Инвестиционные кредиты. Можно ли превратить проблемы в возможности?

В 2021 г. начнет действовать новый порядок финансирования реального сектора. Нацбанк разъяснил - что изменится для предприятий.

Многие белорусские предприятия в последнее время жалуются на сложности с получением кредитов. В свою очередь специалисты Нацбанка подчеркивают, что банковская система продолжает финансировать инвестиции и поддерживать реальный сектор, но в пределах его платежеспособного спроса. Однако, возможно, руководителей не совсем устраивают темпы финансирования процесса. Но подобную неудовлетворенность также можно объяснить более ответственным отношением директоров к инвестиционному кредитованию.

На это обратил внимание заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Андрей Категов в ходе презентации новой версии макроэкономического прогноза Исследовательского центра ИПМ, подготовленного при финансовой поддержке Евросоюза.

По его словам, вопреки мнению оппонентов регулятор продолжает финансирование и вносит весомый вклад в рост инвестиций. Если же речь идет об увеличении объемов займов без физических лиц - о кредитовании реального сектора, то они растут.

По этому поводу даже пришлось провести дискуссию с рядом белорусских ученых, которые выдвинули тезис о том, что банковский сектор вместо того, чтобы кредитовать предприятия, забирает у них деньги. Но статистика показывает, что это не так. Рост кредитной задолженности автоматически приводит к тому, что объем выдаваемых займов превышает размеры их погашения.

В 2019 г. объем эмиссии на покупку белорусских рублей по валютному каналу превысил 4 млрд руб.

В то же время тенденции последних лет свидетельствуют о том, что инвестиции перестают приносить прежний эффект, так как уже не могут обеспечить необходимый денежный поток, позволяющий погашать кредиты в больших объемах. С одной стороны, это сокращает источник инвестиций, а с другой - позволяет предприятиям с невысокой закредитованностью по долгосрочным займам более активно брать финансовые средства на краткосрочные проекты.

По мнению А.Категова, банковская система в целом поддерживает реальный сектор экономики в пределах платежеспособного спроса.

Жизнь предприятий стала труднее

В условиях макроэкономической стабильности ряд руководителей считают, что им «стало труднее жить». При этом часто сравнивают эффективность своих предприятий и проценты по банковским кредитам. Например, приводят такие цифры: рентабельность составляет 8%, а кредиты - 8-11%. Между тем подобное сравнение не совсем корректно.

«Например, оборот компании - 1 млн руб., и она взяло заем на 10 тыс. руб. Понятно, что при любой процентной ставке доля кредитных платежей в ее выручке будет крайне низкой. Если же предприятие небольшое (имеет оборот 100 тыс. руб.) и хочет реализовать крупный инвестпроект, для чего берет кредит на 0,5 млн, то ему в любом случае будет сложно обслуживать внешние потоки, даже если банк установит ставку 0%», - пояснил представитель Нацбанка.

Второй аспект - оборачиваемость капитала. Нельзя сравнивать сельское хозяйство и торговлю, потому что в данных отраслях она разная, а от этого зависит и процентная ставка.

Эксперт также не согласился с доводами, что обслуживание кредитов обходится предприятиям слишком дорого. Для регулятора важна доля процентных платежей за обслуживание в банках в общей выручке предприятий. Даже в самые трудные годы этот показатель был на уровне 2%, а сейчас они реально платят по банковским кредитам 1-1,5% от выручки.

А.Категов также обратил внимание еще на один парадокс. В нынешней экономической ситуации нередко возникает впечатление, что организациям, которые взяли большие займы, стало хуже. Дело в том, что в отличие от прошлых лет теперь кредит «съедается» намного медленнее. Раньше за счет инфляционного налога их погашало не только предприятие, но и население. Теперь же делать это приходится за счет собственных финансовых потоков. Поэтому, видимо, у представителей реального сектора складывается мнение, что сейчас настал более трудный период.

Однако сейчас труднее всего предприятиям, которые взяли инвестиционные кредиты в иностранной валюте, тем более, если изначально недостаточно просчитали ситуацию с их возвратом.

Почему сложнее погашать валютные займы, чем кредиты в белорусских рублях? Надо понимать, что наша экономика - малая и развивающаяся. А потому трудно привести примеры, чтобы реальный эффективный обменный курс в таких странах как Беларусь укреплялся: он либо нулевой, либо уменьшается. На практике это означает, что в среднесрочном периоде девальвация национальной валюты приблизительно соответствует инфляции. Поэтому руководителям не стоит надеяться на обесценивание инвалютных кредитов.

Диверсификация источников финансирования инвестпроектов

В Беларуси субъекты хозяйствования практически все заимствования сейчас осуществляют через банки. Однако в сложных экономических условиях во многих организациях заметно снизилась выручка от реализации продукции, поэтому они оказались закредитованными и больше не могут привлекать банковские займы.

По словам представителя Нацбанка, важно, чтобы источником кредитования инвестиционных проектов выступал не только банковский кредит, но и другие источники (средства инвесторов, привлечение денег на фондовом рынке и т.д.). Поэтому в последнее время кредитная политика регулятора не стала более жесткой. В данном случае уместнее говорить об уровне монетизации экономики.

Доля процентных платежей за обслуживание в банках сегодня достигает 1-1,5% от общей выручки предприятий.

