он составил 4,4%, в Армении - 2,1%, Казахстане - 1,5%.
В январе-июне 2021 г. обрабатывающая промышленность в ЕАЭС увеличилась на 6,5%, электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование - на 8,6%, водоснабжение, контроль над сбором и распределением отходов - на 20,6%. Объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизился на 0,3%.
Производство сельскохозяйственной продукции в Союзе по сравнению с январем-июнем 2020 г. увеличилось на 0,6%. Прирост объемов производства в 1-м полугодии 2021 года наблюдался в Армении - на 6,4%, Казахстане - на 3,2%, Кыргызстане - на 1,3% и России - на 0,2%. В Беларуси производство сельскохозяйственной продукции к январю-июню 2020-го упало и составило 99,7%.
Как отмечается в отчете, в 1-м полугодии 2021 года производство молока в странах ЕАЭС увеличилось на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Причем, рост производства молочной продукции отмечен во всех государствах Союза. В Казахстане - на 3,2%, Армении - на 2,6%, Кыргызстане - на 2,1%, Беларуси - на 1,4%, России - на 0,3%. Производство скота и птицы в живом весе увеличилось в Казахстане - на 5,5% и в Кыргызстане - на 1,4%. А производство яиц - сократилось на 2%.
Производство сельскохозяйственной продукции (% к соответствующему периоду предыдущего года)
|
|
Январь-июнь 2021 г.
к январю-июню 2020 г.
|
Январь-июнь 2020 г. к январю-июню 2019 г.
|
ЕАЭС
|
100,6
|
103,0
|
Армения
|
106,4
|
101,9
|
Беларусь
|
99,7
|
103,7
|
Казахстан
|
103,2
|
103,0
|
Кыргызстан
|
101,3
|
101,0
|
Россия
|
100,2
|
103,0
Источник: ЕЭК
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