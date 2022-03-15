Россия сняла ограничения на поставки белорусского мяса и молока

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции 19 отечественных предприятий.

Как сообщается, это решение было принято по результатам рабочих консультаций с белорусской стороной и вступило в силу 6 марта 2022 г. Одновременно российская сторона прорабатывает вопрос о расширении перечня поставщиков из Грузии и Азербайджана. В частности, упоминается о 15 предприятиях Грузии, производящих молоко и молочную продукцию. Вероятно, эти шаги предприняты с целью обеспечения продовольственной безопасности российского рынка после введения международных санкций и ожидаемого прекращения работы в России части зарубежных производителей и поставщиков.

Вот список «амнистированных» белорусских производителей молочной продукции: Полесский производственный участок ОАО «Милкавита» (цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная); Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (масло, цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная); СООО «Верхний луг» (сухие молочные продукты); ОАО «Октябрьский завод СОМ» (сухие молочные продукты); СОАО «Беловежские сыры» (сухие молочные продукты, сыворотка концентрированная); ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (сухие молочные продукты); Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (масло); СООО «Данон Шклов» (цельномолочная продукция); ОАО «Молоко», г. Витебск (масло, цельномолочная продукция, сухие молочные продукты, сыворотка концентрированная).

Производители мясной продукции, в отношении которых отменили ограничения: ОАО Птицефабрика «Рассвет» (в том числе отделение Якимова Слобода), ООО «Мясокомбинат Ляховичи», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ООО «Мясоопт», ОАО «Солигорская пицефабрика», РДСУП «Белоруснефть-Особино». Кроме того, Россия разрешила возобновить поставки производителям кормов: ОАО «Биоваст Лида» (жиры кормовые), ЗАО «Экомол Агро» (комбикорма, премиксы) и ООО «Биоком» (заменители цельного молока, комбикорма).

В 2021 году белорусские предприятия поставили на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 6,7 млрд долл., что составило 117,3% к уровню 2020 года, и обеспечили прирост валютной выручки на 987,6 млн долл. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Удельный вес СНГ в экспорте составляет 83,4%, а основным покупателем белорусского продовольствия является Российская Федерация, доля которой в общем объеме экспорта продтоваров и сельскохозяйственного сырья - 71,9%.

Во многом именно благодаря российскому рынку наш АПК обеспечил в прошлом году рост объемов производства многих видов продукции. Например, темп роста производства жирных сыров составил 101,6% к уровню 2020 г. (произведено 272,5 тыс. тонн), цельномолочной продукции - 100,8% (1719,9 тыс. тонн), сухого молока - 157,6% (37,3 тыс. тонн), сухой молочной сыворотки - 104,2% (126,9 тыс. тонн). Производство мясопродуктов составило: говядины - 105,4% к 2020-му году (184,7 тыс. тонн), колбасных изделий - 107,7% (224,7 тыс. тонн), мясных полуфабрикатов - 121,6% (81,8 тыс. тонн).

Руководитель белорусского Минсельхозпрода Игорь Брыло ранее подтвердил, что Беларусь также заинтересована в переориентировании экспорта молочной и мясной продукции с украинского рынка в Россию и в скорейшем решении вопроса о транзите через территорию РФ в Китай (ранее экспорт в Китай шел преимущественно через порт Одессы). По словам министра, поставки в Украину оценивались на начало года примерно в 240 млн долл. Кроме того, просел экспорт в Евросоюз (более 300 млн долл.).

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