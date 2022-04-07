В Минсельхозпроде обсудили возможность поддержки фермерских хозяйств

С 2016 года их количество в Беларуси увеличилось на 19%, но чиновники считают, что этот сектор АПК должен развиваться более активно.

На заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минсельхозпроде были рассмотрены предложения по развитию фермерских хозяйств в стране, включая вопросы совершенствования их государственной поддержки. В том числе, обсуждались идеи по поддержке фермерских стартапов.

По данным министерства, на 1 января 2022 года в Беларуси насчитывалось 3 642 крестьянских (фермерских) хозяйства, из которых занятых сельскохозяйственной деятельностью - 3 183. Начиная с 2016 г. их численность увеличилась на 546 хозяйств или на 19%, в том числе занимающихся сельскохозяйственным производством - на 23%. Основным направлением деятельности таких хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 92% производимой фермерами продукции.

По итогам 2021 г. в землепользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находится свыше 285 тыс. гектар сельскохозяйственных угодий. В сравнении с 2016 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 67%, пашни - на 62%. Конечно, это немного на общем фоне: согласно статистике Белстата, на долю фермеров в 2020 г. приходилось лишь чуть более 2,5% сельскохозяйственных земель.

Вероятно, в ближайшее время правительство и местные власти предпримут определенные меры по развитию фермерства в стране. Так, сообщается, что на уровне регионов для таких хозяйств уже предусмотрены определенные меры господдержки. Среди них:

удешевление стоимости топлива;

кредитная поддержка с льготной процентной ставкой или с частичной уплатой процентов за счет бюджетных средств для закупки ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений для проведения весенне-полевых работ;

возмещение части затрат на проведение сертификации органической продукции;

выплата субсидий на единицу реализованной и направленной в обработку сельскохозяйственной продукции;

агрохимическое обслуживание (проведение анализа почв 1 раз в 4 года за счет средств местных бюджетов).

Кроме того, фермеры могут претендовать на выделение средств из республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы. Это целевое финансирование некоторых мероприятий. Таких как:

посадка плодово-ягодных культур и уход за ними, развитие селекции и семеноводства;

развитие племенного дела в животноводстве;

обеспечение первичного обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств (строительство дорог, линий электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи, мелиорация земель);

установление границ земельных участков и оформление документов, удостоверяющих права на земельные участки.

Еще одно направление, которое считают важным в Минсельхозпроде, - поддержка фермерских стартапов. По данным БелТА, на эти цели будет выделено порядка 6 млн рублей - по 1 млн руб. на каждую область. Это будут целевые субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, которые будут распределяться через областные бюджеты.

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