В Минске готовится к открытию рынок с фермерскими продуктами

Новый проект получил название «Завод». Он разместится в здании минского «Горизонта» на проспекте Машерова и займет полторы тысячи квадратных метров.

Запуском проекта занимаются создатели «Песочницы» и «Гастрофеста» Станислав Агинский, Ольга Малейко и Евгения Красовская, а также партнером данного проекта стал ресторатор Денис Докин (Clever Irish Pub, «Чайный пьяница», BarDuck и другие заведения).

Станислав Агинский, один из создателей фудмолла «Завод», отметил растущий спрос на экопродукты: «Мы видим, что, с одной стороны, спрос на экопродукты в Минске сегодня превышает предложение, а, с другой стороны, предложение в регионах значительно превышает спрос. Значит, в Минске на сегодня не хватает мест, где фермеры могут и летом, и зимой продавать экопродукты».

Планируется, что «Завод» вместит в себя 70 точек рынка (с мясом и рыбой, молочными продуктами, овощами и фруктами, бакалеей, а также премиальными продуктами, деликатесами), 14 точек общепита, 150 посадочных мест и зону со сценой для проведения кулинарных мастер-классов и других мероприятий.

Создатели фудмолла обратили внимание, что у «Завода» будет совершенно иная концепция, нежели у Комаровки. Денис Докин обращает внимание на актуальную концепцию – «Чисто, красиво, и не лезьте ко мне, пожалуйста» – именно ее и будут продвигать в рамках нового проекта. «Просто людям нужно дать выбор, чтобы на рынке стояли не женщины в синих халатах, а люди в красивой и стильной униформе. Почему мы должны покупать еду из рук грязного мясника? Я хочу получить еду в красивом аккуратно завернутом пакете и, мне кажется, я имею на это право» – говорит Денис Докин. И добавляет: «Мы продаем не только арендное место, мы продаем концепцию, устраиваем мероприятия, делаем маркетинг. При этом продвигаем не только площадку, но и каждого участника в отдельности».

По материалам: afisha.tut.by