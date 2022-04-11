Правительство ввело регулирование цен на новые группы товаров

Кроме продуктов питания, теперь официально ограничен рост цен на лекарственные средства, а также на ряд непродовольственных товаров.

Опубликовано постановление Совета Министров №214 от 7 апреля 2022 г. В нем говорится, что юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, ввоз, или реализацию на внутреннем рынке товаров и лекарственных средств согласно утвержденным перечням, запрещается допускать ежемесячное повышение цен в течение 2022 г. более чем на 1,2% в месяц.

Начиная с апреля, субъекты хозяйствования могут устанавливать отпускные цены на эти товары, исходя из цены, которая сложилась на последний день предыдущего месяца, а в случае отсутствия товаров на эту дату - на предыдущую дату их реализации за предшествующие 12 месяцев, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки. Повышение цены на такие товары более чем на 1,2% в месяц должно быть согласовано с Комиссией по ценообразованию при Совмине.

В перечень товаров, ежемесячный рост цен на которые жестко ограничен, попали: хлеб и макаронные изделия, частично - говядина, свинина и птица, яйца, молочные изделия, некоторые консервы, смеси и каши для детского питания. В перечень лекарств - 46 наименований медпрепаратов, в основном белорусского производства.

Кроме того, правительство установило для производителей и импортеров некоторых товаров предельный максимальный норматив рентабельности, подлежащей включению в отпускные цены, в размере фактической рентабельности, сложившейся за 2021 год по соответствующей товарной позиции. Или - 10%, если уровень рентабельности за прошлый год по соответствующей товарной позиции составил менее этого предела. В перечне этих товаров - 33 позиции. В том числе, отдельные непродовольственные товары (мыло, туалетная бумага, салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические порошкообразные моющие и чистящие средства, зубная паста, обувь и чулочно-носочные изделия для детей и т.д.).

Изменены размеры предельных торговых надбавок для импортеров, оптовой и розничной торговли на некоторые виды продукции. Например, на 5% снижены предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо, хлеб и макаронные изделия. Постановление жестко регламентирует надбавки по 25 товарным группам для импортеров и по 41 группе для оптовой и розничной торговли.

Наконец, внесены существенные поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции. На некоторые виды овощей, производимых и реализуемых на территории Республики Беларусь, установлены предельные максимальные отпускные цены. Это, в частности, касается торговли картофелем, морковью, свеклой и луком.

В целом можно отметить, что произошло, наверное, самое масштабное вмешательство государства в процесс ценообразования в Беларуси за последние годы. Как говорится в сообщении в официальном правительственном ТГ-канале, такое решение принято «для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным товарным позициям».

При этом сообщается, что размеры надбавок согласованы с представителями крупных розничных сетей, и что ранее подписанное с сетями соглашение о предоставлении скидок социально незащищенным категориям граждан продолжит действовать. С вступлением в силу постановления №214 утрачивают силу постановления правительства №№100, 51 (частично) и 36, а также постановление МАРТ №25.

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