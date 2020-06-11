Белорусские фермеры создали свою службу доставки

Ксения Вятская, директор сообщества фермеров «Ўсё Сваё», рассказала о новой бизнес-модели, которая помогает выжить небольшим производителям.

- У нашей семьи было несколько бизнес-проектов. Но из-за нынешнего кризиса некоторые пришлось приостановить. Так, например, мужу пришлось закрыть кондитерскую, которая проработала 8 лет.

Проект по организации праздников родной еды «Ўсё Сваё» мы запустили 2 года назад, когда на собранный на фейсбуке донейшн (пожертвования - Ред.) мы провели первые мероприятия.

Кризис изменил нашу бизнес-модель. Нам пока не разрешают проводить массовые мероприятия, и это очень нарушило планы. Но мы сориентировались - переформатировали проект «Ўсё Сваё» и запустили доставку наборов натуральных фермерских продуктов. Мы планировали это еще до кризиса и распространения коронавируса и, можно сказать, попали в точку.

Проект объединил 200 фермеров. У многих их них есть собственные доставки. Но сложность для покупателей состоит в минимальном заказе. Как правило, фермеры специализируются на небольшом перечне продукции. А среднестатистической семье не нужно покупать сыр на 50 руб. В нашем же проекте можно заказать набор продуктов от разных фермеров.

На мой взгляд, в нынешней ситуации, когда многие не могут пойти на фестиваль или в ресторан, люди будут потреблять меньше продуктов, но будут делать выбор в пользу более качественных.

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