Минсельхозпрод рассказал о ситуации в молокоперерабатывающих организациях

Судя по цифрам - с экспортом и рентабельностью у них все относительно благополучно. Правда статистика есть только за 8 месяцев.

Коллегия Минсельхозпрода рассмотрела промежуточные итоги работы молокоперерабатывающих организаций. По озвученным данным за 8 месяцев текущего года темп роста переработки молока организациями системы Минсельхозпрода составил 101%, средний уровень рентабельности продаж - 7,7%.

Выросло производство ряда наименований молочной продукции. Например, темп роста производства жирных сыров составил 103,3% (180,1 тыс. тонн), сухого цельного молока - 152,3% (26,2 тыс. тонн), сухой молочной сыворотки - 107% (85,2 тыс. тонн). В целом темп роста производства товарной продукции по отрасли составил 111,3%.

На 6,4% увеличился экспорт молочной продукции. За 8 месяцев текущего года на внешние рынки реализовано 3,3 млн тонн такой продукции на сумму 1,7 млрд долл. География экспорта молокопродуктов составила 53 страны (в прошлом году - 51).

Минсельхозпрод также отметил тенденцию роста экспорта товаров в отдельные удаленные регионы Российской Федерации и некоторые страны, куда отечественная сельхозпродукция ранее поставлялась в ограниченных объемах. Так, по данным министерства за 8 месяцев 2021 г. экспорт в Амурскую и Сахалинскую области РФ увеличился соответственно на 62,8% (до 11,9 млн долл.) и в 7,3 раза (до 3,6 млн долл.). В Бангладеш поставки выросли на 93,6% (до 69,9 млн долл.), в Афганистан - на 53,6% (до 164,5 млн долл.), в Таджикистан - на 80% (до 107,6 млн долларов).

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