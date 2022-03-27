Белорусский АПК продолжает накапливать долги

На проведение сева и уборку урожая в 2022 году аграриям нужно около 6 млрд рублей. Обеспеченность собственными средствами у производителей составляет только 32%.

Минсельхозпрод утвердил план проведения полевых работ. Этот очень пространный документ как зеркало отражает финансовые проблемы, которые уже стали хроническими в нашем сельском хозяйстве. Так, согласно расчетам министерства, для обеспечения проведения полевых работ, создания кормовой базы и уборки урожая белорусским сельхозпроизводителям необходимо 5 998,2 млн рублей. При этом обеспеченность собственными средствами у предприятий составляет только 1 904,1 млрд, или менее 32%.

Даже зарезервированных в бюджетах всех уровней ресурсов не хватает, чтобы полностью закрыть расходы на посевную и уборочную. В частности, расходы республиканского бюджета на эти цели запланированы в размере 447,7 млн руб., местных бюджетов - 418,4 млн, банковские кредиты - 911,5 млн. Еще 120 млн аграриям выделят по 141-му Указу от 08.04.2021, а на 328,1 млн руб. - поставят дизельного топлива. И все равно: этого хватит для покрытия только 69% расходов, а финансовый разрыв составляет 1 868,4 млн рублей! Самый маленький процент обеспеченности с учетом господдержки - в Могилевской (45,1%) и Витебской областях (60,4%).

Согласно плану Минсельхозпрода, объем производства зерна в целом по стране в 2022 г. должен составить 8 685,8 тыс. т, рапса - 742 тыс. т, сахарной свеклы - 5 000 тыс. т, льнотресты - 180 тыс. т, картофеля - 934 тыс. т, овощей - 560,6 тыс. т, плодов и ягод - 182 тыс. т.

По данным статистики, за январь-февраль 2022 года выпуск продукции в хозяйствах всех категорий сократился на 0,5% к уровню 2021 года. К 1 февраля 2022 г. суммарные долги в отрасли составили 15,979 млрд руб. За 12 последних месяцев они выросли на 5,9%. Просроченная задолженность составила 2,939 млрд руб. (+2,1% за скользящий год). Доля просрочки - 18,4% против 6,2% в среднем по экономике. В январе 2022 года аграрии направили на погашение кредитов и займов 192,4 млн руб. По сравнению с 2021 годом выплаты в пользу кредиторов уменьшились на 6,1% (притом, что средний рост по экономике составляет 14,7%).

Кстати, в январе 2022 года предприятия агросектора чаще увольняли работников, чем брали на работу. По итогам первого месяца количество уволенных составило 5,1 тыс. человек, а количество принятых - 4,2 тыс. Нетто-отток кадров за месяц составил около 0,9 тыс. человек. При этом в плане министерства отмечается, что потребность сельскохозяйственных организаций республики в механизаторских кадрах на период проведения весенних полевых работ оценивается в 35 309 человек. А «в наличии» имеется только 31 958 специалистов.

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