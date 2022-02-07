Стал известен размер субсидий сельхозпроизводителям в 2022 году

27 января Совет Министров принял постановление №47 «О выплатах в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции».

Документом установлено, что из средств местных бюджетов выплачиваются надбавки производителям отдельных видов сельхозпродукции, реализованной организациям, осуществляющим деятельность по ее обработке, или направленной в переработку на территории Республики Беларусь.

В 2022 году такие надбавки предоставляются, исходя из расчета за одну тонну по 12 наименованиям продукции. Например, производителям коровьего молока дополнительно за каждую тонну должно быть выплачено 28,2 руб., за крупный рогатый скот - 500,8 руб., за шерсть овечью мытую - 6 140,9 руб., при производстве проса - 129,7 руб., ячменя - 178 руб., гречихи - 105,1 руб., тресты льна-долгунца - в зависимости от номера - от 94,2 до 235,4 руб. и т.д.

В постановлении указано, что надбавки выплачиваются юрлицам, включая их обособленные подразделения, имеющим в наличии земли сельскохозяйственного назначения и производящим сельхозпродукцию. Причем, для юрлиц, которые занимаются данной деятельностью в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, размер надбавок увеличивается на 1-10%. Эти районы установлены приложением к постановлению Совета Министров от 27 ноября 2019 г. №800 «Об определении перечня районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции». Кстати, в этом документе - 3 района Гродненской области, 5 - Брестской, 7 - Минской, 13 - Могилевской, 18 - Витебской и целых 20 - Гомельской.

Получателям субсидий рекомендуется использовать надбавки для приобретения энергоресурсов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, семян, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, белкового сырья, зерна, комбикормов, запасных частей для сельскохозяйственной техники и оплаты услуг по ее ремонту. А также для погашения задолженности по лизинговым платежам за сельскохозяйственную технику, обслуживания и погашения кредитов банков, выданных на закупку удобрений и ГСМ.

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