Экспорт и импортозамещение поддержат льготными кредитами

В правительстве заявили о новых программах финансирования таких проектов под 8% годовых. А Банк развития возобновил кредитование строительства и реконструкции молочно-товарных ферм.

Официальный ТГ-канал Совмина Беларуси обнародовал информацию о дополнительной поддержке экспортеров и импортозамещения в Беларуси. Эта поддержка будет осуществляться через Банк развития и, как сообщается, будет доступна в равной степени и государственным компаниям, и частному бизнесу.

С целью дополнительной поддержки национальных экспортеров выделяются кредитные ресурсы в общем объеме 700 млн рублей под 8% годовых (2/3 ставки рефинансирования Национального банка плюс страховые выплаты). А на финансирование импортозамещающих и экспортоориентированных проектов малого и среднего бизнеса будет направлено дополнительно 200 млн рублей, которые будут выдаваться через банки-партнеры также под ставку не более 8% годовых.

Кроме того, Банк развития объявил о старте нового конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм с оказанием государственной поддержки. Как сообщается, условия финансирования этой программы банком будут следующими:

размер кредита - не более 85% от общей суммы инвестиционных затрат с учетом НДС, но не более 100% стоимости капитальных затрат с НДС по проекту;

срок кредитования - не более 15 лет, годовая процентная ставка - на уровне ставки рефинансирования, отсрочка погашения основного долга - до 1 года после ввода объекта в эксплуатацию;

рассрочка по уплате процентов - в размере 1/2 ставки рефинансирования на срок до выхода на проектную мощность, но не позднее 1 года после ввода объекта в эксплуатацию.

Государственная поддержка будет осуществляться в виде целевых бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта в размере до 25% от стоимости капитальных затрат без НДС. Начало подачи конкурсных предложений - 1 апреля 2022 года, окончание - 31 мая 2022 года.

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