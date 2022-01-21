Разрешен свободный ввоз в Беларусь некоторых видов алкоголя

В перечне, который опубликован МАРТ, - в основном премиальные марки шампанского и коньяка, а также отдельные наименования виски, рома и джина.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №82 от 27 декабря 2021 г. установило перечень алкогольных напитков на 2022 год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства. То есть эти напитки разрешены для свободного ввоза в нашу страну.

В официально опубликованном документе, упоминаются: 22 наименования французского шампанского (в том числе Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Moet & Chandon и др.); 52 наименования коньяков, в том числе изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет, из Франции, Армении и Молдовы (Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Camus, «Двин», «Ахтамар», «Легенда Молдовы» и др.); 85 наименований виски из Великобритании, Ирландии, Канады и США (Chivas Regal, Glenfiddich, Ballantine's, Jameson, Jim Beam и др.); 26 наименований рома (Bacardi, Havana Club, Varadero, Angostura и др.), а также 3 наименования джина. В перечне упоминаются также виноградные вина с минимальной ценой производителя от 10 евро за бутылку емкостью 0,75 л на условиях FCA.

Кроме того, опубликован Перечень победителей конкурса на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2022 году. Этот список «специмпортеров» ежегодно утверждается в соответствии с Декретом от 29 февраля 2008 г. №3 «О некоторых вопросах государственного регулирования производства, оборота и рекламы пива, алкогольной продукции и табачных изделий».

В 2022 году ввоз алкогольной продукции разрешен 35 компаниям разных форм собственности. Среди них: «ОП НИИ ПКД», «Армянский стандарт», «Перно Рикар Минск», «Виталюр», «Юнифуд», «Диакония», «Табак-инвест», «Белкоопвнешторг», «Евроторг», «Санта Импэкс Брест», «Белвингрупп», «Гарсия», «Белтаможсервис» и др.

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