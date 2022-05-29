На поддержку АПК в 2021 году бюджет потратил более 2,2 млрд рублей

При этом местные власти насчитали в стране 109 неплатежеспособных сельхозорганизаций, не имеющих перспектив развития.

В белорусском агропромышленном комплексе странная ситуация. С одной стороны, экспорт сельскохозяйственной продукции вроде бы постоянно растет. Например, в прошлом году только за январь-ноябрь за рубеж было поставлено товаров на сумму 6,034 млрд долл., что является абсолютным рекордом. С другой - отрасль много лет является одним из рекордсменов по долговой нагрузке и, особенно, по необслуживаемым долгам.

Заместитель министра финансов Беларуси Владислав Татаринович в недавнем интервью ведомственному изданию «Финансы, Учет, Аудит» рассказал о состоянии белорусского АПК и его бюджетной поддержке. По подсчетам местных органов власти, которые привел замминистра, в прошлом году в стране насчитывалось 109 неплатежеспособных сельхозорганизаций, фактически не имеющих перспектив развития. При этом объем оказанной им господдержки за год превысил 111 млн рублей.

Общий же объем бюджетного финансирования АПК в 2021 году составил 2,258 млрд рублей, что на 733,7 млн превышает показатель 2020 года. При этом 43% сельхозорганизаций страны получали поддержку из местных бюджетов. Один из выводов, который сделал В.Татаринович: по 109 неплатежеспособным организациям назрело решение о продаже или передаче в доверительное управление в течение 2022-2023 гг. В качестве новых собственников или управляющих структур могли бы выступить предприятия, имеющие собственные свинокомплексы или птицефабрики.

Между тем, Белстат опубликовал информацию о производство продукции сельского хозяйства в январе-апреле 2022 года. Сообщается, что за этот период в хозяйствах всех категорий (включая фермеров и население) в сопоставимых ценах оно составило 98,3% к аналогичному периоду прошлого года, т.е. упало на 1,7%. Подавляющее большинство продукции производится в сельскохозяйственных организациях - на их долю приходится 5 млрд рублей в текущих ценах из 5,1 млрд общего объема производства за 4 месяца. Сельхозорганизации производят 96,4% мяса скота и птицы в живом весе, 98% молока и 89,3% яиц.

Ссылки по теме:

Белорусский АПК продолжает накапливать долги

Экспорт продукции белорусского АПК бьет рекорды