«На самом деле эмиссия денег не прекратилась. Только если раньше основным был кредитный канал, то теперь - валютный, сопоставимый с номинальном ростом ВВП. В последние годы на рынке наблюдается избыточное предложение валюты. Поэтому Нацбанк в условиях плавающего курса сглаживает колебания. Кроме того, осуществляет интервенции по покупке иностранной валюты - приобретает избыточный объем», - рассказал А.Категов.

2019 г. стал рекордным для Нацбанка по приобретению иностранной валюты. В результате объем эмиссии при покупке белорусских рублей по валютному каналу превысил 4 млрд руб.

По словам эксперта, ошибочно мнение, что Нацбанк забирает деньги у реального сектора, потому что на самом деле финансовые операции в банковской системе и экономике разделены. Что происходит, когда регулятор покупает валюту? Эти средства отражаются на корреспондентском счете в банках и счетах клиентов, которые ее продали. Когда регулятор изымает ликвидность, то это касается только банковского корсчета. Таким образом, у клиентов или из пассивов финансовых учреждений ничего не изымается. Поэтому операции по регулированию ликвидности не влияют на уровень монетизации или состояние пассивов банков и их возможности кредитования.

Иначе складывалась бы ситуация при использовании кредитного канала. В этом случае средства из выданных займов рано или поздно поступили на валютный рынок. При этом продавалась инвалюта, которую обычно брали в долг, а в результате происходила искусственная монетизация. То есть Нацбанк одной рукой выдавал деньги, а другой - забирал.

Сейчас у банков достаточно средств для кредитования белорусской экономики. Процентные ставки - на исторически низком минимуме, что, скорее всего, повлечет за собой ставки на депозитном рынке. С точки зрения выручки, процентная нагрузка по кредитам - минимальная. Почему же предприятия не берут кредиты?

По словам А.Категова, благодаря комплексу мер Нацбанка и правительства, закредитованность госпредприятий в последние годы, пусть и невысокими темпами, но снижается, хотя ее уровень остается относительно высоким. Регулятор не может решить эту проблему, это в силах самих предприятий. Если руководители хорошо просчитают свои бизнес-проекты, то проблем с обслуживанием кредитов не возникнет.

На выручку пришло государство

В Беларуси последние 2 года работала так называемая «группа 106», в которую вошли самые закредитованные крупные предприятия. Для помощи им детально проанализировали экономическую ситуацию - вплоть до наличия общежитий, спортивных команд и т.д. И по каждой проблемной организации Нацбанк, банки и правительство выработали комплекс мер. Всех проинформировали, как жить дальше, что надо сделать банкам и предприятиям, а что для исправления ситуации предпримут местные органы власти или отраслевые министерства.

Как сообщил А.Категов, регулятор и банки практически полностью выполнили поставленные задачи. Прежде всего, это касается реструктуризации задолженности. Для снижения кредитной нагрузки банки пошли навстречу предприятиям: продлили или перенесли сроки погашения.

Второй момент - проблемы с директивным кредитованием. Когда при уровне 30-40%-ной инфляции предлагали займы под 2%, то у предприятий не стоял вопрос, нужны эти деньги или нет, они их просто брали. Сейчас же объемы директивного кредитования значительно снизились. В то же время, добавил представитель Нацбанка, наши директора, возможно, более производственники, чем финансисты. Это белорусская специфика. Но это не значит, что там работают люди, которые не разбираются в финансах или хотят работать плохо.

Закат эпохи директивного кредитования

На недавней пресс-конференции председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич отметил, что к 2021 г. государственное директивное кредитование должно закончиться. В этом году завершаются только уже открытые проекты, а новые в программу финансирования включать не станут.

Отказ от директивного кредитования поддержан на всех уровнях госуправления. Вместе с тем, в Беларуси ведется работа над концепцией перехода к субсидированию не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов. В этом случае кредит выдается на рыночных условиях, но предприятия получат инвестиционные трансферты в виде сумм, компенсирующих часть инвестиционных расходов из бюджета.

По мнению А.Жишкевича, это более правильный механизм, направленный на частичное осуществление инвестиционных расходов. Сейчас Банк развития готовится к работе в условиях самостоятельного отбора проектов. Например, собирает заявки на конкурс по строительству молочно-товарных ферм. В этом случае трансферт можно использовать на приобретение поголовья скота для заполнения ферм.

Постепенная отмена льготного кредитования на административных началах была одним из требований кредитора Беларуси - Евразийского фонда стабилизации и развития, об этом неоднократно говорил и МВФ. Правительство Беларуси постановлением №934 от 28 декабря 2019 г. утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 г. По сравнению с уровнем прошлого года их объем снижен на 7,5% до 740 млн руб.

Труднее всего предприятиям, которые взяли инвестиционные кредиты в иностранной валюте.

Ожидается, что кредитование по госпрограммам по сравнению с 2019 г. увеличится на 19% до 375,4 млн руб. Прирост обусловлен появлением новой подпрограммы - развития гражданской авиации, с объемом финансирования - 64,9 млн руб. При этом лимиты на кредитование субъектов хозяйствования по решениям главы государства урезаны на 25,9% до 335,3 млн руб. Кроме того, в 2020 г. на 8% до 29,3 млн руб. будет сокращено кредитование физлиц.

Постановлением правительства оговорено, что кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, и по направлениям, не предусмотренным этим документом, осуществляется без господдержки, если иное не установлено законодательными актами.

Татьяна МАНЕНОК

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