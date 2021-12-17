Утверждено Положение о субсидиях производителям лекарств

9 белорусских предприятий получат право на компенсацию 50% стоимости кредитов, а также половины затрат при проведении испытаний и получении сертификатов соответствия за рубежом.

Мы сообщали о выходе Указа №327 от 30 августа 2021 г. «О развитии фармацевтической промышленности», который предусматривает существенные льготы для производителей лекарственных препаратов в Беларуси. В развитие этого документа 30 ноября Совет Министров принял постановление №678, которым утверждено Положение о порядке и условиях предоставления субсидий фармацевтическим организациям.

Распорядителем средств республиканского бюджета, предусмотренных на выплату субсидий, будет Министерство здравоохранения. Субсидии на возмещение части процентов за пользование кредитами, полученными под гарантии правительства, для реализации инвестиционных проектов по созданию, техническому переоснащению и реконструкции производственных мощностей, направленных на создание новых производств и (или) расширение номенклатуры лекарственных средств, составят 50% ставки рефинансирования при кредитовании в белорусских рублях. А от кредитов в валюте - 50% ставки по кредиту с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка.

При компенсации части затрат, связанных с выполнением работ (мероприятий) в соответствии с абзацами четвертым-шестым части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2021 г. №327, субсидии предоставляются фармацевтическим организациям в размере 50% фактических затрат. Но для предоставления таких субсидий предприятиям будут ежегодно доводиться показатели по рентабельности продаж и темпам роста экспорта.

В Перечне фармацевтических организаций, которым будут предоставляться субсидии, 9 предприятий: РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», РУП «Минскинтеркапс», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Экзон», СОАО «Ферейн», УП «Академфарм», УП «Унитехпром БГУ» и Институт биоорганической химии НАН Беларуси.

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